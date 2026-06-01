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Lua da conquista: veja o momento ideal de cada signo para sedução

Lua da conquista: A lua da conquista é também funciona de acordo com as fases da lua. Veja o que cada uma delas proporciona para cada signo do zodíaco.

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Repórter
01/06/2026 23:16

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Lua da conquista: veja o momento ideal de cada signo para sedução
Lua da conquista: veja o momento ideal de cada signo para sedução crédito: Wemystic
A Lua fica em média de 2 a 3 dias em cada signo, influenciando o seu dia a dia. Dependendo da sua fase, a Lua da Conquista é o momento ideal para o romance, aquela investida mais sedutora e, claro, para ser mais feliz. Além disso, de acordo com o signo no qual a Lua se encontra, diferentes tipos de energia também são enviados e aproveitados de formas distintas. Continue lendo para saber como desfrutar de todo esse magnetismo!

As fases e as paixões

A Lua da Conquista funciona, obviamente, de acordo com as fases da lua. Veja o que cada uma delas proporciona e, em seguida, confira as tendências quando combinadas a cada um dos signos:
  • Lua Nova

    Lua Nova

    Por ser uma período de novos começos, é excelente para iniciar um romance. Não espere que dure, mas sim que seja intenso.
  • Lua Crescente

    Lua Crescente

    Uma fase de prolongamento, em que muitos sonhos relacionados ao amor ganham um rumo positivo.
  • Lua Cheia

    Lua Cheia

    É conhecida como a Lua ideal para a paixão, já que todos os sentimentos estão à flor da pele. Convém segurar as palavras nesse período, mas aproveite para namorar muito.
  • Lua Minguante

    Lua Minguante

    Por ser uma fase de recolhimento, não é a ideal para a vida a dois. Portanto, se sentir que a paquera não está funcionando, aguarde pela próxima fase e reflita sobre o que realmente espera de um relacionamento.

A Lua da conquista em cada signo

Lua da conquista

Áries

Durante a passagem da Lua pelo signo de Áries, temos mais coragem para conseguir se aproximar de quem desejamos. Há uma maior ousadia e determinação para conseguir o que queremos. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!

Touro

Quando a Lua da Conquista está em Touro, devemos ter mais cuidado ao fazer muitas declarações com palavras vazias. É um tempo de muito charme e atitudes discretas, apesar de bastante desejo sexual. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!

Gêmeos

A comunicação e a simpatia do geminiano ficam em alta quando a Lua está neste signo. Há uma maior tendência a estarmos disponíveis pra conversar e atrair olhares por aí. Apenas tenha cuidado com fofocas ou para não aprontar! Clique para conferir o Horóscopo completo para você!

Câncer

A Lua em Câncer nos deixa mais sensíveis e carinhosos. A conquista será um sucesso se conhecer o seu alvo muito bem, e poderá confiar na sua intuição. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!

Leão

O leonino já é um conquistador, mas quando a Lua está neste signo, o poder da atração fica ainda mais elevado. Ousar é a palavra mais correta durante esse período. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!

Virgem

Vocês podem ter sorte durante uma conquista quando a Lua está em Vigem, apesar do ar mais reservado e discreto durante determinadas fases lunares. O início de uma relação verdadeira pode ser intensificado aqui. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!

Lua da conquista

Libra

As chances de sucesso no amor são altas com tanto charme exalando pelos poros. A arte da sedução será quase que uma habilidade nata quando a Lua está em Libra só cuidado com a tendência a traições. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!

Escorpião

Com o aumento da sensualidade, você estará propício a encontrar o amor que pode te dar a determinação para realizar os sonhos. Apenas tenha atenção ao ciúmes excessivo ou aos impulsos sexuais sem pensar nas consequências. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!

Sagitário

A Lua da conquista em Sagitário vai exaltar o seu carisma e, com isso, se aproximar das pessoas que gosta não será um problema. A alegria de viver será o ponto chave. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!

Lua da conquista

Capricórnio

A arte de seduzir não é o forte do capricorniano. Mas, sentindo que é recíproco, você até pode arriscar tomar uma iniciativa. A paciência será a maior aliada. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!

Aquário

A atmosfera da Lua em Aquário será favorável para expandir seus contatos e firmar uma conexão romântica com quem é mais compatível intelectualmente com você. Atração física é importante, mas o que houver em comum entre vocês será ainda mais afrodisíaco. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!

Lua da conquista

Peixes

Vai atingir o ponto certo com tanto romantismo e ternura em alta durante a lua da conquista. Não resista à paixão, mas cuidado com as ilusões. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
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