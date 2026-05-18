Bate-papo místico
Quer ser feliz? Então pare de falar mal dos outros
Quer ser feliz?: Pessoas felizes não falam mal dos outros entenda o porquê.
Carregando...
18/05/2026 23:17
compartilheSIGA
Você já parou para pensar que as pessoas mais alegres e emocionalmente equilibradas não falam mal dos outros? Não se preocupam em criticar a vida ou a atitude alheia? Elas aprenderam a não emitir essa energia negativa a ninguém nem a si próprio, e assim se tornam cada dia mais felizes. Veja abaixo as razões pelas quais as pessoas criticam e como evitar cair nessa tentação.
As pessoas têm o péssimo hábito de falar mal dos outros para tentarem se sentir mais satisfeitas diante de suas inseguranças. É diminuindo os outros que se sentem por cima, ressaltam aquilo que consideram como um defeito alheio para tentar esquecer ou tirar o foco dos seus próprios defeitos. E não tem jeito: todo mundo acaba fazendo isso. É algo enraizado na nossa sociedade, muitas vezes as pessoas fazem isso sem nem mesmo se darem conta. Torna-se tão corriqueiro que nem percebem o quanto isso é prejudicial. Falar mal prejudica aquele que fala, aquele é que criticado e também quem ouve a crítica passivamente. Não falar mal do outro é um exercício diário que precisa ser feito com consciência até que o nosso cérebro desacostume desse hábito e pare de gerar críticas à vida alheia.
Quando uma pessoa fala mal de você, isso é um problema dela, não seu. Não deixe que as críticas e injúrias das pessoas te afetem, que abalem a sua autoconfiança. Seja firme na sua autoestima: se você estiver feliz consigo mesmo e seguro dos seus valores, os comentários dos outros só vão fazer mal a eles mesmos.
As pessoas que só sabem criticar e soltar veneno para todos os lados emanam energia negativa para todos. Se você convive com alguém assim, tenha cuidado. Essa pessoa pode sugar sua energia, te colocar para baixo com tantas críticas negativas, mesmo que elas não sejam direcionadas a você. E não se engane: se ela fala mal dos outros para você, certamente fala mal de você para os outros. Você pode tentar alertar essa pessoa, dizer que esse tipo de comentário só faz mal a todos, e dizer que não gostaria de ouvir esses comentários maldosos sobre outras pessoas. Se ela compreender e tentar mudar: ótimo, você fez a diferença e ajudou essa pessoa parar com esse péssimo hábito. Se não, paciência. O melhor é se afastar dessa pessoa. Saiba mais :
Por que as pessoas falam mal dos outros?
As pessoas têm o péssimo hábito de falar mal dos outros para tentarem se sentir mais satisfeitas diante de suas inseguranças. É diminuindo os outros que se sentem por cima, ressaltam aquilo que consideram como um defeito alheio para tentar esquecer ou tirar o foco dos seus próprios defeitos. E não tem jeito: todo mundo acaba fazendo isso. É algo enraizado na nossa sociedade, muitas vezes as pessoas fazem isso sem nem mesmo se darem conta. Torna-se tão corriqueiro que nem percebem o quanto isso é prejudicial. Falar mal prejudica aquele que fala, aquele é que criticado e também quem ouve a crítica passivamente. Não falar mal do outro é um exercício diário que precisa ser feito com consciência até que o nosso cérebro desacostume desse hábito e pare de gerar críticas à vida alheia.
Não deixe que as críticas alheias te influenciem
Quando uma pessoa fala mal de você, isso é um problema dela, não seu. Não deixe que as críticas e injúrias das pessoas te afetem, que abalem a sua autoconfiança. Seja firme na sua autoestima: se você estiver feliz consigo mesmo e seguro dos seus valores, os comentários dos outros só vão fazer mal a eles mesmos.
Afaste-se de pessoas que só criticam
As pessoas que só sabem criticar e soltar veneno para todos os lados emanam energia negativa para todos. Se você convive com alguém assim, tenha cuidado. Essa pessoa pode sugar sua energia, te colocar para baixo com tantas críticas negativas, mesmo que elas não sejam direcionadas a você. E não se engane: se ela fala mal dos outros para você, certamente fala mal de você para os outros. Você pode tentar alertar essa pessoa, dizer que esse tipo de comentário só faz mal a todos, e dizer que não gostaria de ouvir esses comentários maldosos sobre outras pessoas. Se ela compreender e tentar mudar: ótimo, você fez a diferença e ajudou essa pessoa parar com esse péssimo hábito. Se não, paciência. O melhor é se afastar dessa pessoa. Saiba mais :
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO