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Calendário Astrológico Julho 2026: o brilho do renascimento

Julho é um mês de brilho, reconhecimento e reestruturação da autoestima. No calendário astrológico de julho de 2026, Júpiter entrou em Leão e reacendeu a confiança, o entusiasmo e o poder criativo. Mas, Saturno e Netuno retrógrados em Áries pedem [&#8230;]

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Vivi Pettersen - WeMystic
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Vivi Pettersen - WeMystic
Repórter
29/06/2026 23:29

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Calendário Astrológico Julho 2026: o brilho do renascimento
Calendário Astrológico Julho 2026: o brilho do renascimento crédito: Wemystic
Julho é um mês de brilho, reconhecimento e reestruturação da autoestima. No calendário astrológico de julho de 2026, Júpiter entrou em Leão e reacendeu a confiança, o entusiasmo e o poder criativo. Mas, Saturno e Netuno retrógrados em Áries pedem revisões e maturidade nas escolhas. Podemos esperar todo o brilho do Sol em Leão que inspira coragem para liderar e expressar talentos. Vênus em Virgem ensina a cuidar do amor com presença e detalhes.

Calendário astrológico julho 2026: principais trânsitos

  • 07/07 - Netuno Retrógrado em Áries
  • 07/07 - Lua Minguante em Áries
  • 09/07 - Vênus entra em Virgem
  • 14/07 - Super Lua Nova em Câncer
  • 21/07 - Lua Crescente em Libra
  • 22/07 - Sol entra em Leão
  • 23/07 - Fim de Mercúrio Retrógrado em Câncer
  • 26/07 - Saturno retrógrado em Áries
  • 29/07 - Lua Cheia em Aquário
Julho começa com uma energia mais introspectiva e instintiva, como se o Universo convidasse a olhar para dentro antes de avançar. Há um clima de revisão interior, de pausas necessárias e de questionamentos profundos sobre direção, propósito e autenticidade. Não é um começo para correr, mas para sentir, e entender o que, de fato, ainda faz sentido no caminho que se escolheu trilhar. É um momento que inspira ajustes sutis, mas decisivos, especialmente nos campos emocionais e pessoais. A terceira superlua de 2026 toca fundo no emocional, já que Câncer é o signo da nutrição, da família e do autocuidado. Essa é a superlua perfeita para curar feridas antigas, fortalecer laços afetivos e se colocar em primeiro lugar, sem culpa.

A volta da confiança

No dia 22 de julho, o Sol entra em Leão e a vida ganha aquela cor vibrante de quem sabe exatamente o que quer. É o momento de brilhar e colocar sua energia no que te faz sentir viva, sem pedir desculpas. Logo em seguida, em 23 de julho, a confusão mental e os mal-entendidos terminam com o fim de Mercúrio Retrógrado em Câncer. Sabe aquela "ressaca astral" de conversas mal resolvidas com a família ou mágoas do passado que voltaram a assombrar? Ela vai embora. A comunicação volta a fluir com clareza e o que estava entalado na garganta finalmente encontra o caminho da paz. Em 26 de julho, Saturno fica retrógrado em Áries, exigindo uma verdadeira "faxina na gaveta" da sua iniciativa. Pare. Respire. Não adianta tentar atropelar os processos ou forçar começos agora; o céu confirma que a pressa será sua maior inimiga [1]. Esse movimento pede que você revise onde está sendo impulsiva demais e onde falta base real para os seus projetos. É hora de trocar a força bruta pela estratégia, garantindo que suas ações tenham sustento a longo prazo. Se você deseja orientação personalizada para navegar por esses trânsitos, tente uma consulta com os oráculos com os especialistas da WeMystic. Você também pode gostar:

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