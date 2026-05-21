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Passo a passo para fazer guia de proteção de Orixá e afastar inimigos

Guia de proteção:
Você sabia que cada signo tem um Orixá protetor?

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Repórter
21/05/2026 23:34

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Passo a passo para fazer guia de proteção de Orixá e afastar inimigos
Passo a passo para fazer guia de proteção de Orixá e afastar inimigos crédito: Wemystic
Neste artigo, trazemos indicações de como fazer uma guia de proteção para seu Orixá seguindo as orientações do famoso astrólogo João Bidu. Cada guia poderá ajudar a afastar os inimigos, de acordo com a energia de cada deidade e signo do zodíaco. Para começar a fazer sua guia de proteção, separe um cordão de nylon ou um barbante. Tenha em mente que o tamanho precisa ser suficiente para colocar contas da cor pedida por seu Orixá. Você pode conseguir estes itens em lojas de artigos esotéricos. Comece a fazer sua guia de proteção dando um nó na ponta do barbante ou cordão de nylon. Lembre-se de deixar um espaço a mais sem contas e vá colocando-as até que sua guia fique de um tamanho que você gosta. Se a entidade pedir que se use mais de uma cor, intercale sete contas de cada uma, até que fique pronto.

Pontos importantes

  • Antes de começar a fazer sua guia de proteção, busque um lugar calmo de sua residência para fazer isso. Após encontrá-lo, reze um Pai-Nosso para seu orixá e então poderá começar;
  • Para usar sua guia de proteção pela primeira vez, escolha um dia no qual você estiver se sentindo de bem com a vida;
  • Antes de pendurar sua guia no pescoço, reze um Pai-Nosso em intenção a seu Orixá, seu protetor.

Os Orixás dos signos

Antes de começar a fazer sua guia de proteção, saiba qual o Orixá de seu signo e que cores deverá usar nas contas. Vale lembrar que estas são apenas indicações básicas de quais são os Orixás de cada signo observando-se aqueles que mais se destacam para cada um. Ainda assim, existem alguns signos que possuem mais de um Orixá e você deverá encontrar qual o Orixá de seu nascimento. Para descobri-lo, você deverá considerar o ano em que nasceu, mês, dia e também dia da semana.

Guia para Ogum, protetor de Áries

Use contas nas cores azul-escuro, vermelho e preto. Faça sua guia de proteção em uma terça-feira. Depois de fazê-la, deixe-a dentro de um copo com água e sal por 24 horas. Depois disso, coloque-a para secar ao ar livre. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!

Guia para Oxóssi, protetor de Touro

Para fazer sua guia para Oxóssi, protetor de Touro, use contas nas cores verde-claro, azul-claro e branco. Opte por fazer em uma quinta-feira. Deixe sua guia dentro de um copo com água com sal durante dois dias. Depois retire e coloque em um pano branco. Acenda uma vela azul-claro ao lado e faça sua oração. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!

Guia para Ibejis, protetores de Gêmeos

As contas para essa guia precisam ser nas cores azul e rosa. Mergulhe a guia em um copo com água e sal por uma noite, deixando-a no sereno. Depois coloque-a para secar ao sol entre 15h e 17h. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!

Guia para Oxum, protetora de Câncer

Você precisará de contas dourado, azul e branco para fazer sua guia. Faça em um sábado e depois deixe em um copo com água e sal por três dias, sob uma árvore. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!

Guia para Xangô, protetor de Leão

Use contas nas cores marrom, verde e branco. Prepare sua guia para Xangô em uma quinta-feira. Depois deixe em copo com água e sal por 12 horas. Coloque então para secar ao sol por 15 minutos, entre 13h e 15h. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!

Guia para Obaluaiê, protetor de Virgem

Suas contas deverão ser nas cores branco, preto e vermelho. A guia deve ser feita em uma segunda-feira e deixada em um copo com água e sal durante uma noite. No dia seguinte, você deverá colocá-la para secar à sombra, em local fresco. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!

Guia para Oxumaré, protetor de Libra

Utilize contas nas cores verde e dourado. Tenha em mente que o melhor dia para fazer a sua guia é terça-feira. Após fazê-la, deixe-a dentro de um copo com água e sal por dois dias. Coloque para secar perto de um jardim bem florido. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!

Guia para Nanã, protetora de Escorpião

Separe contas nas cores azul-escuro, roxo, lilás e branco. Faça a guia em uma terça-feira e deixe-a mergulhada em um copo com água e sal por 24 horas. Depois, coloque para secar ao lado de um incenso de almíscar ou orquídea. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!

Guia para Iansã, protetora de Sagitário

Você precisará de contas nas cores vermelho, branco, marrom e amarelo. O dia certo para começar a fazer sua guia é quarta-feira. Depois que ela estiver pronta, deixe por duas horas em copo com água e sal e coloque-a para secar ao sol por meia hora. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!

Guia para Omulu, protetor de Capricórnio

Tenha em mãos contas nas cores preto e branco. Faça a guia em uma segunda-feira de manhã e deixe-a em um copo com água e sal embaixo de uma roseira. Ao anoitecer, tire-a do copo e coloque para secar ao ar livre. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!

Guia para Oxalá, Protetor de Aquário

Use contas nas cores prata e branco para começar a fazer sua guia em uma sexta-feira ou domingo. Deixe-a depois de pronta em um copo com água e sal, ao luar, por uma noite. No dia seguinte, deixe-a para secar ao sol, por 10 minutos. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!

Guia para Iemanjá, Protetora de Peixes

Você precisará de contas nas cores azul-claro e verde-água para fazer sua guia em um sábado bem cedinho. Depois deverá deixá-la e um copo com água e sal por 12 horas. Ao anoitecer, retire-o e seque-o com um pano branco novo. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
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