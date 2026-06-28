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Oração de São Pedro: oração das 7 chaves para abrir seus caminhos
Pratique a oração das 7 chaves para abrir o caminho de São Pedro. Mantenha as portas da sua vida abertas com essa forte prece.
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28/06/2026 23:25
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São Pedro é um poderoso santo capaz de abrir nossos caminhos, para o Paraíso ou mesmo para aquilo que sonhamos em nossa vida terrena. Quem tem fé em São Pedro pode pedir sua ajuda para conseguir chegar mais facilmente ao objetivo, por meio de orações e homenagens. S. Pedro, cujo dia se celebra em 29 de junho, tem as chaves certas para abrir nossos caminhos e portas que levam a novos desafios e oportunidades. Conheça a Oração de São Pedro!
Oração de São Pedro Oração das 7 Chaves
"Glorioso apóstolo São Pedro, com suas 7 chaves de ferro te peço, te rogo, te imploro, abra as portas de meus caminhos, que se fecharam diante de mim, atrás de mim, a minha direita e a minha esquerda. Abra para mim os caminhos da felicidade, os caminhos financeiros, os caminhos profissionais, com suas 7 chaves de ferro e me conceda a graça de poder viver sem esses obstáculos. Glorioso São Pedro, você que sabe de todos os segredos do céu e da terra, ouvi a minha oração e atendei esta prece que vos dirijo. Que assim seja. Amém."Reze um Pai Nosso e uma Ave Maria e repita o processo durante 7 dias seguidos.
São Pedro abre nossos caminhosSeu nome era Simão, mas Jesus Cristo mudou seu nome para Pedro quando lhe atribuiu a tarefa de fundar uma igreja e atrair fiéis após sua morte. Pedro, o "pescador de homens", foi o primeiro papa da Igreja Católica e morreu no dia 29 de junho. De acordo com as crenças católicas, foi a Pedro que foram confiadas as chaves do céu e só é possível entrar no Paraíso depois que o santo abrir suas portas. É também a São Pedro que atribuímos a chuva e o mau tempo. Sempre que chove durante muito tempo, dizemos que São Pedro está chorando ou se enfureceu com algo. Realmente, São Pedro é o senhor mestre dos reinos do céu. Veja também:
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