5 dicas para evitar absorver energia negativa dos outros

Cuidado com as pessoas que você convida para a sua vida

As pessoas carregam histórias de vida, energias, modos de pensar diferentes. Algumas delas entram na nossa vida para somar, outras só nos atrapalham. É difícil se afastar de uma pessoa depois que você se apega a ela, especialmente depois que ela se apega a você. Mas você precisa lembrar primeiro de si: o seu corpo é o seu templo, tenha cuidado com quem você convida para caminhar junto de você, pois as pessoas podem desviar o seu caminho sem que você perceba. Se alguém não te faz bem, afaste-se, pelo seu próprio bem, assim você evita absorver energias desnecessárias.