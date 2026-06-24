Horóscopo do Dia para Virgem
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VIRGEM - 23/ago a 22/set
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Horóscopo do Dia para Virgem
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Amor
Péssimo dia para assuntos do coração. Você vai estar irritada e terá muita facilidade em discutir. Tente ficar tranquila ao máximo.
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Trabalho
Você está diante de assuntos complicados e um grande número de tarefas que lhe parecem impossíveis. Tente olhar com uma outra perspectiva.
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Bem Estar
Cuidado com pessoas negativas que possam arrastá-la para uma depressão. Respire fundo e concentre sua energia de forma positiva nessa tarde.
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O Horóscopo do Dia para Virgem foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.