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Como fazer pedido ao Daruma: O Boneco Japonês da Sorte e Perseverança
Aprenda como usar o Daruma para realizar desejos e alcançar objetivos.
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20/05/2026 23:16
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O Daruma é uma figura icônica na cultura japonesa, reconhecido por seu papel como amuleto de sorte e símbolo de perseverança. Um dos mais importantes símbolos nipônicos, o Daruma é amplamente utilizado para fazer pedidos e alcançar objetivos pessoais. Mas você sabe como usá-lo corretamente? A WeMystic explica tudo o que você precisa saber!
Os bonecos Daruma são vendidos sem olhos, uma representação simbólica da história do monge que deu origem à tradição. Ao comprar ou receber um Daruma, o primeiro passo para fazer seu pedido é pintar um dos olhos. Esse gesto é feito enquanto você formula o desejo ou define a meta que deseja alcançar. Quando o pedido for realizado, o segundo olho deve ser pintado, completando o ciclo. A tradição japonesa também recomenda que, após o pedido ser alcançado, o Daruma seja queimado em um templo ou santuário budista como forma de oferenda e agradecimento. Após esse ritual, você pode adquirir um novo Daruma e iniciar um novo ciclo de desejos. Um detalhe importante: durante o processo de pintar o olho, é essencial segurar o Daruma e concentrar sua energia no pedido.
A melhor época para adquirir um Daruma é no início do ano, seguindo a tradição japonesa de começar o ano novo com um ciclo de sorte e prosperidade. Por isso, muitos o consideram um talismã de ano novo, ideal para quem deseja iniciar projetos e realizar novos sonhos ao longo do ano.
Ao escolher um Daruma, preste atenção nas cores, pois cada uma tem um significado especial:
O Daruma está intimamente ligado à história do monge indiano Bodhidharma, que, em busca da iluminação, removeu suas pálpebras para não adormecer durante suas meditações. Essa história é refletida na falta de olhos dos bonecos Daruma. Além disso, o formato arredondado do Daruma faz referência à postura de meditação de Bodhidharma, que passou nove anos meditando em uma caverna, até perder os movimentos das pernas e dos braços. No Japão, ele tornou-se um símbolo de perseverança e determinação, incentivando as pessoas a estabelecerem metas e a persistirem até alcançá-las.
O Daruma é amplamente procurado por turistas e pessoas que desejam um símbolo de motivação. Ele representa a paciência, a luta pelos sonhos e o esforço contínuo. Muitos presenteiam amigos ou familiares com um Daruma, como forma de incentivo para que não desistam de seus objetivos. Uma característica interessante é que ele é construído de maneira a sempre se levantar, mesmo quando derrubado, simbolizando a resiliência. Isso reflete o provérbio japonês: "Nana korobi, ya oki", que significa "Caia sete vezes, mas levante oito". A ideia é que, independentemente das quedas, devemos sempre nos reerguer.
Os detalhes faciais do Daruma também carregam simbolismos profundos. As sobrancelhas, por exemplo, são desenhadas em forma de tsuru (grou), enquanto os pelos faciais lembram os cascos de uma tartaruga. Ambos os animais são símbolos de longevidade na cultura japonesa, reforçando a ideia de vitalidade e vida longa. A lenda diz: "Tsuru wa sen nen, kame wa man nen" ("O tsuru vive mil anos, a tartaruga vive dez mil anos"), destacando o desejo de longevidade e prosperidade.
No Japão, os Darumas são tradicionalmente comprados em barracas montadas próximas a santuários e templos budistas, especialmente durante o ano novo. Muitas pessoas compram um Daruma com a esperança de que seus desejos se realizem ao longo do novo ano. Veja também:
Como usar o Daruma?
Os bonecos Daruma são vendidos sem olhos, uma representação simbólica da história do monge que deu origem à tradição. Ao comprar ou receber um Daruma, o primeiro passo para fazer seu pedido é pintar um dos olhos. Esse gesto é feito enquanto você formula o desejo ou define a meta que deseja alcançar. Quando o pedido for realizado, o segundo olho deve ser pintado, completando o ciclo. A tradição japonesa também recomenda que, após o pedido ser alcançado, o Daruma seja queimado em um templo ou santuário budista como forma de oferenda e agradecimento. Após esse ritual, você pode adquirir um novo Daruma e iniciar um novo ciclo de desejos. Um detalhe importante: durante o processo de pintar o olho, é essencial segurar o Daruma e concentrar sua energia no pedido.
Quando comprar um Daruma?
A melhor época para adquirir um Daruma é no início do ano, seguindo a tradição japonesa de começar o ano novo com um ciclo de sorte e prosperidade. Por isso, muitos o consideram um talismã de ano novo, ideal para quem deseja iniciar projetos e realizar novos sonhos ao longo do ano.
Significados das cores
Ao escolher um Daruma, preste atenção nas cores, pois cada uma tem um significado especial:
- Vermelho: Simboliza boa sorte e felicidade. É a cor mais comum.
- Azul: Representa saúde e longevidade, ideal para quem busca bem-estar físico.
- Branco: Ligado ao amor e à harmonia, perfeito para quem deseja mais equilíbrio emocional.
- Amarelo: Associado à segurança e proteção.
- Preto: Relacionado à fortuna e prosperidade, para quem busca sucesso financeiro.
A história do Daruma
O Daruma está intimamente ligado à história do monge indiano Bodhidharma, que, em busca da iluminação, removeu suas pálpebras para não adormecer durante suas meditações. Essa história é refletida na falta de olhos dos bonecos Daruma. Além disso, o formato arredondado do Daruma faz referência à postura de meditação de Bodhidharma, que passou nove anos meditando em uma caverna, até perder os movimentos das pernas e dos braços. No Japão, ele tornou-se um símbolo de perseverança e determinação, incentivando as pessoas a estabelecerem metas e a persistirem até alcançá-las.
Símbolo de perseverança e resiliência
O Daruma é amplamente procurado por turistas e pessoas que desejam um símbolo de motivação. Ele representa a paciência, a luta pelos sonhos e o esforço contínuo. Muitos presenteiam amigos ou familiares com um Daruma, como forma de incentivo para que não desistam de seus objetivos. Uma característica interessante é que ele é construído de maneira a sempre se levantar, mesmo quando derrubado, simbolizando a resiliência. Isso reflete o provérbio japonês: "Nana korobi, ya oki", que significa "Caia sete vezes, mas levante oito". A ideia é que, independentemente das quedas, devemos sempre nos reerguer.
Significado dos detalhes
Os detalhes faciais do Daruma também carregam simbolismos profundos. As sobrancelhas, por exemplo, são desenhadas em forma de tsuru (grou), enquanto os pelos faciais lembram os cascos de uma tartaruga. Ambos os animais são símbolos de longevidade na cultura japonesa, reforçando a ideia de vitalidade e vida longa. A lenda diz: "Tsuru wa sen nen, kame wa man nen" ("O tsuru vive mil anos, a tartaruga vive dez mil anos"), destacando o desejo de longevidade e prosperidade.
Onde comprar?
No Japão, os Darumas são tradicionalmente comprados em barracas montadas próximas a santuários e templos budistas, especialmente durante o ano novo. Muitas pessoas compram um Daruma com a esperança de que seus desejos se realizem ao longo do novo ano. Veja também:
- Gato da sorte: origem e significados.
- Elefante indiano: os significados do amuleto de sorte milenar.
- Objetos para o lar para atrair boas energias.
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