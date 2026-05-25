Simpatias
Simpatia para afastar inimigos e pessoas negativas
Simpatia: Simpatia para afastar inveja e pessoas negativas: leva materiais simples e fáceis de serem encontrados.
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25/05/2026 23:29
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Certamente, se não vive deste incômodo atualmente, possivelmente já passou por uma situação onde encontrou em seu caminho alguém que lhe tirou a paz. Seja por inveja, por implicância ou mesmo por uma simples questão de maldade, algumas pessoas fazem questão de rondar nossas vidas aguardando até que algo que ruim aconteça. E é por essas e outras que ensinaremos uma simpatia para afastar inimigos de uma vez por todas. Lembrando que a simpatia também funciona para afastar elementos que estejam lançando para si energias pesadas ou sugando sua energia vital. Diante de sentimentos como um desânimo constante ou sensação de que algo ruim está prestes a acontecer, faça essa simpatia e certifique-se que não há mais ninguém capaz de atingi-lo com ódio, inveja ou energias negativas.
A simpatia para afastar seus inimigos ou simplesmente pessoas que desejam o seu mal funciona de maneira muito simples, de modo que, com muita concentração, será possível manda-lo para longe de você em pouco tempo. Veja o que é preciso para começar a simpatia. Você irá precisar de:
Simpatia para afastar inimigos e pessoas negativas
A simpatia para afastar seus inimigos ou simplesmente pessoas que desejam o seu mal funciona de maneira muito simples, de modo que, com muita concentração, será possível manda-lo para longe de você em pouco tempo. Veja o que é preciso para começar a simpatia. Você irá precisar de:
- Uma vela branca;
- Sete folhas de arruda;
- Sete cravos da Índia;
- Um pires.
- Simpatia especial e poderosa para realizar 3 desejos.
- Simpatias contra Inveja, Energias Negativas e Olho Gordo.
- Simpatia infalível da partilha do pão para abrir caminhos.
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