Espiritualidade
Guia de proteção:
Passo a passo para fazer guia de proteção de Orixá e afastar inimigos
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Você sabia que cada signo tem um Orixá protetor?
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21/05/2026 23:34
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Neste artigo, trazemos indicações de como fazer uma guia de proteção para seu Orixá seguindo as orientações do famoso astrólogo João Bidu. Cada guia poderá ajudar a afastar os inimigos, de acordo com a energia de cada deidade e signo do zodíaco. Para começar a fazer sua guia de proteção, separe um cordão de nylon ou um barbante. Tenha em mente que o tamanho precisa ser suficiente para colocar contas da cor pedida por seu Orixá. Você pode conseguir estes itens em lojas de artigos esotéricos. Comece a fazer sua guia de proteção dando um nó na ponta do barbante ou cordão de nylon. Lembre-se de deixar um espaço a mais sem contas e vá colocando-as até que sua guia fique de um tamanho que você gosta. Se a entidade pedir que se use mais de uma cor, intercale sete contas de cada uma, até que fique pronto.
Antes de começar a fazer sua guia de proteção, saiba qual o Orixá de seu signo e que cores deverá usar nas contas. Vale lembrar que estas são apenas indicações básicas de quais são os Orixás de cada signo observando-se aqueles que mais se destacam para cada um. Ainda assim, existem alguns signos que possuem mais de um Orixá e você deverá encontrar qual o Orixá de seu nascimento. Para descobri-lo, você deverá considerar o ano em que nasceu, mês, dia e também dia da semana.
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Pontos importantes
- Antes de começar a fazer sua guia de proteção, busque um lugar calmo de sua residência para fazer isso. Após encontrá-lo, reze um Pai-Nosso para seu orixá e então poderá começar;
- Para usar sua guia de proteção pela primeira vez, escolha um dia no qual você estiver se sentindo de bem com a vida;
- Antes de pendurar sua guia no pescoço, reze um Pai-Nosso em intenção a seu Orixá, seu protetor.
Os Orixás dos signos
Antes de começar a fazer sua guia de proteção, saiba qual o Orixá de seu signo e que cores deverá usar nas contas. Vale lembrar que estas são apenas indicações básicas de quais são os Orixás de cada signo observando-se aqueles que mais se destacam para cada um. Ainda assim, existem alguns signos que possuem mais de um Orixá e você deverá encontrar qual o Orixá de seu nascimento. Para descobri-lo, você deverá considerar o ano em que nasceu, mês, dia e também dia da semana.
Guia para Ogum, protetor de ÁriesUse contas nas cores azul-escuro, vermelho e preto. Faça sua guia de proteção em uma terça-feira. Depois de fazê-la, deixe-a dentro de um copo com água e sal por 24 horas. Depois disso, coloque-a para secar ao ar livre. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
Guia para Oxóssi, protetor de TouroPara fazer sua guia para Oxóssi, protetor de Touro, use contas nas cores verde-claro, azul-claro e branco. Opte por fazer em uma quinta-feira. Deixe sua guia dentro de um copo com água com sal durante dois dias. Depois retire e coloque em um pano branco. Acenda uma vela azul-claro ao lado e faça sua oração. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
Guia para Ibejis, protetores de GêmeosAs contas para essa guia precisam ser nas cores azul e rosa. Mergulhe a guia em um copo com água e sal por uma noite, deixando-a no sereno. Depois coloque-a para secar ao sol entre 15h e 17h. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
Guia para Oxum, protetora de CâncerVocê precisará de contas dourado, azul e branco para fazer sua guia. Faça em um sábado e depois deixe em um copo com água e sal por três dias, sob uma árvore. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
Guia para Xangô, protetor de LeãoUse contas nas cores marrom, verde e branco. Prepare sua guia para Xangô em uma quinta-feira. Depois deixe em copo com água e sal por 12 horas. Coloque então para secar ao sol por 15 minutos, entre 13h e 15h. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
Guia para Obaluaiê, protetor de VirgemSuas contas deverão ser nas cores branco, preto e vermelho. A guia deve ser feita em uma segunda-feira e deixada em um copo com água e sal durante uma noite. No dia seguinte, você deverá colocá-la para secar à sombra, em local fresco. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
Guia para Oxumaré, protetor de LibraUtilize contas nas cores verde e dourado. Tenha em mente que o melhor dia para fazer a sua guia é terça-feira. Após fazê-la, deixe-a dentro de um copo com água e sal por dois dias. Coloque para secar perto de um jardim bem florido. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
Guia para Nanã, protetora de EscorpiãoSepare contas nas cores azul-escuro, roxo, lilás e branco. Faça a guia em uma terça-feira e deixe-a mergulhada em um copo com água e sal por 24 horas. Depois, coloque para secar ao lado de um incenso de almíscar ou orquídea. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
Guia para Iansã, protetora de SagitárioVocê precisará de contas nas cores vermelho, branco, marrom e amarelo. O dia certo para começar a fazer sua guia é quarta-feira. Depois que ela estiver pronta, deixe por duas horas em copo com água e sal e coloque-a para secar ao sol por meia hora. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
Guia para Omulu, protetor de CapricórnioTenha em mãos contas nas cores preto e branco. Faça a guia em uma segunda-feira de manhã e deixe-a em um copo com água e sal embaixo de uma roseira. Ao anoitecer, tire-a do copo e coloque para secar ao ar livre. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
Guia para Oxalá, Protetor de AquárioUse contas nas cores prata e branco para começar a fazer sua guia em uma sexta-feira ou domingo. Deixe-a depois de pronta em um copo com água e sal, ao luar, por uma noite. No dia seguinte, deixe-a para secar ao sol, por 10 minutos. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
Guia para Iemanjá, Protetora de PeixesVocê precisará de contas nas cores azul-claro e verde-água para fazer sua guia em um sábado bem cedinho. Depois deverá deixá-la e um copo com água e sal por 12 horas. Ao anoitecer, retire-o e seque-o com um pano branco novo. Clique para conferir o Horóscopo completo para você!
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