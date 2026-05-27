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Fases da Lua em junho de 2026: intuição, renovação e um toque de nostalgia

As fases da lua em junho de 2026 chegam como um lembrete poético de que toda mudança começa dentro da gente. Este é um mês para desacelerar, refletir, sonhar e só então agir. O primeiro semestre chega ao fim, e [&#8230;]

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Heloísa Von Ah - WeMystic
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Heloísa Von Ah - WeMystic
Repórter
27/05/2026 23:29

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Fases da Lua em junho de 2026: intuição, renovação e um toque de nostalgia
Fases da Lua em junho de 2026: intuição, renovação e um toque de nostalgia crédito: Wemystic
As fases da lua em junho de 2026 chegam como um lembrete poético de que toda mudança começa dentro da gente. Este é um mês para desacelerar, refletir, sonhar e só então agir. O primeiro semestre chega ao fim, e com ele, a chance de fazer um balanço sincero entre o que sonhamos e o que realmente estamos construindo. O céu mescla águas piscianas e a racionalidade geminiana, equilibrando emoção e lógica e termina com a solidez de Capricórnio, selando o mês com propósito. É tempo de realinhar rotas, revisar promessas e cuidar com amor do que é verdadeiro.

Quais são as fases da Lua em junho de 2026?

Confira o calendário lunar de junho de 2026:

  • Lua Minguante em Peixes - 8 de junho

    Essa Lua vem lavar a alma. Peixes nos lembra que a intuição fala mais alto quando o silêncio é respeitado. É o momento perfeito para limpar o emocional e deixar ir o que está pesando sentimentos, projetos ou relações que já não fluem.

    Amor

    Velhas feridas podem reaparecer, pedindo perdão e fechamento. Se estiver em um relacionamento, evite dramas e escolha a compaixão. Para os solteiros, o foco é curar o passado antes de abrir espaço para que alguém possa ocupar novamente o seu coração.

    Dinheiro

    Esse é um período para não forçar o fluxo. Evite compras por impulso e decisões financeiras importantes. O Universo está pedindo recolhimento use esse tempo para rever planos e reorganizar prioridades.

    Saúde e bem-estar

    O corpo sente o que a alma não expressa. Aposte em terapias holísticas, banhos de limpeza energética e momentos de descanso (você não precisa ser produtivo o tempo todo). Dica mágica: durante o banho, imagine a água levando embora o que te prende. Depois, acenda um incenso de lavanda e agradeça em voz alta por tudo o que está sendo liberado.
  • Fases da Lua em junho de 2026

    Lua Nova em Gêmeos (Superlua Nova) - 14 de junho

    Com uma Superlua Nova em Gêmeos, a mente fervilha! Essa energia favorece conversas, estudos, viagens curtas e o início de projetos criativos. As palavras ganham poder, então escolha-as com sabedoria.

    Amor

    A comunicação é o coração dos relacionamentos nesse momento. Casais se reconectam por meio de conversas honestas e leves; solteiros podem se encantar com alguém que os estimule mentalmente.

    Dinheiro

    Ideal para lançar projetos, firmar parcerias e divulgar serviços. Se trabalha com escrita, ensino ou tecnologia, essa Lua pode trazer novas oportunidades.

    Saúde e bem-estar

    O excesso de estímulos pode gerar ansiedade e insônia. Diminua o ritmo mental antes de dormir e troque o celular por um bom livro. Dica mágica: escreva uma lista de metas em um papel amarelo e leia em voz alta, acreditando na vibração das palavras. Guarde o papel na sua carteira ele carregará sua nova frequência.

  • Lua Crescente em Libra - 21 de junho

    A Lua Crescente em Libra chega trazendo equilíbrio. É uma Lua que favorece acordos, parcerias e decisões compartilhadas. Se algo estava emperrado, agora as energias começam a fluir novamente, mas com diplomacia e sensatez.

    Amor

    Momento propício para curar mal-entendidos e reacender a ternura na vida a dois. Casais encontram um ponto de equilíbrio entre liberdade e cumplicidade. Solteiros podem conhecer alguém especial em ambientes sociais ou profissionais e a química será instantânea.

    Dinheiro

    É hora de revisar contratos, alinhar expectativas com parceiros de negócio e buscar harmonia nas trocas. Evite extremos: equilíbrio é a chave da prosperidade.

    Saúde e bem-estar

    Cuide do corpo com a mesma delicadeza com que trata os outros. Atividades que unam estética e leveza, como dança, yoga ou pilates, equilibram corpo e mente. Dica mágica: acenda uma vela rosa e mentalize uma aura de amor e equilíbrio envolvendo você e as pessoas queridas. Deixe a vela queimar até o fim como símbolo de harmonia.
  • Fases da Lua em junho de 2026

    Lua Cheia em Capricórnio - 29 de junho

    Essa Lua Cheia traz foco e seriedade. Capricórnio é o signo da construção, do compromisso e da disciplina e sob essa energia, tudo o que você vem cultivando começa a tomar forma. Mas, com Mercúrio retrógrado em Câncer, o foco não está apenas no resultado: está no porquê de cada escolha. É um encontro entre razão e emoção, produtividade e sensibilidade.

    Amor

    Essa combinação mexe nas estruturas do coração. Relações sólidas podem passar por revisões profundas; não para romper, mas para ajustar rotas e fortalecer vínculos. Evite decisões impulsivas ou conversas definitivas agora. Para quem está solteiro, o desejo por segurança cresce, mas o Universo pede calma: observe padrões antes de se envolver pra valer.

    Dinheiro

    A Lua Cheia evidencia responsabilidades materiais, mas Mercúrio retrógrado alerta para revisões e possíveis atrasos. Não é hora de firmar contratos importantes! Priorize o que já estava em andamento e reorganize o planejamento financeiro.

    Saúde e bem-estar

    O excesso de exigência e autocrítica pode pesar. Capricórnio pede disciplina, mas Câncer lembra da importância do autocuidado. Faça pausas, respire e se permita ser mais vulnerável como parte da sua própria força. Dica mágica: escreva três coisas das quais você se orgulha neste semestre e coloque-as embaixo de um cristal de quartzo fumê. É um ritual de gratidão e reconhecimento pessoal.

Fases da lua em junho de 2026: agir com equilíbrio e propósito

Junho é um mês de renovação silenciosa. Começamos dissolvendo o passado com a Lua Minguante em Peixes, ganhamos fôlego criativo com a Superlua Nova em Gêmeos e fechamos o ciclo com a solidez da Lua Cheia em Capricórnio sob o olhar introspectivo de Mercúrio retrógrado em Câncer. O céu pede paciência, flexibilidade e escuta emocional. Nem tudo precisa ser dito; algumas coisas precisam ser sentidas, processadas e só depois compartilhadas.
Deixe o coração guiar o caminho, e a razão, cuidar dos passos.
Veja também: Fases da Lua em julho de 2026  Não pare por aqui! Descubra como as fases da lua em julho de 2026 podem continuar guiando você em 2026.
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Perguntas Frequentes sobre as Fases da Lua em junho de 2026

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