Horóscopo do Dia para Sagitário
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SAGITáRIO - 22/nov a 21/dez
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Horóscopo do Dia para Sagitário
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Amor
Você tem ao seu lado um parceiro bastante amoroso e prestativo, mas atualmente você não é capaz de sentir nada. Aceite as mudanças do seu coração.
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Trabalho
Se encontrar um obstáculo, evite ultrapassá-lo através de decisões apressadas. Saiba separar o que realmente é importante e foque apenas nisso.
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Bem Estar
Busque renovar suas energias com métodos alternativos e menos invasivos. Atenção aos ouvidos e narinas nesta manhã.
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O Horóscopo do Dia para Sagitário foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.