Consciência Plena
Leis da Superação:
Os desafios propostos pelas 7 leis da superação
Leis da Superação:
Conheça e pratique as sete leis da superação.
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12/05/2026 23:15
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Manter pensamentos claros e coerentes não parece uma tarefa difícil quando todos os aspectos de sua vida correm bem, mas coisas simples como essa podem se tornar verdadeiros desafios quando se está mergulhado em crises pessoais, seja de qual for a sua natureza, como emocional ou financeira, por exemplo.
É preciso ter em mente que toda crise ou barreira não é puramente um sofrimento, mas se trata na realidade de uma oportunidade em mostrar sua capacidade de superação e aprender com ela. As dificuldades encontradas pela vida são, acima de tudo, grandes oportunidades de aprendizado. Dessa forma, existem algumas regras ou leis da superação que servem para nortear seu caminho durante esses momentos desconcertantes e confusos. Vamos agora conhecer alguns pequenos mandamentos, que podem ser praticados no seu cotidiano e que são capazes de fornecer as ferramentas necessárias para avançar em sua vida.
É possível que já tenha ouvido isso algumas vezes e o motivo para tal é que ter disciplina é realmente importante, mas poucas pessoas seguem esse conselho. O ser humano moderno tem uma tendência a procrastinar suas responsabilidades, adiando até mesmo os trabalhos mais simples e cotidianos; acontece que ter uma vida disciplinada é fundamental para alcançar a superação. Caso contrário, será levado a acumular cada vez mais problemas e nunca será capaz de avançar.
Além de assumir uma disciplina firme para superar e solucionar problemas, é preciso antes estar disposto a isso. Condicione-se a realizar tarefas que não deseja e não lhe dão prazer, assim eliminando os problemas e abrindo espaço em sua vida para que possa se dedicar ao que realmente gosta, proporcionando mais motivação.
Aqui entra grande parte do fator motivacional. Afinal, é comum que em uma vida agitada se acabe assumindo uma série de responsabilidades; isso em alguns casos pode fazer com se esqueça qual a motivação no que faz. Manter o equilíbrio entre suas atividades por responsabilidade e o que lhe dá prazer é essencial para que permaneça motivado. Não precisam ser grandes eventos, pequenas atividades prazerosas distribuídas ao longo da semana já são de grande ajuda.
É preciso lembrar sempre que você não é feito de aço, muito menos invencível, onde todos possuem suas limitações, de uma maneira ou outra. Buscar a cooperação de outras pessoas para resolver conflitos e superar grandes obstáculos pode se revelar extremamente útil e vantajoso. Sendo assim, explore e desenvolva sua habilidade de se relacionar com outras pessoas; aumente sua empatia pelo próximo e desperte o mesmo sentimento nos outros. Peça desculpas à quem magoou, ajude o próximo e aumente seu círculo de amizades.
Saber discernir a verdade da mentira é de fundamental importância para superação de inúmeras crises. Quando é levado a acreditar em algo que não é verdade, acaba caindo em armadilhas, que podem levar desde quadros de ansiedade a situações onde se encontra aflito e desesperado, conduzindo-o a mais erros e decisões desastrosas. Tanto a verdade como o que é falso podem estar conflitantes dentro de si mesmo, que não sabe identificar as duas coisas; essa condição pode leva-lo a situações que se parecem piores do que realmente são. Encare os fatos como eles realmente são e mensure suas verdadeiras dimensões, bem como o que é preciso para resolve-las.
Todas as experiências pelas quais se é exposto, sempre possuem mais de um lado e nunca são totalmente ruins - cada uma delas gera um ponto de vista e um aprendizado. Por mais ruins que os problemas possam parecer, procure encontrar um ponto de vista onde seja possível ver com mais clareza a situação; isso ajuda a encontrar a melhor solução e a retirar maiores aprendizados dessa experiência. Aprender com os erros é fundamental para que estes não se repitam.
Estabelecer mais consciência em si mesmo não se trata de buscar algo exteriormente ou em seu interior, se trata de apenas desenvolver sua habilidade de percepção do mundo sem a necessidade de um julgamento. A melhor forma de aprender sobre a vida é deixar de lado julgamentos desnecessários e estar realmente aberto a compreender a forma como as coisas acontecem, assim como o porquê de todas elas.Veja também:
Como praticar as sete leis da superação
É preciso ter em mente que toda crise ou barreira não é puramente um sofrimento, mas se trata na realidade de uma oportunidade em mostrar sua capacidade de superação e aprender com ela. As dificuldades encontradas pela vida são, acima de tudo, grandes oportunidades de aprendizado. Dessa forma, existem algumas regras ou leis da superação que servem para nortear seu caminho durante esses momentos desconcertantes e confusos. Vamos agora conhecer alguns pequenos mandamentos, que podem ser praticados no seu cotidiano e que são capazes de fornecer as ferramentas necessárias para avançar em sua vida.
Disciplina
É possível que já tenha ouvido isso algumas vezes e o motivo para tal é que ter disciplina é realmente importante, mas poucas pessoas seguem esse conselho. O ser humano moderno tem uma tendência a procrastinar suas responsabilidades, adiando até mesmo os trabalhos mais simples e cotidianos; acontece que ter uma vida disciplinada é fundamental para alcançar a superação. Caso contrário, será levado a acumular cada vez mais problemas e nunca será capaz de avançar.
Disposição
Além de assumir uma disciplina firme para superar e solucionar problemas, é preciso antes estar disposto a isso. Condicione-se a realizar tarefas que não deseja e não lhe dão prazer, assim eliminando os problemas e abrindo espaço em sua vida para que possa se dedicar ao que realmente gosta, proporcionando mais motivação.
Diversão
Aqui entra grande parte do fator motivacional. Afinal, é comum que em uma vida agitada se acabe assumindo uma série de responsabilidades; isso em alguns casos pode fazer com se esqueça qual a motivação no que faz. Manter o equilíbrio entre suas atividades por responsabilidade e o que lhe dá prazer é essencial para que permaneça motivado. Não precisam ser grandes eventos, pequenas atividades prazerosas distribuídas ao longo da semana já são de grande ajuda.
Cooperação
É preciso lembrar sempre que você não é feito de aço, muito menos invencível, onde todos possuem suas limitações, de uma maneira ou outra. Buscar a cooperação de outras pessoas para resolver conflitos e superar grandes obstáculos pode se revelar extremamente útil e vantajoso. Sendo assim, explore e desenvolva sua habilidade de se relacionar com outras pessoas; aumente sua empatia pelo próximo e desperte o mesmo sentimento nos outros. Peça desculpas à quem magoou, ajude o próximo e aumente seu círculo de amizades.
Discernimento
Saber discernir a verdade da mentira é de fundamental importância para superação de inúmeras crises. Quando é levado a acreditar em algo que não é verdade, acaba caindo em armadilhas, que podem levar desde quadros de ansiedade a situações onde se encontra aflito e desesperado, conduzindo-o a mais erros e decisões desastrosas. Tanto a verdade como o que é falso podem estar conflitantes dentro de si mesmo, que não sabe identificar as duas coisas; essa condição pode leva-lo a situações que se parecem piores do que realmente são. Encare os fatos como eles realmente são e mensure suas verdadeiras dimensões, bem como o que é preciso para resolve-las.
Aprendizado
Todas as experiências pelas quais se é exposto, sempre possuem mais de um lado e nunca são totalmente ruins - cada uma delas gera um ponto de vista e um aprendizado. Por mais ruins que os problemas possam parecer, procure encontrar um ponto de vista onde seja possível ver com mais clareza a situação; isso ajuda a encontrar a melhor solução e a retirar maiores aprendizados dessa experiência. Aprender com os erros é fundamental para que estes não se repitam.
Consciência
Estabelecer mais consciência em si mesmo não se trata de buscar algo exteriormente ou em seu interior, se trata de apenas desenvolver sua habilidade de percepção do mundo sem a necessidade de um julgamento. A melhor forma de aprender sobre a vida é deixar de lado julgamentos desnecessários e estar realmente aberto a compreender a forma como as coisas acontecem, assim como o porquê de todas elas.
- O filme O Segredo e a Lei da Atração.
- Como aplicar a lei da atração no seu dia a dia.
- Momentos de força e superação proporcionados pelo Salmo 66.
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