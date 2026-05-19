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Objetos para o lar para atrair boas energias

Objetos para o lar:
Objetos para o lar que voc&#234; deve ter.

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19/05/2026 23:26

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Objetos para o lar para atrair boas energias
Objetos para o lar para atrair boas energias crédito: Wemystic
Existem alguns objetos para o lar que atraem boas energias e têm simbologia. Veja quais elementos você pode usar em sua casa para melhorar o ambiente.

Veja que objetos trazem boas vibrações à sua casa

Mandalas

A mandala nada mais é do que um campo de força. Quando fazemos o contato visual com uma, nossa energia se altera, tornando-se sempre muito positiva. Todas as mandalas possuem forma circular, um ponto central e a repetição ou simetria das formas que constituem seu desenho. É um bom objeto para o lar se quiser melhorar a atmosfera.

Anjos e Querubins

Símbolos ligados à religiosidade, os anjos e querubins remetem às bênçãos dos céus, proteção e às relações amorosas.

Pedras

As pedras ativam energias. Elas têm o poder de trazer paz de espírito e são elementos fundamentais para ter em casa. Desde civilizações antigas seus poderes são valorizados, inclusive para o tratamento de doenças e o restabelecimento do equilíbrio energético. Boas opções de objetos para o lar se você quer manter o ambiente em equilíbrio.

Yin e Yang

São o símbolo das energias feminina e masculina; ativa e passiva. Polos opostos que se complementam, proporcionando equilíbrio e harmonia.

Corações

Simbolizam os relacionamentos, o amor puro e a cumplicidade.

Objetos para o lar em metal

Se você busca por estabilidade, os objetos confeccionados em metal devem fazer parte da decoração de sua casa.

Elefantes

Representam o que é benigno e próspero. Os elefantes trazem boa sorte para o lar, além de calmaria e coisas boas. Se estiver em dúvida entre objetos para o lar, considere este símbolo.

Pirâmides

Conhecidas por equilibrarem energias e vibrações tumultuadas, são um elemento interessante para colocar em seu lar.

Porcos

Representando o dinheiro e a fartura, os objetos em forma de porco atraem a riqueza.

Prismas

Responsáveis pela difusão de energias. Os prismas rebatem as más energias que chegam de fora e amenizam o confronto energético em determinado espaço. Se você sente o clima pesado no ambiente, aposte neste elemento.

Jardim Zen

Jardim Zen é outro elemento importante se você busca equilibrar as energias de seu lar.

Buda

Representa a felicidade, a alegria, a fartura e o contentamento.

Deus da proteção e deusa da fertilidade

Ideais para casais, estes objetos simbolizam o matrimônio.

Estátua de Shiva

É um talismã para seu lar. Shiva é um deus destrói toda a maldade, os pensamentos obsoletos, aquilo que não nos oferece benefícios ou chances de evolução. Portanto, sua estátua funciona como um símbolo dos ciclos da vida.

Yôgue

Estátuas de pessoas praticando Yoga podem ser interpretadas como símbolo de serenidade e vida próspera.

Vasos de plantas

Distribua vasos de plantas pela casa se quiser trazer paz, serenidade, harmonia, força, felicidade e energias positivas para o lar.

Dragões

Representam forças intelectuais, prosperidade, sucesso e riqueza.

Velas

Responsáveis por atrair luz e energias positivas de diversas origens, dependendo de sua cor, aroma e formato.

Daruma

Objetos como o Daruma e até mesmo o gatinho da sorte são excelentes elementos para trabalhar a nossa autoconfiança, atrair sorte e prosperidade.

Lagartos

Representam saúde e proteção.

Objetos em vidro

São bons para fortalecer relacionamentos interpessoais, além de incentivar a sabedoria e a diplomacia.

São Jorge

Símbolo de proteção, força e determinação para conquistar seus objetivos. Outra opção para quem quer trazer boas energias para o lar é o uso de aromas. Eles são capazes de ativar boas energias, além de espantarem os maus fluídos.
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