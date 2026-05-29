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11 sinais do Universo que você está no caminho errado

Caminho errado: Existem as coincidências e existem avisos reais do Universo de que o seu caminho deve ser outra. Veja quais são e aprenda a identifica-los.

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Repórter
29/05/2026 23:28

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11 sinais do Universo que você está no caminho errado
11 sinais do Universo que você está no caminho errado crédito: Wemystic
Muitas pessoas acreditam que as coisas simplesmente acontecem para elas, mas à medida que nos conectamos mais intimamente com nossa intuição, mostramos que tudo o que acontece conosco é de nossa própria criação. Podemos não estar plenamente conscientes do que estamos criando momento a momento, mas, felizmente, o Universo nos fornece muitos sinais para nos informar quando estamos no caminho certo e, mais importante, quando estamos no caminho errado.

Como acontecem os sinais do Universo

Em geral, os sinais de alerta do Universo ocorrem na forma de circunstâncias e eventos indesejáveis. Esses sinais são uma indicação de que sua energia está voltada para (ou atualmente está presa nela) uma baixa frequência vibracional. Seus pensamentos, sentimentos e ações são focados negativamente, e isso está criando circunstâncias indesejáveis. Por outro lado, quando seus pensamentos, sentimentos e ações estão se movendo em alta frequência vibracional, a vida se alinha perfeitamente. Você terá excelente timing e boa sorte durante todo o dia. É por isso que é tão importante elevar sua vibração escolhendo conscientemente pensamentos positivos.

Por que é tão difícil mantermos uma alta vibração?

Embora tenhamos a capacidade de ressoar em uma alta frequência vibracional, é um desafio para nós permanecermos elevados o tempo todo. Isso ocorre porque nossas almas estão presas aqui na Terra em uma dimensão física que é muito mais densa e lenta do que as dimensões mais elevadas e etéreas. A composição simples do nosso planeta e corpos é composta de uma energia vibracional muito menor do que a de nossas almas. Como resultado, provavelmente vamos nos deparar com circunstâncias indesejáveis de tempos em tempos, mas tudo bem. Contanto que atendamos a esses sinais de alerta (sem permitir que nossos egos se fixem neles), podemos voltar rapidamente ao caminho certo. Conforme os dias passam, é uma boa ideia observar os sinais de alerta do Universo de que você está no caminho errado. Aqui estão alguns exemplos de sinais a serem lembrados.

11 sinais de aviso do Universo que você está no caminho errado

  1. Dar uma topada com o dedo do pé;
  2. Ficar preso no trânsito;
  3. Receber olhares tortos ou comentários maliciosos de outras pessoas;
  4. Ficar ferido;
  5. Despesas inesperadas ou contas a mais;
  6. Sentimentos ou instintos não agradáveis;
  7. Discussões com seus entes queridos;
  8. Ficar doente;
  9. Dores de cabeça;
  10. Perder ou quebrar coisas que pertencem a você;
  11. Odores, sons ou gostos desagradáveis.
Cada um desses sinais é uma indicação de que você precisa se centralizar e ajustar sua frequência. Quando você encontrar um desses sinais de aviso, pare, por favor. Não continue trabalhando numa tarefa, ou tendo a mesma conversa, ou obcecada com o pensamento que você estava tendo, porque não está levando você para para lugar nenhum. Em vez disso, respire fundo, afaste-se da situação ou tire um minuto para meditar, se for capaz. Se você pegar esses sinais de aviso rapidamente e responder imediatamente, o simples ato de se centrar irá parar o momento negativo. Como nota final, por favor, tente não ficar obcecado por um sinal de aviso do Universo. Falar sobre isso e pensar sobre isso repetidamente é uma maneira infalível de diminuir sua frequência vibracional. Pegue o que é, um simples sinal de aviso e siga em frente.
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