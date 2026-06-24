Horóscopo do Dia para Escorpião
Horóscopo do Dia para Escorpião
compartilheSIGA
ESCORPIãO - 23/out a 21/nov
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Horóscopo do Dia para Escorpião
-
Amor
Cuidado para não deixar a sua altivez e amor próprio parecerem um menosprezo ou rejeição ao seu amado. Seja afetiva.
-
Trabalho
Algumas de suas atitudes estão afastando as oportunidades de sua vida e isso te afetará drasticamente no trabalho.
-
Bem Estar
Seja focada e em breve verá sua mente e seu corpo mudando. Abra sua mente e aceite ser orientada por especialistas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Horóscopo do Dia para Escorpião foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.