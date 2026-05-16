Os 5 Tipos de Vampiros Emocionais para Identificar e Passar Longe

Vampiros emocionais: O passivo-agressivo Pode ser muito perigoso se manter ao lado dessas pessoas, já que é uma tarefa difícil detectar suas reais intensões. Afinal, elas podem estar sorrindo e, ao mesmo tempo, desejando colocar uma corda em seu pescoço. Elas costumam demostrar hostilidade de maneiras que pareça que estão fazendo algo bom, possuem muita habilidade em disfarçar o que realmente desejam. Para lidar com esses vampiros emocionais, uma boa estratégia é não se desviar do caminho, mantendo com firmeza suas convicções e estabelecendo limites claros sobre como deseja ser realmente tratado.