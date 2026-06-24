Horóscopo
Céu do Dia - Insights Astrológicos
Com a finalidade de auxiliar no planejamento e na execução de atividades, comportamentos e relações, o horóscopo do dia é uma ferramenta indispensável de reflexão e autoconhecimento com base no movimento dos astros, diariamente.
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24/06/2026 00:11
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Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu diaÉ hora de olhar por baixo da superfície com a Lua entrando em Escorpião. Emoções, desejos, medos e intuições ficam mais intensos, não para assustar você, mas para mostrar onde existe poder guardado. No amor, intimidade pede confiança, não controle. No trabalho, investigue detalhes, revise bastidores e perceba o que não está sendo dito. No dinheiro, evite riscos movidos por ansiedade ou apego. Este é um bom dia para terapia, limpeza energética, pesquisa e encerramento de padrões que drenam sua força. Quanto mais honesta você for consigo mesma, mais leve se sentirá. Veja o seu signo.
O Céu do Dia foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.
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