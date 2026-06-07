10 curiosidades sobre óleos essenciais: um guia para iniciantes

Tudo o que um iniciante precisa saber sobre óleos essenciais

O que são óleos essenciais São compostos 100% naturais extraídos de sementes, cascas, caules, flores, folhas, raízes e outras partes de São compostos 100% naturais extraídos de sementes, cascas, caules, flores, folhas, raízes e outras partes de plantas . Seu aroma especial incentivou a busca pelas suas propriedades terapêuticas que foram desvendadas pela ciência.

Óleos essenciais são muito concentrados Os óleos essenciais são de 50 a 70 vezes mais fortes do que as Os óleos essenciais são de 50 a 70 vezes mais fortes do que as ervas , extremamente concentrado. Para se ter uma ideia: 1 gota de óleo essencial de hortelã corresponde a 28 xícaras de chá de hortelã.

São remédios naturais Eles possuem propriedades antissépticas, anti-inflamatórias, antibacterianas, antifúngicas e antitumorais. Eles possuem propriedades antissépticas, anti-inflamatórias, antibacterianas, antifúngicas e antitumorais.

Utilização dos óleos essenciais Podem ser utilizados de 3 maneiras: através da inalação do aroma, através do uso tópico (externo, na pele) e através do uso interno (ingestão). Podem ser utilizados de 3 maneiras: através da inalação do aroma, através do uso tópico (externo, na pele) e através do uso interno (ingestão).

A maioria dos óleos essenciais não deve ter contato direto com a pele Como são extremamente concentrados, o seu poder de atuação é intenso, portanto os óleos essenciais devem ser diluídos em óleo base. Os principais óleos base são: óleo de coco, azeite, óleo de girassol, óleo de amêndoa. Quando utilizados em Como são extremamente concentrados, o seu poder de atuação é intenso, portanto os óleos essenciais devem ser diluídos em óleo base. Os principais óleos base são: óleo de coco, azeite, óleo de girassol, óleo de amêndoa. Quando utilizados em bebês e crianças, SEMPRE tem de estar diluído.

Os óleos essenciais agem de forma rápida Eles são capazes de fazer efeito 30 segundos após o uso, é praticamente imediato. Eles têm a capacidade de passar através da membrana celular, e pode, portanto, penetrar cada célula do nosso corpo de forma rápida. Eles são capazes de fazer efeito 30 segundos após o uso, é praticamente imediato. Eles têm a capacidade de passar através da membrana celular, e pode, portanto, penetrar cada célula do nosso corpo de forma rápida.

Tratam do nosso corpo físico e emocional Quando inalados, os óleos essenciais viajam do nariz até o nervo olfatório. Este nervo está ligado ao sistema límbico do nosso cérebro onde as emoções são controladas. É por isso óleos essenciais são altamente eficazes para tratar distúrbios do humor, como depressão, ansiedade e TOC. Quando inalados, os óleos essenciais viajam do nariz até o nervo olfatório. Este nervo está ligado ao sistema límbico do nosso cérebro onde as emoções são controladas. É por isso óleos essenciais são altamente eficazes para tratar distúrbios do humor, como depressão, ansiedade e TOC.

São altamente antioxidantes Em busca do rejuvenescimento ou de evitar o envelhecimento precoce, muitas pessoas pagam caro pelos antioxidantes e procuram alimentar-se de forma correta para absorver esses nutrientes. Os óleos essenciais são ricos em antioxidantes, para se ter uma ideia: o óleo de cravo tem 450 vezes mais antioxidantes do que uma colher de blueberry. Em busca do rejuvenescimento ou de evitar o envelhecimento precoce, muitas pessoas pagam caro pelos antioxidantes e procuram alimentar-se de forma correta para absorver esses nutrientes. Os óleos essenciais são ricos em antioxidantes, para se ter uma ideia: o óleo de cravo tem 450 vezes mais antioxidantes do que uma colher de blueberry.

Abaixam a febre O óleo essencial de hortelã pimenta tem um potencial imbatível para abaixar a febre. Basta pingar algumas gotinhas do óleo essencial em uma bacia com água, mergulhar uma toalha limpa e colocar nas partes quentes da pessoa com febre (testa, axilas, virilhas). A febre abaixa em questão de minutos! O óleo essencial de hortelã pimenta tem um potencial imbatível para abaixar a febre. Basta pingar algumas gotinhas do óleo essencial em uma bacia com água, mergulhar uma toalha limpa e colocar nas partes quentes da pessoa com febre (testa, axilas, virilhas). A febre abaixa em questão de minutos!

Duram muito Algumas pessoas se queixam do preço dos óleos essenciais. Alguns são mais baratos e outros mais caros, no entanto é preciso lembrar que para fazer cada frasco de óleo essencial, foi utilizada uma quantidade gigantesca de planta. E o seu uso é sustentável pois um frasco de óleo essencial dura muito devido ao seu potencial concentrado. Algumas pessoas se queixam do preço dos óleos essenciais. Alguns são mais baratos e outros mais caros, no entanto é preciso lembrar que para fazer cada frasco de óleo essencial, foi utilizada uma quantidade gigantesca de planta. E o seu uso é sustentável pois um frasco de óleo essencial dura muito devido ao seu potencial concentrado.

Quais são os óleos mais recomendados para iniciantes