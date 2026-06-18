Magias e Rituais
Ritual de Solstício de Inverno Atraia sorte e proteção!
A época mais fria do ano chegou, bem vindo inverno! Faça esse ritual de solstício de inverno para atrair sorte e proteção.
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18/06/2026 23:29
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O Solstício de Inverno celebra o nascimento do Sol e é comemorado no dia que marca o início dessa estação. Entretanto, a sua energia é latente durante toda a semana, que pode ser utilizada para fazer o ritual de solstício pedindo por mais sorte, proteção e força para os próximos 3 meses que se aproximam.
Saiba mais:
Quando realizar o Ritual de Solstício?Ele poderá ser realizado durante o dia de Solstício (20 de junho), quando o Sol entra no signo de Câncer, ou em qualquer outro dia dessa semana, de preferência na sexta-feira ou domingo, entre os dias 20 e 25.
Como fazer o Ritual de Solstício de inverno?Para realizar esse ritual você vai precisar de:
- 1 raminho de pinheiro é a planta símbolo da longevidade e da fidelidade;
- 1 incenso da sua preferência para purificar as energias e levar seus pedidos ao Universo;
- 1 Pedra do Sol pedra que representa o brilho, a força e o êxito;
- 4 velas vermelhas precisam ser mesmo vermelhas e 4 unidades. Quatro é o número da estabilidade, da firmeza, das conquistas e da solidez;
- 1 espelho pequeno para ampliar a energia do local;
- 1 papel em branco;
- 1 caneta de preferência de cor verde, mas se não tiver pode ser azul.
- Coloque as 4 velas uma em cada ponta, formando um quadrado;
- Coloque o espelho no meio das velas e, por cima do espelho, a Pedra do Sol;
- Acenda as velas e o incenso em um incensário;
- Pegue o raminho de pinheiro e passe-o fazendo círculos por cima de cada uma das velas, no sentido horário (sentido dos ponteiros do relógio). Depois, coloque-o em cima da Pedra do Sol;
- Agora, escreva no papel os seus pedidos para o período de inverno que acaba de começar;
- Dobre o papel em 4 partes e coloque-o debaixo da Pedra do Sol, por cima do espelho;
- O altar deve ficar montado e intacto por 24 horas. Deixe o incenso e as velas se queimarem por completo. Se apagar antes do tempo, pode acender de novo. Os outros elementos devem ficar expostos para receberem também a energia do Sol do dia seguinte;
- Depois de 24 horas, pegue o raminho e o cristal, coloque dentro de um saquinho e guarde em um local secreto do seu quarto.
- As velas e o resto do incenso podem ser jogados no lixo comum;
- Enterre o papel com os seus pedidos em um vaso de planta, em um jardim ou quintal.
Saiba mais:
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