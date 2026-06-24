Horóscopo do Dia para Capricórnio
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CAPRICóRNIO - 22/dez a 19/jan
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Horóscopo do Dia para Capricórnio
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Amor
Fique tranquila, você está sendo honesta e ele não tem motivos para desconfiança. Mantenha sua postura e não se dobre por ciúmes infundados.
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Trabalho
A inércia está te impedindo de continuar a trabalhar e remar contra a maré. Não deixe as oportunidades passarem, agarre-as, o progresso chegará.
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Bem Estar
Sinta as energias que te rodeiam, pois há lugares que podem te fazer muito mal. Não ande desprotegida quando se sentir ameaçada energeticamente.
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O Horóscopo do Dia para Capricórnio foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.