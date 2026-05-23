Bate-papo místico
O que é um encosto?
Encosto: Um encosto pode transformar a personalidade de uma pessoa, trazendo desequilíbrios e muitos prejuízos para a sua vida. O que é um encosto e o que ele pode fazer com a pessoa?
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23/05/2026 23:25
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Um encosto é um espírito mundano que se aproxima de uma pessoa para sugar as suas energias. Um encosto pode se aproximar de alguém a mando de outra pessoa, que realizou um trabalho espiritual, ou porque ele viu nas ações desse alguém uma brecha para se aproximar e tomar conta da vida dela.
Quando uma pessoa de má índole quer prejudicar alguém, ela faz um trabalho espiritual para convencer um espírito mundano e perdido a se aproximar dessa pessoa e sugar as suas energias. Quem faz o trabalho precisa realizar um pagamento aos espíritos através de oferendas, sacrifícios ou através da própria servidão, colocando-se à disposição dos espíritos perdidos. Se o trabalho for aceito, a pessoa que vai receber o encosto pode ter a vida atormentada ou arruinada. Mas os encostos podem aparecer naturalmente, sem a necessidade de um trabalho espiritual feito por outrem. Os espíritos perdidos encontram brecha para se aproximar de pessoas em momentos de fraqueza, de tristeza, de entrega à solidão, aos vícios, aos medos, às feridas emocionais. Eles infiltram-se também em pessoas com atitudes profanas, maldosas, com pensamentos malignos e mal intencionados e tomam o controle da vida dessa pessoa.
O encosto vive como um parasita na vida do encostado, sugando todas as suas energias vitais. Eles provocam uma grande desestabilidade, descontrole emocional, desentendimento com amigos e familiares, bloqueios profissionais, fracassos amorosos. As vibrações ruins que este espírito causa na pessoa transformam a sua personalidade, faz com que a pessoa tenha pensamentos e ações que não condizem com a sua conduta, como, por exemplo: alguém que beba socialmente pode se tornar alcoólatra, alguém que não fuma se torna um fumante compulsivo, um ciumento se torna doentio, torna as pessoas explosivas, agressivas, violentas uma instabilidade emocional, impaciência e irracionalidade que até ele mesmo mal pode explicar. Os efeitos, além de emocionais e temperamentais, podem ser também físicos. Cansaço constante, sonolência inexplicável, dores que aparecem do nada e não passam. A presença de doenças que os médicos não sabem explicar e não encontram a raiz do problema também podem ser causadas pelo processo de vampirização de energia de um encosto.
Mas é preciso cuidado, nem todas as falhas de conduta ou desvios de personalidade humana são resultado de trabalhos espirituais ou ação de encostos. Uma vida cheia de problemas pode ser resultado de más escolhas e ações de indivíduos pelo seu livre arbítrio, e para melhorar é preciso uma mudança de caráter. Para descobrir se a pessoa está ou não com um encosto é preciso fazer uma investigação espiritual para entender a raiz do problema. Saiba mais:
Como um encosto se aproxima de alguém
Quando uma pessoa de má índole quer prejudicar alguém, ela faz um trabalho espiritual para convencer um espírito mundano e perdido a se aproximar dessa pessoa e sugar as suas energias. Quem faz o trabalho precisa realizar um pagamento aos espíritos através de oferendas, sacrifícios ou através da própria servidão, colocando-se à disposição dos espíritos perdidos. Se o trabalho for aceito, a pessoa que vai receber o encosto pode ter a vida atormentada ou arruinada. Mas os encostos podem aparecer naturalmente, sem a necessidade de um trabalho espiritual feito por outrem. Os espíritos perdidos encontram brecha para se aproximar de pessoas em momentos de fraqueza, de tristeza, de entrega à solidão, aos vícios, aos medos, às feridas emocionais. Eles infiltram-se também em pessoas com atitudes profanas, maldosas, com pensamentos malignos e mal intencionados e tomam o controle da vida dessa pessoa.
O que um encosto pode fazer com uma pessoa?
O encosto vive como um parasita na vida do encostado, sugando todas as suas energias vitais. Eles provocam uma grande desestabilidade, descontrole emocional, desentendimento com amigos e familiares, bloqueios profissionais, fracassos amorosos. As vibrações ruins que este espírito causa na pessoa transformam a sua personalidade, faz com que a pessoa tenha pensamentos e ações que não condizem com a sua conduta, como, por exemplo: alguém que beba socialmente pode se tornar alcoólatra, alguém que não fuma se torna um fumante compulsivo, um ciumento se torna doentio, torna as pessoas explosivas, agressivas, violentas uma instabilidade emocional, impaciência e irracionalidade que até ele mesmo mal pode explicar. Os efeitos, além de emocionais e temperamentais, podem ser também físicos. Cansaço constante, sonolência inexplicável, dores que aparecem do nada e não passam. A presença de doenças que os médicos não sabem explicar e não encontram a raiz do problema também podem ser causadas pelo processo de vampirização de energia de um encosto.
Nem todos os males têm origem espiritual
Mas é preciso cuidado, nem todas as falhas de conduta ou desvios de personalidade humana são resultado de trabalhos espirituais ou ação de encostos. Uma vida cheia de problemas pode ser resultado de más escolhas e ações de indivíduos pelo seu livre arbítrio, e para melhorar é preciso uma mudança de caráter. Para descobrir se a pessoa está ou não com um encosto é preciso fazer uma investigação espiritual para entender a raiz do problema. Saiba mais:
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