Objetos para o lar para atrair boas energias

Veja que objetos trazem boas vibrações à sua casa

A mandala nada mais é do que um campo de força. Quando fazemos o contato visual com uma, nossa energia se altera, tornando-se sempre muito positiva. Todas as mandalas possuem forma circular, um ponto central e a repetição ou simetria das formas que constituem seu desenho. É um bom objeto para o lar se quiser melhorar a atmosfera.