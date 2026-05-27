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Jaspe Vermelho: Pedra da Vitalidade e Sexualidade
Jaspe Vermelho, a pedra resplandecente da vitalidade e sexualidade. Seu poder energizante revigora, enquanto o estímulo sensual promove um vínculo apaixonado. Veja mais!
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27/05/2026 23:29
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O Jaspe Vermelho é uma pedra poderosa que simboliza força e vitalidade. Na tonalidade vermelha, ela é capaz de transmitir tranquilidade, graça e beleza a seus utilizadores, dando apoio em momentos difíceis e unificando todos os aspectos da vida. Veja no artigo o significado, os efeitos e como utilizar essa pedra.
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O significado místico e espiritual do Jaspe VermelhoA palavra Jaspe quer dizer pedra manchada ou pedra salpicada e ela é considerada como a mãe de todas as pedras. Possui diversas tonalidades e colorações, sendo todas elas são igualmente poderosas no equilíbrio do corpo, trazendo vitalidade para o campo físico, emocional e espiritual. É uma pedra de tom alaranjado intenso, tendo frequentemente riscas brancas, negras ou cinzas. É uma pedra que se conecta principalmente ao primeiro chakra localizado na base da espinha dorsal, o chakra básico. Está fortemente relacionado às pessoas nascidas no signo de Áries e no Feng Shui deve estar posicionada na parte sul da casa.
Os efeitos no corpo emocional e espiritualA jaspe vermelho é a pedra da justiça. Ela ajuda a ajuda a amenizar e resolver problemas antes que eles se acentuem e seja tarde demais. Sua tonalidade traz coragem, força e animação para enfrentar os momentos difíceis da vida. É uma pedra que nos ajuda a ter enraizamento, criar foco e determinação para realizar os nossos sonhos. Essa pedra é capaz de proteger pessoas e ambientes de energias negativas.
Os efeitos no corpo físicoAlém de ser poderosa para nosso corpo emocional e espiritual, a jaspe vermelho também traz benefícios ao corpo físico pois tem alguns efeitos terapêuticos, como amenizar estados apáticos, de tristeza e de depressão. Por ser uma pedra estimulante, ela potencializa a sexualidade, sendo considerada afrodisíaca. Sua função está diretamente ligada ao instinto de reprodução e sobrevivência da espécie. Ajuda na concentração e enraizamento para quando estamos em fases muito distraídas ou confusas da nossa vida. É indicada para mulheres grávidas, que passam por um processo de mudança muito grande em sua vida, especialmente as mães de primeira viagem. Esta pedra também harmoniza o sistema nervoso e reduz problemas com fígado, estômago e baço.
Como utilizarPara fortalecimento pessoal e para estímulo da energia sexual, recomendamos que posicione a jaspe sobre o chakra básico e deixe agir por pelo menos 30 minutos. Essa é uma pedra de ação lenta, não basta deixar por pouco tempo. Para regular a pressão arterial e melhorar o sono, coloque uma jaspe do lado esquerdo da sua cama. Para proteger ambientes de forças negativas, coloque uma pirâmide de jaspe no centro do cômodo. Para trazer vitalidade e fortalecer o espírito contra ataques espirituais, sugerimos a meditação com a jaspe, os banhos de imersão com a pedra ou o uso em acessórios, como em anéis e colares.
Limpeza e energização da pedra Jaspe VermelhoAntes de utilizar a Jaspe Vermelho, indicamos a limpeza e energização da pedra. Basta mergulhá-la em uma mistura de água com sal grosso por alguns minutos, enxaguar em água corrente e depois deixa-la em contato com a terra por cerca de uma hora. Para energiza-la, basta deixa-la em contato com a luz solar por 30 minutos, não mais do que isso. A Jaspe possui energia muito elevada e estável por isso não precisa ser recarregada sempre que for usar.
Pingente de Jaspe VermelhoO Pingente de Jaspe Vermelho é excelente para ser utilizado quando sentimos necessidade de força e clareza para vencer um novo desafio ou algum tipo de ataque energético. Quando usado no dia a dia ele traz proteção e discernimento para a sua rotina. Para potencializar o seu poder, faça um ritual de proteção e de expulsão do mal: Coloque um Incenso da Proteção com Aroma de Arruda para queimar e perfumar um ambiente em que você se sente protegida. Sente-se confortavelmente nesse ambiente com a coluna ereta, segure o seu pingente nas mãos e feche os olhos. Respire profundamente por três vezes. Imagine uma luz dourada muito forte envolvendo todo o seu corpo. Visualize essa luz entrando na sua inspiração e uma poeira negra saindo na sua expiração. Isso simboliza todas as energias negativas saindo de você e somente o bem entrando. Volte para a realidade respirando fundo mais três vezes. Abra os olhos devagar e coloque o seu colar. Comprar Jaspe Vermelho: recupere a sua força e vitalidade! Saiba mais :
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