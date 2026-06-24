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Horóscopo do Dia para Capricórnio

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24/06/2026 00:12

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Horóscopo do Dia para Capricórnio
Horóscopo do Dia para Capricórnio crédito: Wemystic
Horóscopo do Dia para Capricórnio

CAPRICóRNIO - 22/dez a 19/jan

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Horóscopo do Dia para Capricórnio

  • Horóscopo do Dia para Capricórnio - Amor Amor

    Fique tranquila, você está sendo honesta e ele não tem motivos para desconfiança. Mantenha sua postura e não se dobre por ciúmes infundados.

  • Horóscopo do Dia para Capricórnio - Trabalho Trabalho

    A inércia está te impedindo de continuar a trabalhar e remar contra a maré. Não deixe as oportunidades passarem, agarre-as, o progresso chegará.

  • Horóscopo do Dia para Capricórnio - Bem Estar Bem Estar

    Sinta as energias que te rodeiam, pois há lugares que podem te fazer muito mal. Não ande desprotegida quando se sentir ameaçada energeticamente.

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O Horóscopo do Dia para Capricórnio foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.

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