Horóscopo do Dia para Câncer
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CâNCER - 22/jun a 22/jul
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Horóscopo do Dia para Câncer
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Amor
Não coloque seu amor por alguém em primeiro luar, pois ninguém deve ser mais importante que você mesma em sua vida.
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Trabalho
Aceite tarefas em grupo se quiser ser melhor recompensada dentro da empresa. Você tem um grande potencial para se tornar alguém de referência, por isso, não desperdice as chances agora.
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Bem Estar
Você pode sofrer com dores de cabeça devido a alta carga de trabalhos hoje. O calor deve incomodá-la, inclusive para concluir suas tarefas diárias.
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O Horóscopo do Dia para Câncer foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.