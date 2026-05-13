Consciência Plena
Energia Negativa:
5 dicas para evitar absorver energia negativa dos outros
Energia Negativa:
Você sabia que o segredo para evitar a energia negativa dos outros está dentro de você? Descubra no artigo.
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13/05/2026 23:17
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Pessoas sensíveis costumam ser empatas aqueles que reconhecem e sentem as emoções e energias de todo ao seu redor. Ao sentir compaixão pelos outros, acabamos puxando grande parte da energia carregada e dar dor que essas pessoas carregam, mesmo que inconscientemente. Se você convive com uma ou mais pessoas tóxicas no seu dia a dia e é um sensitivo, já deve ter percebido os efeitos que a energia negativa dela traz para o seu dia. Vamos aprender a evitar isso?
É impossível agradar a todos e, se você tentar fazer isso, vai se frustrar. Sempre vai ter alguém que não vai ficar satisfeito com suas atitudes, seu modo de pensar, seu trabalho, e acaba por reclamar, falar mal, emitir energias negativas contra você. É preciso estar preparado. E a melhor forma de estar preparado é amar a si mesmo. Independentemente se os outros te criticam ou não. Ao amar-se você irá criar um campo de força ao seu redor que não irá deixar que você seja afetado pelas más energias e opiniões alheias.
As pessoas carregam histórias de vida, energias, modos de pensar diferentes. Algumas delas entram na nossa vida para somar, outras só nos atrapalham. É difícil se afastar de uma pessoa depois que você se apega a ela, especialmente depois que ela se apega a você. Mas você precisa lembrar primeiro de si: o seu corpo é o seu templo, tenha cuidado com quem você convida para caminhar junto de você, pois as pessoas podem desviar o seu caminho sem que você perceba. Se alguém não te faz bem, afaste-se, pelo seu próprio bem, assim você evita absorver energias desnecessárias.
Por mais que nós queiramos, algumas pessoas negativas não podem ser evitadas. E o que fazer para que elas não drenem nossa energia ou nos carregue de energias negativas o tempo todo? Deixar de ouvi-las, não deixar que o que elas dizem te afete, é o famoso entrar por um ouvido e sair pelo outro. É difícil, nós sabemos que é, mas é necessário. As pessoas negativas adoram compartilhar negatividade conosco, parece que sentem bem com isso. Ao exalar todo o ódio e rancor que está dentro delas, quando começarem diga: por favor, não me diga isso e saia. Não dê ouvidos. Ao não ver você como uma válvula de escape, ela irá parar de tentar.
Por mais que nós tentemos, alguma energia negativa vai nos atingir. Por isso, temos que descarregá-la com frequência. E o melhor é fazer isso na natureza. A mãe terra nos ajuda a voltar ao equilíbrio. Por isso, medite, faça exercícios de respiração, ande descalço na grama, deite-se em um ambiente tranquilo em contato com a natureza, com o sol, com a água, com as pedras e deixe que ela aja e te liberte de toda a negatividade.
Quando você se sente 100% responsável e consciente por todos os seus atos, você se conecta com o seu eu interior, você conhece os seus pontos fortes e fracos e, portanto, nada que vem de fora irá te atingir. Por quê? Porque você conhece as suas qualidades, sabe se o que alguém está falando é blasfêmia. E se alguém apontar um defeito que você tem, não será novidade, pois você tem consciência dele e, portanto, saberá pedir perdão por já saber que ele existe. Você não será abatido nem projetado para fora de seu centro tão facilmente. Ao se sentir responsável pelos seus atos você irá ter mais consciência deles e procurará naturalmente só agir conforme o que te faz bem.Veja também:
O bloqueio da energias negativa está dentro de você
Você não vai agradar a todos
É impossível agradar a todos e, se você tentar fazer isso, vai se frustrar. Sempre vai ter alguém que não vai ficar satisfeito com suas atitudes, seu modo de pensar, seu trabalho, e acaba por reclamar, falar mal, emitir energias negativas contra você. É preciso estar preparado. E a melhor forma de estar preparado é amar a si mesmo. Independentemente se os outros te criticam ou não. Ao amar-se você irá criar um campo de força ao seu redor que não irá deixar que você seja afetado pelas más energias e opiniões alheias.
Cuidado com as pessoas que você convida para a sua vida
As pessoas carregam histórias de vida, energias, modos de pensar diferentes. Algumas delas entram na nossa vida para somar, outras só nos atrapalham. É difícil se afastar de uma pessoa depois que você se apega a ela, especialmente depois que ela se apega a você. Mas você precisa lembrar primeiro de si: o seu corpo é o seu templo, tenha cuidado com quem você convida para caminhar junto de você, pois as pessoas podem desviar o seu caminho sem que você perceba. Se alguém não te faz bem, afaste-se, pelo seu próprio bem, assim você evita absorver energias desnecessárias.
Aprenda a ignorar aquelas pessoas que são inevitáveis
Por mais que nós queiramos, algumas pessoas negativas não podem ser evitadas. E o que fazer para que elas não drenem nossa energia ou nos carregue de energias negativas o tempo todo? Deixar de ouvi-las, não deixar que o que elas dizem te afete, é o famoso entrar por um ouvido e sair pelo outro. É difícil, nós sabemos que é, mas é necessário. As pessoas negativas adoram compartilhar negatividade conosco, parece que sentem bem com isso. Ao exalar todo o ódio e rancor que está dentro delas, quando começarem diga: por favor, não me diga isso e saia. Não dê ouvidos. Ao não ver você como uma válvula de escape, ela irá parar de tentar.
Purifique-se
Por mais que nós tentemos, alguma energia negativa vai nos atingir. Por isso, temos que descarregá-la com frequência. E o melhor é fazer isso na natureza. A mãe terra nos ajuda a voltar ao equilíbrio. Por isso, medite, faça exercícios de respiração, ande descalço na grama, deite-se em um ambiente tranquilo em contato com a natureza, com o sol, com a água, com as pedras e deixe que ela aja e te liberte de toda a negatividade.
Seja responsável pelos seus atos
Quando você se sente 100% responsável e consciente por todos os seus atos, você se conecta com o seu eu interior, você conhece os seus pontos fortes e fracos e, portanto, nada que vem de fora irá te atingir. Por quê? Porque você conhece as suas qualidades, sabe se o que alguém está falando é blasfêmia. E se alguém apontar um defeito que você tem, não será novidade, pois você tem consciência dele e, portanto, saberá pedir perdão por já saber que ele existe. Você não será abatido nem projetado para fora de seu centro tão facilmente. Ao se sentir responsável pelos seus atos você irá ter mais consciência deles e procurará naturalmente só agir conforme o que te faz bem.
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