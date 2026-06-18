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Ritual de Solstício de Inverno Atraia sorte e proteção!

A época mais fria do ano chegou, bem vindo inverno! Faça esse ritual de solstício de inverno para atrair sorte e proteção.

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18/06/2026 23:29

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Ritual de Solstício de Inverno Atraia sorte e proteção!
Ritual de Solstício de Inverno Atraia sorte e proteção! crédito: Wemystic
O Solstício de Inverno celebra o nascimento do Sol e é comemorado no dia que marca o início dessa estação. Entretanto, a sua energia é latente durante toda a semana, que pode ser utilizada para fazer o ritual de solstício pedindo por mais sorte, proteção e força para os próximos 3 meses que se aproximam.

Quando realizar o Ritual de Solstício?

Ele poderá ser realizado durante o dia de Solstício (20 de junho), quando o Sol entra no signo de Câncer, ou em qualquer outro dia dessa semana, de preferência na sexta-feira ou domingo, entre os dias 20 e 25.

Como fazer o Ritual de Solstício de inverno?

Para realizar esse ritual você vai precisar de:
  • 1 raminho de pinheiro é a planta símbolo da longevidade e da fidelidade;
  • 1 incenso da sua preferência para purificar as energias e levar seus pedidos ao Universo;
  • 1 Pedra do Sol pedra que representa o brilho, a força e o êxito;
  • 4 velas vermelhas precisam ser mesmo vermelhas e 4 unidades. Quatro é o número da estabilidade, da firmeza, das conquistas e da solidez;
  • 1 espelho pequeno para ampliar a energia do local;
  • 1 papel em branco;
  • 1 caneta de preferência de cor verde, mas se não tiver pode ser azul.
Passo a passo: Você deve realizar esse ritual em uma varanda, quintal ou pelo menos junto de uma janela, para absorver a vibração da lua.
  • Coloque as 4 velas uma em cada ponta, formando um quadrado;
  • Coloque o espelho no meio das velas e, por cima do espelho, a Pedra do Sol;
  • Acenda as velas e o incenso em um incensário;
  • Pegue o raminho de pinheiro e passe-o fazendo círculos por cima de cada uma das velas, no sentido horário (sentido dos ponteiros do relógio). Depois, coloque-o em cima da Pedra do Sol;
  • Agora, escreva no papel os seus pedidos para o período de inverno que acaba de começar;
  • Dobre o papel em 4 partes e coloque-o debaixo da Pedra do Sol, por cima do espelho;
  • O altar deve ficar montado e intacto por 24 horas. Deixe o incenso e as velas se queimarem por completo. Se apagar antes do tempo, pode acender de novo. Os outros elementos devem ficar expostos para receberem também a energia do Sol do dia seguinte;
  • Depois de 24 horas, pegue o raminho e o cristal, coloque dentro de um saquinho e guarde em um local secreto do seu quarto.
  • As velas e o resto do incenso podem ser jogados no lixo comum;
  • Enterre o papel com os seus pedidos em um vaso de planta, em um jardim ou quintal.
Está feito o seu ritual de solstício de inverno. Agora é mentalizar toda a energia positiva do seu ritual e sentir as boas vibrações que o período reserva a você.
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