Adivinhação
Adivinhação com cristais – como fazer seu próprio oráculo
Cristais: Veja como fazer um oráculo para adivinhação com cristais.
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31/05/2026 23:30
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O leque de utilização dos cristais é muito vasto e está sempre apresentando algo novo - entre as muitas utilidades encontramos o processo de adivinhação com cristais. A verdade é que se parar para pensar esse fato não é tão surpreendente quanto parece, afinal as propriedades místicas dos cristais são difundidas até mesmo entre os mais céticos. Apesar de serem incluídos em referências fantásticas como em pontas de cajados e varinhas mágicas, os cristais poder ser ainda mais marcantes quando dizemos que eles são capazes de prever o futuro. E não tem nada de bola de cristal não, estamos falando de produzir o seu próprio oráculo.
Estas gemas são utilizadas por muitos círculos místicos e até mesmo religiosos não apenas por sua beleza, mas principalmente por sua capacidade de sintonizar e canalizar energias sendo graças à que a adivinhação com cristais se tornou possível. Seu potencial energético é tão impressionante que até mesmo pessoas mais leigas nos estudos místicos são capazes de fazer um uso moderado de seus poderes. Para criar seu próprio oráculo, entretanto, não é necessário conhecimentos profundos e ao construí-lo você também estará desenvolvendo seu próprio método de observar o futuro. Como foi dito, existem muitos métodos de utilização e será preciso desenvolver o seu próprio para obter resultados mais personalizados e precisos. Como exemplo, apresentaremos a seguir um dos mais simples moldes de oráculos para que lhe sirva como um guia, onde antes de mais nada será preciso reunir um conjunto de 12 cristais distintos todos devidamente purificados e harmonizados. Os cristais precisam ser escolhidos pelo próprio utilizador, pois é sua intuição quem irá guiar essa escolha; isso permite que se crie uma espécie de elo energético com as gemas. Entretanto, para iniciar esse processo é conveniente que mesmo sendo guiado pelo instinto a pessoa escolha um conjunto que preferencialmente contenha olho-de-tigre, quartzo rosa, quartzo fumê, quartzo verde, cristal de quartzo translúcido, citrino, cornalina, jaspe vermelho, hematita, ametista, sodalita e ágata de fogo. Essa variedade é importante para facilitar a leitura no início até que se obtenha mais experiência. Dentre as 12 gemas, uma delas será escolhida como a sua própria. Para isso, a intuição deve ser novamente seu guia, colocando todas elas à sua frente e fechando os olhos por alguns minutos. Com uma respiração calma e profunda, peça orientação aos seus Guias Espirituais e escolha a primeira gema que fixar seu olhar assim que abrir seus olhos. O local escolhido para as leituras também deve ser calmo e tranquilo, procurando evitar ao máximo ambientes como a sala, pois há um fluxo muito grande de pessoas que pode perturbar as energias presentes. É preciso um estado de muita serenidade e profunda meditação ao utilizar as energias para vislumbrar o futuro - esteja certo de que não haverá interrupções durante o processo. Lembre-se de que é preciso elevar ao máximo seu espirito e realizar perguntas diretas para que a interpretação ocorra o mais corretamente possível. Mantenha a serenidade e sua pergunta em mente; apenas execute a leitura, seja olhando as pedras dispostas ou apenas pelo sorteio de alguma delas quando estiver certo de que foi compreendida. As pedras podem ser armazenadas em um pequeno saco feito de algodão ou outro material natural e serem mantidas juntas a um altar próximo. Saiba mais :
Adivinhação com cristais - como fazer seu próprio oráculo
Estas gemas são utilizadas por muitos círculos místicos e até mesmo religiosos não apenas por sua beleza, mas principalmente por sua capacidade de sintonizar e canalizar energias sendo graças à que a adivinhação com cristais se tornou possível. Seu potencial energético é tão impressionante que até mesmo pessoas mais leigas nos estudos místicos são capazes de fazer um uso moderado de seus poderes. Para criar seu próprio oráculo, entretanto, não é necessário conhecimentos profundos e ao construí-lo você também estará desenvolvendo seu próprio método de observar o futuro. Como foi dito, existem muitos métodos de utilização e será preciso desenvolver o seu próprio para obter resultados mais personalizados e precisos. Como exemplo, apresentaremos a seguir um dos mais simples moldes de oráculos para que lhe sirva como um guia, onde antes de mais nada será preciso reunir um conjunto de 12 cristais distintos todos devidamente purificados e harmonizados. Os cristais precisam ser escolhidos pelo próprio utilizador, pois é sua intuição quem irá guiar essa escolha; isso permite que se crie uma espécie de elo energético com as gemas. Entretanto, para iniciar esse processo é conveniente que mesmo sendo guiado pelo instinto a pessoa escolha um conjunto que preferencialmente contenha olho-de-tigre, quartzo rosa, quartzo fumê, quartzo verde, cristal de quartzo translúcido, citrino, cornalina, jaspe vermelho, hematita, ametista, sodalita e ágata de fogo. Essa variedade é importante para facilitar a leitura no início até que se obtenha mais experiência. Dentre as 12 gemas, uma delas será escolhida como a sua própria. Para isso, a intuição deve ser novamente seu guia, colocando todas elas à sua frente e fechando os olhos por alguns minutos. Com uma respiração calma e profunda, peça orientação aos seus Guias Espirituais e escolha a primeira gema que fixar seu olhar assim que abrir seus olhos. O local escolhido para as leituras também deve ser calmo e tranquilo, procurando evitar ao máximo ambientes como a sala, pois há um fluxo muito grande de pessoas que pode perturbar as energias presentes. É preciso um estado de muita serenidade e profunda meditação ao utilizar as energias para vislumbrar o futuro - esteja certo de que não haverá interrupções durante o processo. Lembre-se de que é preciso elevar ao máximo seu espirito e realizar perguntas diretas para que a interpretação ocorra o mais corretamente possível. Mantenha a serenidade e sua pergunta em mente; apenas execute a leitura, seja olhando as pedras dispostas ou apenas pelo sorteio de alguma delas quando estiver certo de que foi compreendida. As pedras podem ser armazenadas em um pequeno saco feito de algodão ou outro material natural e serem mantidas juntas a um altar próximo. Saiba mais :
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