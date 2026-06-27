Fases da Lua em julho de 2026: um mês de sensibilidade e renovação

Lua Crescente em Libra - 21 de julho

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Saúde e bem-estar

Com a Lua Crescente em Libra, a energia faz um convite a momentos de harmonia e diplomacia. É hora de ajustar relações, suavizar conflitos e encontrar equilíbrio entre o que você quer e o que o outro precisa.Para quem está em um relacionamento, o foco deve ser a compreensão e a valorização da conexão entre vocês, proporcionando diálogos sinceros e leves. Já os solteiros podem se sentir mais atraídos por pessoas com afinidades emocionais e intelectuais em encontros sociais e profissionais.Negociações e ajustes em contratos estão em alta, mas atenção à justiça e equilíbrio em todas as decisões. É um bom momento para planejamento estratégico e reorganização das suas prioridades.Cuide da estética, da postura e de atividades que unam prazer e equilíbrio, como dança, pilates ou caminhadas meditativas. A harmonia externa reflete no bem-estar interno.escreva em um papel o que deseja equilibrar na sua vida e coloque sobre uma pedra de lápis-lazúli ou quartzo azul, visualizando clareza e justiça em todas as áreas.