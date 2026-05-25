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Simpatia para afastar inimigos e pessoas negativas

Simpatia: Simpatia para afastar inveja e pessoas negativas: leva materiais simples e fáceis de serem encontrados.

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Heloísa Von Ah - WeMystic
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Heloísa Von Ah - WeMystic
Repórter
25/05/2026 23:29

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Simpatia para afastar inimigos e pessoas negativas
Simpatia para afastar inimigos e pessoas negativas crédito: Wemystic
Certamente, se não vive deste incômodo atualmente, possivelmente já passou por uma situação onde encontrou em seu caminho alguém que lhe tirou a paz. Seja por inveja, por implicância ou mesmo por uma simples questão de maldade, algumas pessoas fazem questão de rondar nossas vidas aguardando até que algo que ruim aconteça. E é por essas e outras que ensinaremos uma simpatia para afastar inimigos de uma vez por todas. Lembrando que a simpatia também funciona para afastar elementos que estejam lançando para si energias pesadas ou sugando sua energia vital. Diante de sentimentos como um desânimo constante ou sensação de que algo ruim está prestes a acontecer, faça essa simpatia e certifique-se que não há mais ninguém capaz de atingi-lo com ódio, inveja ou energias negativas.

Simpatia para afastar inimigos e pessoas negativas

A simpatia para afastar seus inimigos ou simplesmente pessoas que desejam o seu mal funciona de maneira muito simples, de modo que, com muita concentração, será possível manda-lo para longe de você em pouco tempo. Veja o que é preciso para começar a simpatia. Você irá precisar de:
  • Uma vela branca;
  • Sete folhas de arruda;
  • Sete cravos da Índia;
  • Um pires.
Modo de execução: Com todos os materiais em mãos, vá a um local tranquilo e concentre-se, pensando somente na pessoa em que deseja afastar de sua vida. Com a imagem desse indivíduo em sua mente, acenda a vela branca, fixando-a com cera gentilmente sobre o pires. Em seguida, em volta da vela, espalhe os sete cravos e as sete folhas de arruda. Assim que dispuser os demais itens da simpatia sobre o pires, fale bem baixinho as seguintes palavras: (nome da pessoa que deseja afastar), afaste-se da minha vida!, e repita a frase por três vezes. Finalizado esse processo, deixe então a vela queimar completamente. Assim que ela acabar de queimar, pegue as sobras da vela, a arruda e o cravo e jogue em uma área verde (pode ser sobre a grama, em um matagal ou onde achar melhor). Já o pires, este pode ser lavado e reaproveitado normalmente. Veja também:

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