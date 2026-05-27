Astrologia
Fases da Lua em junho de 2026: intuição, renovação e um toque de nostalgia
As fases da lua em junho de 2026 chegam como um lembrete poético de que toda mudança começa dentro da gente. Este é um mês para desacelerar, refletir, sonhar e só então agir. O primeiro semestre chega ao fim, e […]
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27/05/2026 23:29
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As fases da lua em junho de 2026 chegam como um lembrete poético de que toda mudança começa dentro da gente. Este é um mês para desacelerar, refletir, sonhar e só então agir. O primeiro semestre chega ao fim, e com ele, a chance de fazer um balanço sincero entre o que sonhamos e o que realmente estamos construindo. O céu mescla águas piscianas e a racionalidade geminiana, equilibrando emoção e lógica e termina com a solidez de Capricórnio, selando o mês com propósito. É tempo de realinhar rotas, revisar promessas e cuidar com amor do que é verdadeiro.
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Quais são as fases da Lua em junho de 2026?Confira o calendário lunar de junho de 2026:
- 8 de junho às 7h: Lua Minguante em Peixes
- 14 de junho às 23h53: Lua Nova em Gêmeos (Superlua)
- 21 de junho às 18h55: Lua Crescente em Libra
- 29 de junho às 20h56: Lua Cheia em Capricórnio
- 29 de junho: Mercúrio retrógrado em Câncer
Fases da lua em junho de 2026: agir com equilíbrio e propósitoJunho é um mês de renovação silenciosa. Começamos dissolvendo o passado com a Lua Minguante em Peixes, ganhamos fôlego criativo com a Superlua Nova em Gêmeos e fechamos o ciclo com a solidez da Lua Cheia em Capricórnio sob o olhar introspectivo de Mercúrio retrógrado em Câncer. O céu pede paciência, flexibilidade e escuta emocional. Nem tudo precisa ser dito; algumas coisas precisam ser sentidas, processadas e só depois compartilhadas.
Deixe o coração guiar o caminho, e a razão, cuidar dos passos.
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Perguntas Frequentes sobre as Fases da Lua em junho de 2026
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