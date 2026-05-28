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Descubra como quebrar a rigidez mental

Rigidez mental:
A rigidez mental é uma forma de pensar que nos impede de crescer. Descubra neste artigo, o que você pode fazer para alterar essa limitante condição mental.

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Repórter
28/05/2026 23:21

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Descubra como quebrar a rigidez mental
Descubra como quebrar a rigidez mental crédito: Wemystic
A rigidez mental pode nos tornar prisioneiros e limitar nossas habilidades de adaptação, espontaneidade, criatividade e positivismo. Ter pensamentos ultrapassados nos impede de crescer tanto intelectual quanto emocionalmente. A rigidez mental começa a ser desenvolvida a partir de nosso nascimento e à medida que crescemos, formamos nossa imagem particular do mundo, criamos diversos estereótipos, crenças e preconceitos que são muito difíceis de ser alterados. Porém, é importante ressaltar que a rigidez mental não está ligada apenas às ideias, mas, acima de qualquer coisa, à forma de pensar. De acordo com Albert Einstein a mente que se abre a uma nova ideia nunca retorna ao seu tamanho original". Porém, abrir mentes é um exercício difícil e trabalhoso. Veja neste artigo, quem são as pessoas rígidas mentalmente e como elas podem quebrar essa rigidez mental.
Ter uma mente aberta significa você ter uma mente treinada para ser criativa. A criatividade é consequência de se ter uma postura aberta e entusiasmada frente ao que é diferente e novo Desconhecido

Quem são as pessoas rígidas mentalmente?

As pessoas que possuem rigidez mental geralmente:
  • Pensam que existe apenas um modo certo de fazer as coisas;
  • Acreditam que sua perspectiva sobre as coisas é a única correta e que o resto está incorreto;
  • Se assustam com mudanças e não estão abertas a elas;
  • São apegados ao passado e resistem a se mover.
Existe uma característica marcante em pessoas com rigidez mental que é o desejo de ter razão a qualquer custo. Elas não conseguem notar que este desejo é muito prejudicial, porque a chance de estar errado e cometer erros é o que nos leva a aprender e crescer de forma mais eficaz. Não é possível crescer ou adquirir novos conhecimentos, seja no âmbito emocional ou intelectual, se não compreendermos que o que sabemos ou acreditamos pode estar errado ou ao menos ser insuficiente. Um dos atributos principais de pessoas que possuem flexibilidade mental é que são aptas a perceber que decisões erradas não são necessariamente más decisões. Se pensarmos de uma forma mais ampla, qualquer decisão é boa se for seguida por um aprendizado ou um passo para tomar outra decisão ainda melhor. A flexibilidade mental diz respeito justamente ao fato de saber que qualquer decisão que tomamos abre diante de nós infinitas possibilidades. Então, ser flexível mentalmente é estar disposto a equivocar-se, não ter medo de errar, buscar entender e abraçar pontos de vistas diferentes e coisas novas.

A resistência inconsciente da rigidez mental

As pessoas que desenvolvem uma forma muito rígida de pensamento, de certa forma, fazem isso como um mecanismo de defesa. A rigidez mental também pode ser entendida como uma resistência psicológica. É normal que quando uma ideia vai contra o que pensamos, sentimos uma sensação estranha, que nos confunde, paralisa e faz com que lutemos contra a razão. Desta forma, muitas pessoas tendem a rejeitar o argumento sem ao menos analisa-lo. A boa notícia é que quando isso ocorre, quer dizer que algo em nosso interior percebe que existe um problema, que alguma coisa precisa ser resolvida, apesar de ser um processo doloroso. Em muitos casos, perceber que algo que acreditávamos fielmente por anos não está correto, ou ao menos não é completamente verdade, pode gerar uma dor extrema, que muitas vezes nos leva a uma crise existencial.

Como quebrar a rigidez mental

Felizmente, a flexibilidade mental é uma habilidade possível de ser desenvolvida e aprendida. Veja algumas dicas a seguir:

Foque em suas emoções

Quando estiver tentando rejeitar uma ideia completamente, veja como se sente. Se você estiver desconfortável com o que está ouvindo, provavelmente a sua rigidez mental esconde bloqueios de seu inconsciente. Neste caso, se questione sobre o que te traz medo. Se sua resposta for honesta, vai descobrir muitas coisas. Quanto mais medo você nutrir, maior será a sua resistência a respeito do assunto.

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Fomente o seu desejo de crescimento

A curiosidade é uma das ferramentas mais eficazes que temos a nosso favor para crescer como pessoas. Ao invés de se estagnar com ideias velhas, pergunte-se o porquê das coisas. Comece a se questionar sobre tudo o que aprendeu como verdade absoluta. Você não vai encontrar apenas novas respostas, mas também irá descobrir um mundo novo, muito mais diverso.

Aceite os seus erros

Ter flexibilidade mental significa não temer os seus erros e estar disposto a experimentar novas oportunidades, mesmo que isso signifique se decepcionar certas vezes. Pessoas com mentes flexíveis entendem a vida como um aprendizado contínuo, onde a cada erro não se dá um passo para trás, mas sim um passo à frente no caminho da evolução. Isso nos permite desfazer velhos padrões que estão enraizados.

Desenvolva sua empatia

Em determinadas ocasiões, você provavelmente não vai concordar com as ideias, formas de pensar e atitudes de outras pessoas. Porém, ao invés de rejeitar os outros imediatamente, tente se colocar no lugar deles para entender um pouco sobre seu ponto de vista. Se você rejeita o que não tem conhecimento ou não gosta, será sempre a mesma pessoa, mas, se você buscar compreender o outro, vai ter caminhado um passo a mais rumo ao crescimento.

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Não crie verdades absolutas

Todas as vezes que acreditamos em uma verdade como algo imutável, quer dizer que paramos de olhar nessa direção e começamos a nos anular nesse assunto. Portanto, é muito importante não se prender a uma maneira única de ver as coisas e tentar manter a mente aberta.

O que mais importa ao tentar se livrar da rigidez mental é não estabelecer verdades absolutas, porque elas simplesmente não existem. Saiba mais :

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