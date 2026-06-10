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Simpatia para casar com o auxílio de Santo Antônio
Simpatia para Santo António: Você vai precisar: 1 vela de Santo Antônio; papel e caneta; 1 lenço e uma imagem pequena de Santo Antônio (que pode ser de qualquer material)
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10/06/2026 23:16
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Diante das simpatias para o amor, claramente não podíamos deixar de nos referir ao poderoso casamenteiro Santo Antônio. Muito conhecido em rituais para conseguir um namorado, reconquistar um ex ou melhorar o relacionamento, suas bênçãos não poderiam ser diferentes para quem deseja com alguma pressa subir ao altar. Saiba como fazer a simpatia para casar rápido com a benção do santo casamenteiro e outras simpatias para o amor.
Simpatia para casar logoNesta poderosa simpatia para casar logo, pediremos a Santo Antônio que lhe ajude a conseguir um matrimônio no menor intervalo de tempo possível. Para isto, é recomendado que o ritual seja realizado durante os meses de Junho ou Julho, onde costumam acontecer as comemorações ao santo. O dia de Santo Antônio é 13 de junho, o período do ano mais propício para realizar simpatias a ele. Mas como essa é uma simpatia de urgência, não precisa esperar para fazer, o santo atende as preces dos fiéis o ano todo. Veja o que será necessário para fazer a simpatia:
- 1 vela de Santo Antônio ou vela brana,
- Papel e caneta;
- 1 lenço
- uma imagem pequena de Santo Antônio (que pode ser de qualquer material)
Como fazer:
- Para começar a simpatia, forre uma mesa com o lenço; nesta superfície deverá ser realizado todo o processo, para que a força da mesma não seja direcionada à outras pessoas alheias ao ritual.
- Agora pegue o papel e corte-o ao meio, escrevendo o nome completo do casal, um em cada pedaço e finalize colocando um pedaço em cima do outro, com os nomes se encontrando.
- Feito isso, acenda a vela de Santo Antônio e, após tê-la queimado um pouco, jogue a cera que se formar sobre os papéis. Apague a chama e reserve a vela.
- Agora, pegue a pequena imagem de Santo Antônio, coloque no meio do lenço e amarre as quatro pontas do lenço que cobre a superfície, fazendo uma trouxinha com a imagem dentro.
- Finalizada a trouxinha contendo a imagem, vá até um local que julgue bonito (como um jardim com flores, por exemplo) e enterre-a; o local escolhido não precisa necessariamente ser muito longe e muitas pessoas costumam enterrar a simpatia logo em frente de casa.
- Nos dias que se seguem, você deve rezar uma poderosa oração de Santo Antônio, todos os dias, com muita fé que seu pedido será realizado.
Simpatia para ser pedida em casamentoSe o seu amor está enrolando para pedir em casamento, você pode tentar essa simpatia para casar logo muito simples para que ele se decida logo e resolva subir no altar com você. Amarre uma fitinha vermelha no sutiã, naquela parte entre os seios, por 7 dias consecutivos. Não deixe o seu amor ver a fita para ele não desconfiar. Depois, desamarre a fita e coloque-a dentro de um envelope. Coloque o envelope embaixo da imagem e acenda uma Vela de Santo Antônio do lado esquerdo. Faça seu pedido ao santo casamenteiro, lembrando também de fazer uma promessa que você deve cumprir caso seu pedido seja realizado.
Simpatia de Santo Antônio para saber se irá casarMuitas mulheres têm a curiosidade (ou a ansiedade) de saber se irão se casar. A vontade de compartilhar a vida com amor e paixão é muita e a expectativa para saber se isso irá ocorrer é grande. Por isso, você pode fazer essa simpatia muito simples para descobrir o seu destino amoroso. Na véspera do Dia de Santo Antônio, 13 de junho, compre um copo branco e uma vela de Santo Antônio. À meia noite (do dia 12 para dia 13 de junho) quebre um ovo gelado (ele precisa estar na geladeira antes de realizar o procedimento) no copo com muito cuidado para não arrebentar a gema. Acenda a vela de Santo Antônio e peça ao Santo Casamenteiro que interceda por você para te dar a sua resposta. Coloque a vela em local seguro (para não causar um incêndio) como em um castiçal ou porta vela e coloque o copo com água no sereno. Deixe o copo por lá até a manhã do dia seguinte. Confira como está a gema: se ela estiver coberta por uma névoa branca, uma camada branca, é sinal que você vai se casar brevemente. Se não estiver, é sinal que poderá não casar, pelo menos nos próximos tempos. Veja também:
- Com a ajuda de Santo Antônio, alcance uma graça!
- Proteja a sua relação amorosa com a ajuda de Santo Antônio.
- Consiga o homem que quer, de namoro a casamento, pois Santo Antônio vai ajudar!
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