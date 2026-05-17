10 exercícios de ginástica cerebral

Música Ouça uma Ouça uma música e preste muita atenção aos instrumentos. Tente identificar o som de cada um deles. Se você não conhecer o som dos instrumentos, pesquise na internet e depois vá tentando, aos poucos, identificá-los nas músicas. Utilize diferentes estilos musicais, pois cada um deles utiliza instrumentos típicos diferentes. Comece com músicas que você mais se identifica para tornar a atividade mais prazerosa. Você pode fazer isso enquanto está no carro, por exemplo, dirigindo. Preste atenção nos instrumentos e veja como o seu cérebro é capaz de realizar várias ações ao mesmo tempo, tirando-o da zona de conforto (pensamentos automáticos).

Livros A leitura é um dos exercícios de ginástica cerebral mais eficazes. Ela amplia o nosso vocabulário (excelente para a memória), desenvolve nossas capacidades cognitivas, aumenta nossa criatividade, amplia nosso conhecimento cultural e favorece a nossa concentração. Portanto, leia muito! Tenha sempre um livro de cabeceira, leia revistas, jornais, textos online e tudo mais o que gostar (e que acrescente boas informações à sua vida). Evite leituras muito fáceis e corriqueiras que não fazem com o seu cérebro exercite (como o feed do seu Instagram). Aventure-se em leituras mais desafiadoras.

Jogos Os jogos como damas, xadrez e outros ajudam a desenvolver o nosso raciocínio lógico! Por isso, transforme a velha tarde de domingo na frente da televisão em tardes de competitividade e diversão com toda a família fazendo exercícios cerebrais que, além de tirar o cérebro da zona de conforto, ainda propiciam o convívio social. Os jogos como damas, xadrez e outros ajudam a desenvolver o nosso raciocínio lógico! Por isso, transforme a velha tarde de domingo na frente da televisão em tardes de competitividade e diversão com toda a família fazendo exercícios cerebrais que, além de tirar o cérebro da zona de conforto, ainda propiciam o convívio social.

Mude o seu percurso habitual Nós costumamos escolher um percurso e, após nos habituarmos com ele, nunca mais mudamos. Mude! Pegue outro caminho para o trabalho. Faça um outro percurso no supermercado. Leve seu cachorro para passear em outro parque. Não deixe o seu cérebro no automático. Nós costumamos escolher um percurso e, após nos habituarmos com ele, nunca mais mudamos. Mude! Pegue outro caminho para o trabalho. Faça um outro percurso no supermercado. Leve seu cachorro para passear em outro parque. Não deixe o seu cérebro no automático.

Escreva com a outra mão Já tentou escrever com a sua mão não dominante? Seja ela a esquerda ou a direita, escrever com a outra mão é sempre um desafio. No início você vai perceber que a sua letra fica bem torta e a escrita lenta, mas com a prática você acaba conseguindo escrever com as duas mãos! Por mais que a habilidade e facilidade seja maior com a mão dominante, ao treinar o seu cérebro com ginástica cerebral percebe que é capaz de coisas que nem imaginava, como ser ambidestro! Já tentou escrever com a sua mão não dominante? Seja ela a esquerda ou a direita, escrever com a outra mão é sempre um desafio. No início você vai perceber que a sua letra fica bem torta e a escrita lenta, mas com a prática você acaba conseguindo escrever com as duas mãos! Por mais que a habilidade e facilidade seja maior com a mão dominante, ao treinar o seu cérebro com ginástica cerebral percebe que é capaz de coisas que nem imaginava, como ser ambidestro!

Aiel sotxet oa oirártnoc Foi difícil entender o título? Então você pode começar a testar a leitura e escrita de frases ao contrário! Isso faz com que nós tenhamos que ter maior atenção e concentração para decifrar a mensagem. Nosso cérebro está habituado a ler sempre da esquerda pra direita. Faça exercícios para obrigá-lo a raciocinar. Escreva os bilhetes, recadinhos, mensagens para os colegas (ou para si mesmo) da direita para esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, com códigos, de uma forma diferente! Foi difícil entender o título? Então você pode começar a testar a leitura e escrita de frases ao contrário! Isso faz com que nós tenhamos que ter maior atenção e concentração para decifrar a mensagem. Nosso cérebro está habituado a ler sempre da esquerda pra direita. Faça exercícios para obrigá-lo a raciocinar. Escreva os bilhetes, recadinhos, mensagens para os colegas (ou para si mesmo) da direita para esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, com códigos, de uma forma diferente!

Escolha roupas e sapatos sem olhar Sim! Pode parecer algo engraçado (e é) mas desta maneira você vai ver que pode combinar tecidos, estampas e modelos de forma que nem imaginava. Isso também vai te ajudar a apurar o seu tato, você irá passar a reconhecer os seus itens pelo tecido, material, corte e fazer da sua montagem do figurino do dia a dia uma diversão a mais. Sim! Pode parecer algo engraçado (e é) mas desta maneira você vai ver que pode combinar tecidos, estampas e modelos de forma que nem imaginava. Isso também vai te ajudar a apurar o seu tato, você irá passar a reconhecer os seus itens pelo tecido, material, corte e fazer da sua montagem do figurino do dia a dia uma diversão a mais.

Mude a localização de objetos Estamos habituados a ter tudo em seu lugar. E se você mudar tudo? No inicio você vai ver que vai sempre buscar aquele prato naquela prateleira, porque o seu cérebro tornou essa ação automática. Aos poucos você se habitua, e vê como o seu cérebro é ágil! Habituou-se? Mude de novo! Estamos habituados a ter tudo em seu lugar. E se você mudar tudo? No inicio você vai ver que vai sempre buscar aquele prato naquela prateleira, porque o seu cérebro tornou essa ação automática. Aos poucos você se habitua, e vê como o seu cérebro é ágil! Habituou-se? Mude de novo!

Alimentos com sabor de infância Exercite o seu Exercite o seu paladar . Sabe aquele doce que você comia quando era criança? Procure-o! Você vai ver como ele faz o seu cérebro te transportar para uma memória deliciosa de muitos anos atrás. Tem um doce que a sua avó fazia e que você morre de saudades? Procure a receita e tente reproduzi-lo! Também é bom comer em lugares que você nunca esteve, comidas de diferentes temperos, países, culturas. Você pode gostar de alimentos que nem imaginava, e mesmo aqueles que você não gostava, com o tempo passa a gostar! Experimente! Seu cérebro vai adorar essas novas sensações.

Identificando sabores Essa é uma ótima brincadeira gustativa para fazer com amigos e parentes. Testar os sabores. Cada um deve provar uma comida, bebida, sobremesa, e tentar advinhar o que é. Se for algo fácil, identificar os ingredientes, os temperos. Se quiser, podem fazer também com vinhos! Cada amigo traz um vinho e vocês tentam identificar qual é o tipo da uva, a marca, etc. Essa é uma ótima brincadeira gustativa para fazer com amigos e parentes. Testar os sabores. Cada um deve provar uma comida, bebida, sobremesa, e tentar advinhar o que é. Se for algo fácil, identificar os ingredientes, os temperos. Se quiser, podem fazer também com vinhos! Cada amigo traz um vinho e vocês tentam identificar qual é o tipo da uva, a marca, etc.