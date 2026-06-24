Horóscopo do Dia para Leão
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LEãO - 23/jul a 22/ago
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Horóscopo do Dia para Leão
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Amor
Você se deve proteger de fofocas de pessoas próximas. É possível que alguns amigos estejam falando mal de você pelas costas e criando problemas.
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Trabalho
Não se submeta a tarefas ou funções que não condizem com o que você deveria fazer. Imponha-se diante de quem te subjugar.
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Bem Estar
Evite estar em contato com pessoas que já te decepcionaram, pois elas podem falhar novamente e te magoarem ainda mais.
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O Horóscopo do Dia para Leão foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.