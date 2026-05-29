Consciência Plena
11 sinais do Universo que você está no caminho errado
Caminho errado: Existem as coincidências e existem avisos reais do Universo de que o seu caminho deve ser outra. Veja quais são e aprenda a identifica-los.
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29/05/2026 23:28
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Muitas pessoas acreditam que as coisas simplesmente acontecem para elas, mas à medida que nos conectamos mais intimamente com nossa intuição, mostramos que tudo o que acontece conosco é de nossa própria criação. Podemos não estar plenamente conscientes do que estamos criando momento a momento, mas, felizmente, o Universo nos fornece muitos sinais para nos informar quando estamos no caminho certo e, mais importante, quando estamos no caminho errado.
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Como acontecem os sinais do UniversoEm geral, os sinais de alerta do Universo ocorrem na forma de circunstâncias e eventos indesejáveis. Esses sinais são uma indicação de que sua energia está voltada para (ou atualmente está presa nela) uma baixa frequência vibracional. Seus pensamentos, sentimentos e ações são focados negativamente, e isso está criando circunstâncias indesejáveis. Por outro lado, quando seus pensamentos, sentimentos e ações estão se movendo em alta frequência vibracional, a vida se alinha perfeitamente. Você terá excelente timing e boa sorte durante todo o dia. É por isso que é tão importante elevar sua vibração escolhendo conscientemente pensamentos positivos.
Por que é tão difícil mantermos uma alta vibração?Embora tenhamos a capacidade de ressoar em uma alta frequência vibracional, é um desafio para nós permanecermos elevados o tempo todo. Isso ocorre porque nossas almas estão presas aqui na Terra em uma dimensão física que é muito mais densa e lenta do que as dimensões mais elevadas e etéreas. A composição simples do nosso planeta e corpos é composta de uma energia vibracional muito menor do que a de nossas almas. Como resultado, provavelmente vamos nos deparar com circunstâncias indesejáveis de tempos em tempos, mas tudo bem. Contanto que atendamos a esses sinais de alerta (sem permitir que nossos egos se fixem neles), podemos voltar rapidamente ao caminho certo. Conforme os dias passam, é uma boa ideia observar os sinais de alerta do Universo de que você está no caminho errado. Aqui estão alguns exemplos de sinais a serem lembrados.
11 sinais de aviso do Universo que você está no caminho errado
- Dar uma topada com o dedo do pé;
- Ficar preso no trânsito;
- Receber olhares tortos ou comentários maliciosos de outras pessoas;
- Ficar ferido;
- Despesas inesperadas ou contas a mais;
- Sentimentos ou instintos não agradáveis;
- Discussões com seus entes queridos;
- Ficar doente;
- Dores de cabeça;
- Perder ou quebrar coisas que pertencem a você;
- Odores, sons ou gostos desagradáveis.
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