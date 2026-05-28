Descubra como quebrar a rigidez mental

Ter uma mente aberta significa você ter uma mente treinada para ser criativa. A criatividade é consequência de se ter uma postura aberta e entusiasmada frente ao que é diferente e novo Desconhecido

Quem são as pessoas rígidas mentalmente?

Pensam que existe apenas um modo certo de fazer as coisas;

Acreditam que sua perspectiva sobre as coisas é a única correta e que o resto está incorreto;

Se assustam com mudanças e não estão abertas a elas;

São apegados ao passado e resistem a se mover.

A resistência inconsciente da rigidez mental

Como quebrar a rigidez mental

Foque em suas emoções Quando estiver tentando rejeitar uma ideia completamente, veja como se sente. Se você estiver desconfortável com o que está ouvindo, provavelmente a sua rigidez mental esconde bloqueios de seu inconsciente. Neste caso, se questione sobre o que te traz medo. Se sua resposta for honesta, vai descobrir muitas coisas. Quanto mais medo você nutrir, maior será a sua resistência a respeito do assunto. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO

Fomente o seu desejo de crescimento A curiosidade é uma das ferramentas mais eficazes que temos a nosso favor para crescer como pessoas. Ao invés de se estagnar com ideias velhas, pergunte-se o porquê das coisas. Comece a se questionar sobre tudo o que aprendeu como verdade absoluta. Você não vai encontrar apenas novas respostas, mas também irá descobrir um mundo novo, muito mais diverso.

Aceite os seus erros Ter flexibilidade mental significa não temer os seus erros e estar disposto a experimentar novas oportunidades, mesmo que isso signifique se decepcionar certas vezes. Pessoas com mentes flexíveis entendem a vida como um aprendizado contínuo, onde a cada erro não se dá um passo para trás, mas sim um passo à frente no caminho da evolução. Isso nos permite desfazer velhos padrões que estão enraizados.

Desenvolva sua empatia Em determinadas ocasiões, você provavelmente não vai concordar com as ideias, formas de pensar e atitudes de outras pessoas. Porém, ao invés de rejeitar os outros imediatamente, tente se colocar no lugar deles para entender um pouco sobre seu ponto de vista. Se você rejeita o que não tem conhecimento ou não gosta, será sempre a mesma pessoa, mas, se você buscar compreender o outro, vai ter caminhado um passo a mais rumo ao crescimento. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Não crie verdades absolutas Todas as vezes que acreditamos em uma verdade como algo imutável, quer dizer que paramos de olhar nessa direção e começamos a nos anular nesse assunto. Portanto, é muito importante não se prender a uma maneira única de ver as coisas e tentar manter a mente aberta.