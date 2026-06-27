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Fases da Lua em julho de 2026: um mês de sensibilidade e renovação

Julho chega trazendo um convite para ouvir a própria alma. Segundo as fases da lua em julho de 2026, teremos um período de introspecção, de cuidado com as emoções e de percepção das necessidades do coração. As energias deste mês [&#8230;]

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Heloísa Von Ah - WeMystic
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Heloísa Von Ah - WeMystic
Repórter
27/06/2026 23:31

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Fases da Lua em julho de 2026: um mês de sensibilidade e renovação
Fases da Lua em julho de 2026: um mês de sensibilidade e renovação crédito: Wemystic
Julho chega trazendo um convite para ouvir a própria alma. Segundo as fases da lua em julho de 2026, teremos um período de introspecção, de cuidado com as emoções e de percepção das necessidades do coração. As energias deste mês pedem atenção ao que sentimos, sem pressa, e um olhar consciente para nossas relações e nossos projetos pessoais. É hora de desacelerar, refletir e preparar o terreno para transformações que precisam de paciência e sensibilidade.

Quais são as fases da Lua em julho de 2026?

Confira o calendário lunar de julho de 2026:

  • Lua Minguante em Áries - 7 de julho

    Essa Lua Minguante pede que observemos com atenção o que precisa ser finalizado antes de novos começos. Áries traz coragem, mas também impulsividade, por isso é um momento de ação, mas com a mãozinha na consciência: deixar ir sem destruir, refletir sem se culpar.

    Amor

    Sentimentos podem ficar intensos e explosivos se não forem observados. Se estiver em um relacionamento, evite discussões impulsivas; se estiver solteiro, é hora de olhar padrões em relacionamentos antigos e aprender com eles antes de iniciar algo novo.

    Dinheiro

    Esse é um bom período para revisão de gastos e ajustes em planos que não estão fluindo. Evite decisões financeiras importantes, pois Mercúrio ainda está em movimento retrógrado.

    Saúde e bem-estar

    Se mexer, agitar esse corpinho, vai ajudar a liberar tensões. Deu preguiça? Conta até 5 e SÓ VAI! No campo das emoções, respire, medite e dê atenção às emoções antes de agir. Dica mágica: escreva o que quer deixar para trás em um papel, dobre e guarde até o fim do mês. Depois, queime com intenção de liberação.
  • Fases da Lua em julho de 2026

    Lua Nova em Câncer (Superlua Nova) - 14 de julho

    A Superlua Nova em Câncer amplifica a sensibilidade e a intuição. É hora de nutrir o que é importante, plantar suas intenções e se reconectar com o que toca o coração.

    Amor

    Se você estiver em um relacionamento, é hora de nutrir a conexão emocional, expressar sentimentos e criar momentos de intimidade verdadeira. Para os solteiros, talvez vocês se aproximem de alguém através da empatia e afinidade emocional.

    Dinheiro

    Oportunidades surgem em projetos ligados à casa, à família e ao bem-estar. Entretanto, planeje com atenção e intenção. Com cuidado, tudo tende a prosperar!

    Saúde e bem-estar

    Cuide do corpo e da mente com práticas que tragam conforto e acolhimento, como yoga, banhos relaxantes, alimentação equilibrada e autocuidado afetivo. Dica mágica: acenda uma vela prateada, coloque um cristal de quartzo rosa ao lado e visualize suas intenções de amor e proteção irradiando para o universo.

  • Lua Crescente em Libra - 21 de julho

    Com a Lua Crescente em Libra, a energia faz um convite a momentos de harmonia e diplomacia. É hora de ajustar relações, suavizar conflitos e encontrar equilíbrio entre o que você quer e o que o outro precisa.

    Amor

    Para quem está em um relacionamento, o foco deve ser a compreensão e a valorização da conexão entre vocês, proporcionando diálogos sinceros e leves. Já os solteiros podem se sentir mais atraídos por pessoas com afinidades emocionais e intelectuais em encontros sociais e profissionais.

    Dinheiro

    Negociações e ajustes em contratos estão em alta, mas atenção à justiça e equilíbrio em todas as decisões. É um bom momento para planejamento estratégico e reorganização das suas prioridades.

    Saúde e bem-estar

    Cuide da estética, da postura e de atividades que unam prazer e equilíbrio, como dança, pilates ou caminhadas meditativas. A harmonia externa reflete no bem-estar interno. Dica mágica: escreva em um papel o que deseja equilibrar na sua vida e coloque sobre uma pedra de lápis-lazúli ou quartzo azul, visualizando clareza e justiça em todas as áreas.
  • Fases da Lua em julho de 2026

    Lua Cheia em Aquário - 29 de julho

    A Lua Cheia em Aquário traz clareza mental e abertura para o novo, perfeita para enxergar padrões antigos e abrir espaço para o novo. Agora, com o fim de Mercúrio retrógrado, decisões podem ser tomadas com mais objetividade e mente aberta, deixando para trás o que limita crescimento pessoal e coletivo.

    Amor

    O foco está na autonomia e na visão ampla dos relacionamentos. Casais podem perceber oportunidades de inovar na relação e fortalecer a cumplicidade sem sufocamento. Solteiros podem se conectar com pessoas que compartilham ideais e valores, favorecendo afinidades duradouras.

    Dinheiro

    Projetos inovadores, tecnológicos ou criativos são favorecidos. É momento de planejamento estratégico com visão de longo prazo, evitando impulsividade.

    Saúde e bem-estar

    Energia mental elevada pede equilíbrio entre ação e repouso. Meditação, registro de ideias e práticas que conectem mente e corpo fortalecem intuição e foco. Dica mágica: escreva em uma folha uma mudança que deseja incorporar na sua vida, dobre e coloque sob a luz da Lua. Visualize-se incorporando e vivendo essa transformação como se já a tivesse conquistado.

Fases da lua em julho de 2026: agir com equilíbrio e propósito

Julho de 2026 chega pedindo atenção ao coração e à mente. É um mês para sentir, refletir e plantar intenções que realmente façam sentido para você. Até o dia 23, Mercúrio retrógrado nos lembra de cuidar das palavras e das emoções, então pense antes de falar e dê espaço para sentimentos antigos emergirem. Afinal, a Superlua em Câncer reforça nossa intuição e nos conecta com o que é essencial. Depois de tanta emoção, o mês termina com a Lua Cheia em Aquário, clareando padrões e abrindo espaço para liberdade e novas ideias. É tempo de olhar para dentro, reorganizar o que não serve mais e abrir caminho para o novo, sem pressa e com empatia tanto consigo quanto com quem está ao seu redor. Um mês perfeito para equilibrar cuidado pessoal, relações próximas e oportunidades externas, encontrando harmonia entre mente e coração.
Veja também: Fases da Lua em agosto de 2026  Não pare por aqui! Descubra como as fases da lua em agosto de 2026 podem continuar guiando você em 2026.
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Perguntas Frequentes sobre as Fases da Lua em julho de 2026

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