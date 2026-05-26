Por que cometemos sempre os mesmos erros? O vício nas emoções

Por que cometemos os mesmos erros? - Psicanálise

De tanto repetir, confirmo que sou o mesmo de ontem e hoje. Numa frase, Repito, logo sou. Qual é, por conseguinte, a finalidade da repetição? Na realidade a repetição tem uma finalidade anterior exterior a si própria que ela buscaria alcançar. Essencialmente ela é uma tendência que não tem outro fim a não ser permanecer sempre uma força que avança e nos arrasta para nos tornamos mais nós mesmos. A repetição tem a finalidade de produzir três efeitos importantes sobre nós: preservar nossa unidade de indivíduo, desenvolver ao máximo nossas potencialidades e consolidar o sentimento de que somos o mesmo ontem e hoje.

A psicanálise tem também a sua versão sobre a porque cometemos os mesmos erros? O livro Por que repetimos os mesmos erros de J. D. Nasio tem uma visão interessante:Para a psicanálise a forma de romper com ciclos viciosos de repetição e de compulsão é, também, a investigação e acesso ao trauma original.