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Ritual para afastar a inveja da sua vida

Ritual para afastar inveja: Aprenda a fazer um ritual para afastar inveja para longe e criar uma barreira protetora em seu corpo!

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Repórter
14/05/2026 23:33

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Ritual para afastar a inveja da sua vida
Ritual para afastar a inveja da sua vida crédito: Wemystic
A inveja é um sentimento destrutivo que, infelizmente, tem muito poder sobre a nossa vida. Quando alguém deposita a energia negativa da inveja sobre nós, sentimos os efeitos físicos e espirituais dela. Aprenda a fazer um ritual para afastar inveja para longe e criar uma barreira protetora em seu corpo.

Ritual para afastar inveja veja como se livrar dela

A alegria alheia incomoda, principalmente as pessoas que tendem a ser invejosas. Se você conseguiu um bom emprego, um bom relacionamento ou ganhou algum bom prêmio em dinheiro, logo aparecem pessoas para jogar inveja sobre nós: falar mal, cobiçar, desdenhar ou mentir sobre a nossa pessoa.

Você vai precisar de:

  • 6 folhas de hortelã frescas e lavadas;
  • 1 colher de sal grosso (se você tiver sal grosso capim-limão é ainda melhor!);
  • 2 litros de água morna.

Como preparar este Ritual contra Inveja:

Para que esse ritual tenha o efeito desejado, o mais indicado é realizá-lo em uma segunda-feira. Macere as folhas de hortelã e depois coloque-as no recipiente com 2 litros de água morna. Mexa bem. Acrescente o sal grosso e mexa mais um pouco, sempre macerando as folhas na água. Quando a água já estiver bem perfumada de hortelã, coe a mistura e vá para o banho. Tome um longo banho, bem relaxado, mentalizando que toda a inveja que depositaram sobre o seu corpo está escorrendo pelo ralo. Quando terminar o banho, despeje a água com o hortelã e sal grosso do pescoço para baixo. Seque-se suavemente com a toalha e durma com o banho. Antes de se deitar, leia o Salmo 7:
Senhor meu Deus, em ti confio; salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me; Para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, Se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo (antes, livrei ao que me oprimia sem causa), Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a; calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira; exalta-te por causa do furor dos meus opressores; e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos; por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos; julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios; mas estabeleça-se o justo; pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração.
 Assim, o seu corpo ficará blindado de toda a inveja e tirará toda a carga negativa já colocada sobre você.  Boa sorte com esse ritual para afastar inveja! Veja também:

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