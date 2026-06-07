Aromaterapia
Óleos essenciais:
10 curiosidades sobre óleos essenciais: um guia para iniciantes
Óleos essenciais:
Você sabe do que são feitos os óleos essenciais? Sabe por que eles agem de forma rápida? Consulte o nosso guia para iniciantes de óleos essenciais e saiba tudo!
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07/06/2026 23:25
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Importantes e, até mesmo, indispensáveis para a saúde física, mental, emocional e espiritual de um indivíduo, os óleos essenciais são comumente utilizados na aromaterapia, uma forma de medicina alternativa que faz uso do extrato das plantas para se obter benefícios e bem-estar.
Os óleos captam o aroma e o sabor da planta, ou "essência". Cada um doa compostos aromáticos exclusivos dão a cada óleo essencial sua essência característica. Esses óleos são obtidos por destilação (via vapor e/ou água) ou por métodos mecânicos, como a prensagem a frio. Uma vez extraídos os produtos químicos aromáticos, eles são combinados com um óleo veicular para criar o produto final, pronto para uso. A maneira como os óleos são feitos é importante, pois os óleos essenciais obtidos através de processos químicos não são considerados verdadeiros óleos essenciais. Vamos conhecer mais um pouco sobre eles?
Tudo o que um iniciante precisa saber sobre óleos essenciaisVocê é um iniciante na utilização dos óleos essenciais? Veja esse guia com os conhecimentos básicos sobre essa peça chave da aromaterapia.
O que são óleos essenciaisSão compostos 100% naturais extraídos de sementes, cascas, caules, flores, folhas, raízes e outras partes de plantas. Seu aroma especial incentivou a busca pelas suas propriedades terapêuticas que foram desvendadas pela ciência.
Óleos essenciais são muito concentradosOs óleos essenciais são de 50 a 70 vezes mais fortes do que as ervas, extremamente concentrado. Para se ter uma ideia: 1 gota de óleo essencial de hortelã corresponde a 28 xícaras de chá de hortelã.
São remédios naturaisEles possuem propriedades antissépticas, anti-inflamatórias, antibacterianas, antifúngicas e antitumorais.
Utilização dos óleos essenciaisPodem ser utilizados de 3 maneiras: através da inalação do aroma, através do uso tópico (externo, na pele) e através do uso interno (ingestão).
A maioria dos óleos essenciais não deve ter contato direto com a peleComo são extremamente concentrados, o seu poder de atuação é intenso, portanto os óleos essenciais devem ser diluídos em óleo base. Os principais óleos base são: óleo de coco, azeite, óleo de girassol, óleo de amêndoa. Quando utilizados em bebês e crianças, SEMPRE tem de estar diluído.
Os óleos essenciais agem de forma rápidaEles são capazes de fazer efeito 30 segundos após o uso, é praticamente imediato. Eles têm a capacidade de passar através da membrana celular, e pode, portanto, penetrar cada célula do nosso corpo de forma rápida.
Tratam do nosso corpo físico e emocionalQuando inalados, os óleos essenciais viajam do nariz até o nervo olfatório. Este nervo está ligado ao sistema límbico do nosso cérebro onde as emoções são controladas. É por isso óleos essenciais são altamente eficazes para tratar distúrbios do humor, como depressão, ansiedade e TOC.
São altamente antioxidantesEm busca do rejuvenescimento ou de evitar o envelhecimento precoce, muitas pessoas pagam caro pelos antioxidantes e procuram alimentar-se de forma correta para absorver esses nutrientes. Os óleos essenciais são ricos em antioxidantes, para se ter uma ideia: o óleo de cravo tem 450 vezes mais antioxidantes do que uma colher de blueberry.
Abaixam a febreO óleo essencial de hortelã pimenta tem um potencial imbatível para abaixar a febre. Basta pingar algumas gotinhas do óleo essencial em uma bacia com água, mergulhar uma toalha limpa e colocar nas partes quentes da pessoa com febre (testa, axilas, virilhas). A febre abaixa em questão de minutos!
Duram muitoAlgumas pessoas se queixam do preço dos óleos essenciais. Alguns são mais baratos e outros mais caros, no entanto é preciso lembrar que para fazer cada frasco de óleo essencial, foi utilizada uma quantidade gigantesca de planta. E o seu uso é sustentável pois um frasco de óleo essencial dura muito devido ao seu potencial concentrado.
Quais são os óleos mais recomendados para iniciantesSe você está iniciando os seus conhecimentos em óleos essenciais, sugerimos que comece pela utilização do óleo essencial de lavanda, de hortelã, de limão e de árvore do chá. Veja o Óleos Essenciais na Loja WeMystic Saiba mais :
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