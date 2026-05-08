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Saquinho de Proteção: poderoso um amuleto contra energias negativas
Amuleto: Veja o passo a passo para construir um poderoso amuleto que afasta energias nocivas da sua vida.
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08/05/2026 23:24
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As energias nocivas estão em todo lugar à nossa volta: no transporte para o trabalho, no escritório, em casa, no supermercado e em pessoas que nós nem imaginamos. Muitas vezes, pessoas carregadas de energia negativa transferem essa carga pesada para nós mesmo sem intenção. Isso atrai desânimo, baixo astral, doenças, afasta toda a motivação e boa sorte. Para afastar essas energias nocivas da sua vida você pode fazer um poderoso amuleto que irá funcionar como um escudo. Veja como é fácil fazer esse saquinho de proteção.
Para fazer o saquinho de proteção, você vai precisar de:
Passo a passo para fazer um saquinho de proteção
Para fazer o saquinho de proteção, você vai precisar de:
- 1 saquinho de tecido vermelho vivo (pode ser de qualquer tecido);
- 1 fita vermelha (de preferência de cetim);
- 1 punhado de alecrim (pode ser fresco ou seco);
- 1 punhado de arruda;
- 15 cravinhos da índia;
- 1 pequeno objeto de ferro (pode ser um prego, por exemplo, o importante é que seja de ferro e que caiba dentro do saquinho).
Passo a passo do amuleto
- Em uma noite de Lua Minguante, vá colocando as ervas dentro do saquinho, ativando o seu poder através da fala. Ou seja, ao colocar, vá potencializando a energia de proteção dessas ervas pedindo que elas te protejam.
- Coloque o objeto de ferro dentro do saquinho e também peça todo o poder do ferro para criar um escudo de proteção.
- Amarre o saquinho com a fita de cetim e dê 9 nós, bem apertados, reforçando o seu pedido de proteção e amarrando as boas energias dentro do seu amuleto.
- Esse amuleto deve ser transportado como um talismã, onde quer que você vá. Coloque-o na sua mochila, bolsa, pasta de trabalho, na gaveta do escritório ou mesmo dentro do seu carro e concentre todas as energias de proteção ao seu redor ou no ambiente desejado.
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