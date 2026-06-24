Horóscopo do Dia para Libra
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LIBRA - 23/set a 22/out
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Horóscopo do Dia para Libra
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Amor
Dia favorável para planejar uma viagem a dois e passarem um tempo relaxante juntos. Se dê esse presente o mais breve possível, pois vocs merecem.
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Trabalho
Mostre mais atitude e veja se seus comportamentos são condizentes com o que você quer mostrar aos outros.
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Bem Estar
Simplesmente ouça seu corpo e descubra o que faz com que ele se sinta bem. Haverá alguma chance de dores de cabeça hoje. Tente se manter feliz.
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O Horóscopo do Dia para Libra foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.