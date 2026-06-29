Astrologia
Calendário Astrológico Julho 2026: o brilho do renascimento
Julho é um mês de brilho, reconhecimento e reestruturação da autoestima. No calendário astrológico de julho de 2026, Júpiter entrou em Leão e reacendeu a confiança, o entusiasmo e o poder criativo. Mas, Saturno e Netuno retrógrados em Áries pedem […]
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29/06/2026 23:29
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Julho é um mês de brilho, reconhecimento e reestruturação da autoestima. No calendário astrológico de julho de 2026, Júpiter entrou em Leão e reacendeu a confiança, o entusiasmo e o poder criativo. Mas, Saturno e Netuno retrógrados em Áries pedem revisões e maturidade nas escolhas. Podemos esperar todo o brilho do Sol em Leão que inspira coragem para liderar e expressar talentos. Vênus em Virgem ensina a cuidar do amor com presença e detalhes.
Calendário astrológico julho 2026: principais trânsitos
- 07/07 - Netuno Retrógrado em Áries
- 07/07 - Lua Minguante em Áries
- 09/07 - Vênus entra em Virgem
- 14/07 - Super Lua Nova em Câncer
- 21/07 - Lua Crescente em Libra
- 22/07 - Sol entra em Leão
- 23/07 - Fim de Mercúrio Retrógrado em Câncer
- 26/07 - Saturno retrógrado em Áries
- 29/07 - Lua Cheia em Aquário
A volta da confiançaNo dia 22 de julho, o Sol entra em Leão e a vida ganha aquela cor vibrante de quem sabe exatamente o que quer. É o momento de brilhar e colocar sua energia no que te faz sentir viva, sem pedir desculpas. Logo em seguida, em 23 de julho, a confusão mental e os mal-entendidos terminam com o fim de Mercúrio Retrógrado em Câncer. Sabe aquela "ressaca astral" de conversas mal resolvidas com a família ou mágoas do passado que voltaram a assombrar? Ela vai embora. A comunicação volta a fluir com clareza e o que estava entalado na garganta finalmente encontra o caminho da paz. Em 26 de julho, Saturno fica retrógrado em Áries, exigindo uma verdadeira "faxina na gaveta" da sua iniciativa. Pare. Respire. Não adianta tentar atropelar os processos ou forçar começos agora; o céu confirma que a pressa será sua maior inimiga [1]. Esse movimento pede que você revise onde está sendo impulsiva demais e onde falta base real para os seus projetos. É hora de trocar a força bruta pela estratégia, garantindo que suas ações tenham sustento a longo prazo. Se você deseja orientação personalizada para navegar por esses trânsitos, tente uma consulta com os oráculos com os especialistas da WeMystic. Você também pode gostar:
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