Os desafios propostos pelas 7 leis da superação

Como praticar as sete leis da superação

Disciplina É possível que já tenha ouvido isso algumas vezes e o motivo para tal é que ter disciplina é realmente importante, mas poucas pessoas seguem esse conselho. O ser humano moderno tem uma tendência a É possível que já tenha ouvido isso algumas vezes e o motivo para tal é que ter disciplina é realmente importante, mas poucas pessoas seguem esse conselho. O ser humano moderno tem uma tendência a procrastinar suas responsabilidades, adiando até mesmo os trabalhos mais simples e cotidianos; acontece que ter uma vida disciplinada é fundamental para alcançar a superação. Caso contrário, será levado a acumular cada vez mais problemas e nunca será capaz de avançar.

Disposição Além de assumir uma disciplina firme para superar e solucionar problemas, é preciso antes estar disposto a isso. Condicione-se a realizar tarefas que não deseja e não lhe dão prazer, assim eliminando os problemas e abrindo espaço em sua vida para que possa se dedicar ao que realmente gosta, proporcionando mais Além de assumir uma disciplina firme para superar e solucionar problemas, é preciso antes estar disposto a isso. Condicione-se a realizar tarefas que não deseja e não lhe dão prazer, assim eliminando os problemas e abrindo espaço em sua vida para que possa se dedicar ao que realmente gosta, proporcionando mais motivação

Diversão Aqui entra grande parte do fator motivacional. Afinal, é comum que em uma vida agitada se acabe assumindo uma série de responsabilidades; isso em alguns casos pode fazer com se esqueça qual a motivação no que faz. Manter o equilíbrio entre suas atividades por responsabilidade e o que lhe dá prazer é essencial para que permaneça motivado. Não precisam ser grandes eventos, pequenas atividades prazerosas distribuídas ao longo da semana já são de grande ajuda. Aqui entra grande parte do fator motivacional. Afinal, é comum que em uma vida agitada se acabe assumindo uma série de responsabilidades; isso em alguns casos pode fazer com se esqueça qual a motivação no que faz. Manter o equilíbrio entre suas atividades por responsabilidade e o que lhe dá prazer é essencial para que permaneça motivado. Não precisam ser grandes eventos, pequenas atividades prazerosas distribuídas ao longo da semana já são de grande ajuda.

Cooperação É preciso lembrar sempre que você não é feito de aço, muito menos invencível, onde todos possuem suas limitações, de uma maneira ou outra. Buscar a cooperação de outras pessoas para resolver conflitos e superar grandes obstáculos pode se revelar extremamente útil e vantajoso. Sendo assim, explore e desenvolva sua habilidade de se relacionar com outras pessoas; aumente sua É preciso lembrar sempre que você não é feito de aço, muito menos invencível, onde todos possuem suas limitações, de uma maneira ou outra. Buscar a cooperação de outras pessoas para resolver conflitos e superar grandes obstáculos pode se revelar extremamente útil e vantajoso. Sendo assim, explore e desenvolva sua habilidade de se relacionar com outras pessoas; aumente sua empatia pelo próximo e desperte o mesmo sentimento nos outros. Peça desculpas à quem magoou, ajude o próximo e aumente seu círculo de amizades.

Discernimento Saber discernir a verdade da mentira é de fundamental importância para superação de inúmeras crises. Quando é levado a acreditar em algo que não é verdade, acaba caindo em armadilhas, que podem levar desde quadros de Saber discernir a verdade da mentira é de fundamental importância para superação de inúmeras crises. Quando é levado a acreditar em algo que não é verdade, acaba caindo em armadilhas, que podem levar desde quadros de ansiedade a situações onde se encontra aflito e desesperado, conduzindo-o a mais erros e decisões desastrosas. Tanto a verdade como o que é falso podem estar conflitantes dentro de si mesmo, que não sabe identificar as duas coisas; essa condição pode leva-lo a situações que se parecem piores do que realmente são. Encare os fatos como eles realmente são e mensure suas verdadeiras dimensões, bem como o que é preciso para resolve-las.

Aprendizado Todas as experiências pelas quais se é exposto, sempre possuem mais de um lado e nunca são totalmente ruins - cada uma delas gera um ponto de vista e um aprendizado. Por mais ruins que os problemas possam parecer, procure encontrar um ponto de vista onde seja possível ver com mais clareza a situação; isso ajuda a encontrar a melhor solução e a retirar maiores aprendizados dessa experiência. Aprender com os erros é fundamental para que estes não se repitam. Todas as experiências pelas quais se é exposto, sempre possuem mais de um lado e nunca são totalmente ruins - cada uma delas gera um ponto de vista e um aprendizado. Por mais ruins que os problemas possam parecer, procure encontrar um ponto de vista onde seja possível ver com mais clareza a situação; isso ajuda a encontrar a melhor solução e a retirar maiores aprendizados dessa experiência. Aprender com os erros é fundamental para que estes não se repitam.

Consciência Estabelecer mais consciência em si mesmo não se trata de buscar algo exteriormente ou em seu Estabelecer mais consciência em si mesmo não se trata de buscar algo exteriormente ou em seu interior , se trata de apenas desenvolver sua habilidade de percepção do mundo sem a necessidade de um julgamento. A melhor forma de aprender sobre a vida é deixar de lado julgamentos desnecessários e estar realmente aberto a compreender a forma como as coisas acontecem, assim como o porquê de todas elas.