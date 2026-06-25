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Simpatias para São Pedro: ele não nega a quem tem fé
Para quem tem fé em São Pedro nada é negado! Aprenda simpatias para serem feitas no dia dele 29/06, pois quem o clama, realiza.
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25/06/2026 23:33
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Se você quer fazer um pedido a São Pedro, o melhor dia para fazê-lo é no dia 29 de junho, o dia dedicado ao apóstolo de Jesus. Poderoso e dedicado a quem clama por ele, conheça as simpatias para São Pedro realizar pedido. Aprenda como fazer!
Simpatias para São Pedro realizar pedidoSe você tem um pedido urgente e é devoto de São Pedro, deverá encaminhar o seu pedido a ele através de uma poderosa simpatia. Você vai precisar de:
- 1 vela branca;
- 1 pires;
- 1 papel em branco;
- Caneta ou lápis;
- 1 folha de jornal.
Simpatia a São Pedro para proteger a sua casaNo dia de São Pedro, 29 de junho, pegue um copo que nunca foi utilizado e encha-o com água. Mergulhe dentro da água a chave da porta da frente da sua casa e diga em voz alta:
São Pedro, apóstolo e guardião, envolvei a minha casa e minha família em vossa proteção. São Pedro, proteja minha casa, assim como protege de intrusos o céu, afaste todo e qualquer mal da minha casa e com a ajuda do anjo guardião, não deixe entrar nenhum ladrão.No dia seguinte, regue suas plantas com a água do copo, repetindo esse mesmo pedido.
Simpatias para São Pedro para fazer uma boa viagemFaça essa simpatia para garantir a ida e a volta em segurança em todas as suas viagens. No dia 29 ao meio dia ou às seis da tarde, vá para um lugar tranquilo onde possa ficar sozinho, levante os braços e eleve os seus pensamentos ao céu. Peça a São Pedro segurança na viagem com a seguinte prece:
São Pedro, que eu consiga ir e voltar de minhas viagens com saúde e livre de acidentes e de morte súbita. Que Jesus e o Divino Espírito Santo também estejam no volante comigo, assim como o Senhor, meu São Pedro amigo".
Simpatia a São Pedro para conseguir sua casaPara realizar essa simpatia você deve pegar uma vela branca e virgem (que nunca foi acesa) e marcar com uma caneta a divisão de 9 pedaços iguais. Escreva o pedido pela sua casa a São Pedro em um papel em branco, lembre-se de descrever a sua casa em detalhes. Acenda a vela no primeiro dia, coloque uma chave no mesmo pires e faça o pedido a São Pedro. Deixe a vela queimar até a primeira marca e apague com a ponta dos dedos molhados. Repita o ritual nos demais dias até o nono dia, onde a vela acabará de queimar. No final da novena, guarde a chave até que o seu pedido seja realizado. Quando você conseguir a sua casa, você deve colocar a chave atrás da porta principal como talismã da sorte. Veja também:
- Simpatia para São José para abençoar sua família
- Simpatia para Santa Apolônia para se livrar da dor de dente
- Simpatia para proteger o espírito de Santa Rita de Cássia
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