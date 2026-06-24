Horóscopo do Dia para Touro
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TOURO - 20/abr a 20/maio
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Horóscopo do Dia para Touro
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Amor
Seu parceiro é uma pessoa muito amorosa, mas ultimamente seu coração anda batendo mais lentamente por essa relação. Sentem e conversem sobre isso.
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Trabalho
Praticando a sua paciência você terá mais aceite e apoio nas decisões tomadas. Cada pessoa tem seu tempo, respeite isso.
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Bem Estar
Veja bem como anda se alimentando e não se esqueça de se manter sempre hidratada neste verão.
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O Horóscopo do Dia para Touro foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.