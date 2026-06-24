Céu do Dia - Insights Astrológicos

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É hora de olhar por baixo da superfície com a Lua entrando em Escorpião. Emoções, desejos, medos e intuições ficam mais intensos, não para assustar você, mas para mostrar onde existe poder guardado. No amor, intimidade pede confiança, não controle. No trabalho, investigue detalhes, revise bastidores e perceba o que não está sendo dito. No dinheiro, evite riscos movidos por ansiedade ou apego. Este é um bom dia para terapia, limpeza energética, pesquisa e encerramento de padrões que drenam sua força. Quanto mais honesta você for consigo mesma, mais leve se sentirá. Veja o seu signo.

O Céu do Dia foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.