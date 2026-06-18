Astrologia: o que significa a conjunção de Lua, Vênus, Júpiter e Mercúrio de ontem

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O raro alinhamento entre a Lua, Vênus, Júpiter e Mercúrio, visível a olho nu em boa parte do Brasil na noite de ontem (17), foi muito além do espetáculo astronômico. Para a astrologia, esse encontro celeste representa um momento de intensa energia positiva, focado na expansão de sentimentos, na prosperidade e em novas oportunidades, marcando uma fase de otimismo e crescimento coletivo.

Cada astro envolvido carrega um simbolismo específico. A Lua rege nossas emoções, a intuição e o lado mais íntimo da vida. Vênus é o planeta do amor, dos relacionamentos, da beleza, dos prazeres e também das finanças. Já Júpiter é conhecido como o grande benéfico, associado à sorte, expansão, sabedoria e oportunidades. Mercúrio, também presente no alinhamento, rege a comunicação, o intelecto e as trocas de informação. O evento de ontem foi parte de uma sequência de conjunções planetárias em junho: Vênus e Júpiter se aproximaram no dia 9, e a Lua e Mercúrio se juntaram ao espetáculo no dia 17.

Quando esses quatro corpos celestes se unem no céu, suas energias se somam e se potencializam. Júpiter atua como uma lente de aumento, amplificando as qualidades da Lua, de Vênus e de Mercúrio. O resultado é um convite para expandir o coração, fortalecer laços afetivos e buscar crescimento material com mais confiança.

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O que essa conjunção significa na prática?

Este período é especialmente favorável para cuidar das relações. A energia combinada facilita o diálogo, a harmonia e a busca por conexões mais verdadeiras. É um bom momento para resolver pendências afetivas ou para se abrir a novos romances, com uma tendência a interações mais generosas e otimistas.

No campo financeiro, a conjunção de Vênus com Júpiter abre portas para a prosperidade. Podem surgir oportunidades inesperadas de ganhos ou de investimentos promissores. A intuição, regida pela Lua, fica mais aguçada, ajudando a tomar decisões mais acertadas sobre dinheiro e recursos.

É também uma fase de grande inspiração e criatividade. A influência de Vênus estimula a apreciação pelo belo e o desejo por bem-estar. Aproveite para se dedicar a hobbies, projetos artísticos ou simplesmente para cuidar de si, buscando atividades que tragam alegria e satisfação pessoal.

A energia de Júpiter impulsiona o desejo por conhecimento e novas experiências. Viagens, cursos e a busca por novas filosofias de vida estão favorecidos. O momento é de plantar sementes para o futuro, definindo metas ambiciosas e acreditando no próprio potencial para alcançá-las.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.