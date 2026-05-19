Bate-papo místico
Objetos para o lar:
Objetos para o lar para atrair boas energias
Objetos para o lar:
Objetos para o lar que você deve ter.
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19/05/2026 23:26
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Existem alguns objetos para o lar que atraem boas energias e têm simbologia. Veja quais elementos você pode usar em sua casa para melhorar o ambiente.
Veja que objetos trazem boas vibrações à sua casa
Mandalas
A mandala nada mais é do que um campo de força. Quando fazemos o contato visual com uma, nossa energia se altera, tornando-se sempre muito positiva. Todas as mandalas possuem forma circular, um ponto central e a repetição ou simetria das formas que constituem seu desenho. É um bom objeto para o lar se quiser melhorar a atmosfera.
PedrasAs pedras ativam energias. Elas têm o poder de trazer paz de espírito e são elementos fundamentais para ter em casa. Desde civilizações antigas seus poderes são valorizados, inclusive para o tratamento de doenças e o restabelecimento do equilíbrio energético. Boas opções de objetos para o lar se você quer manter o ambiente em equilíbrio.
Yin e YangSão o símbolo das energias feminina e masculina; ativa e passiva. Polos opostos que se complementam, proporcionando equilíbrio e harmonia.
Corações
Simbolizam os relacionamentos, o amor puro e a cumplicidade.
Objetos para o lar em metalSe você busca por estabilidade, os objetos confeccionados em metal devem fazer parte da decoração de sua casa.
ElefantesRepresentam o que é benigno e próspero. Os elefantes trazem boa sorte para o lar, além de calmaria e coisas boas. Se estiver em dúvida entre objetos para o lar, considere este símbolo.
PirâmidesConhecidas por equilibrarem energias e vibrações tumultuadas, são um elemento interessante para colocar em seu lar.
PorcosRepresentando o dinheiro e a fartura, os objetos em forma de porco atraem a riqueza.
PrismasResponsáveis pela difusão de energias. Os prismas rebatem as más energias que chegam de fora e amenizam o confronto energético em determinado espaço. Se você sente o clima pesado no ambiente, aposte neste elemento.
BudaRepresenta a felicidade, a alegria, a fartura e o contentamento.
Deus da proteção e deusa da fertilidadeIdeais para casais, estes objetos simbolizam o matrimônio.
Estátua de ShivaÉ um talismã para seu lar. Shiva é um deus destrói toda a maldade, os pensamentos obsoletos, aquilo que não nos oferece benefícios ou chances de evolução. Portanto, sua estátua funciona como um símbolo dos ciclos da vida.
YôgueEstátuas de pessoas praticando Yoga podem ser interpretadas como símbolo de serenidade e vida próspera.
Vasos de plantas
Distribua vasos de plantas pela casa se quiser trazer paz, serenidade, harmonia, força, felicidade e energias positivas para o lar.
LagartosRepresentam saúde e proteção.
Objetos em vidroSão bons para fortalecer relacionamentos interpessoais, além de incentivar a sabedoria e a diplomacia.
São JorgeSímbolo de proteção, força e determinação para conquistar seus objetivos. Outra opção para quem quer trazer boas energias para o lar é o uso de aromas. Eles são capazes de ativar boas energias, além de espantarem os maus fluídos.
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