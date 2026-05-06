Reflexões e Conhecimento
Proteção:
5 exercícios mentais para trazer proteção
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Você sabia que existem exercícios mentais que nos ajudam a sentir mais seguro? Aprenda 5 deles e aumente a sua proteção.
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06/05/2026 23:16
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O nosso subconsciente trabalha de uma forma de difícil compreensão. É complicado entender alguns sonhos e pensamentos que temos porque normalmente nos guiamos por palavras, enquanto o subconsciente se guia por imagens. Como assim? O nosso subconsciente dá ordens ao nosso cérebro e consegue trazer sensações e emoções em experiências reais. Por exemplo: quando imaginamos uma situação perigosa, o medo de um acidente, de uma violência, de um ataque, logo nosso corpo se tenciona e nós ficamos com medo, temos a sensação de que estamos realmente em perigo. Da mesma forma, quando temos saudade de alguém e nos imaginamos abraçando aquela pessoa, conseguimos sentir a sua presença, o calor do seu corpo, até mesmo o seu cheiro. Tudo isso são imagens mentais que criamos e o nosso corpo consegue responder com sensações reais. Com a proteção é possível fazer a mesma coisa: exercícios mentais que nos faz sentir mais protegidos, mais seguros. Veja como fazer.
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Proteção para o seu sonoEsse exercício pode ser feito tanto na hora de se deitar quando ao acordar. Imagine-se suspenso, flutuando no infinito do cosmo, e logo acima de você está uma estrela que você elegeu como sua, é a sua estrela. De dentro dessa estrela, derrama sobre você uma cachoeira de luz branca que penetra pela sua cabeça, percorre todo o seu corpo e deságua pelos seus pés. Essa luz branca percorre cada célula do seu corpo, protegendo-as. Em seguida, imagine que o seu coração é um sol, cheio de luz, pulsando energia e distribuindo para todas as células do seu corpo. Fixe essa imagem por 30 segundos. Pronto, está feito o seu exercício de proteção e você se sentirá mais seguro e irradiando energia.
Proteja-se da energia negativaSe você estiver próximo a pessoas muito negativas, pessimistas, que falam mal dos outros, imagine-se sempre dentro de uma cuba de vidro que te protege de toda a negatividade. Essa imagem de um vidro forte e que te blinda de toda a negatividade pode ser usada também para te proteger ao entrar em ambientes com energia muito carregada.
Proteção para um sono profundoEsse exercício acalma o corpo e protege o seu sono, favorecendo uma noite calma com bons sonhos. Deite-se de barriga para cima, em uma posição bem confortável e respire profundamente 3 vezes, relaxe toda a musculatura do seu corpo, especialmente da sua face. Imagine-se em uma bela paisagem, você está sozinho e o sol começa a se por, num grande espetáculo da natureza. Você sente a brisa tocar o seu corpo, ouve o som do vento a passar pelas folhas e som dos passarinhos a se recolherem. Imagine que os últimos raios do sol tocam o seu corpo suavemente, e você os acolhe no peito, aconchegando você em um sono profundo e gostoso.
Proteção para gostar do próprio corpoImagine-se em frente ao um espelho de corpo inteiro, dispa-se e veja na imagem do espelho o corpo que você considera que seria o ideal para você, que você gostaria de ver no reflexo. Então, imagine-se entrando dentro do espelho e encaixe o seu corpo nesta imagem. Por fim, saia de dentro do espelho com essa nova imagem, com o seu corpo e rosto renovado, cheio de orgulho e feliz com a nova forma. Esse exercício é bom para quem está dieta e está em busca de um corpo mais saudável e bonito, ele dá força e disciplina para chegar onde se deseja.
Para proteger da saudadeEsse exercício ajuda a amenizar a saudade de alguém que já faleceu ou alguém que está longe e você está com muitas saudades. Imagine que vocês estão em um campo de flores bem bonito e vão caminhando um em direção ao outro, lentamente, e sempre com um sorriso no rosto. Ao se encontrar vocês se abraçam, sinta o calor do corpo da pessoa, o toque do seu abraço, a energia que é trocada ao encostar um coração no outro. O efeito dá muito conforto e calma ao coração saudoso.
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