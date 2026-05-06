5 exercícios mentais para trazer proteção

Os melhores exercícios para reforçar sua proteção

Proteção para o seu sono Esse exercício pode ser feito tanto na hora de se deitar quando ao acordar. Imagine-se suspenso, flutuando no infinito do cosmo, e logo acima de você está uma estrela que você elegeu como sua, é a sua estrela. De dentro dessa estrela, derrama sobre você uma cachoeira de luz branca que penetra pela sua cabeça, percorre todo o seu corpo e deságua pelos seus pés. Essa luz branca percorre cada célula do seu corpo, protegendo-as. Em seguida, imagine que o seu coração é um sol, cheio de luz, pulsando energia e distribuindo para todas as células do seu corpo. Fixe essa imagem por 30 segundos. Pronto, está feito o seu exercício de proteção e você se sentirá mais seguro e irradiando energia. Esse exercício pode ser feito tanto na hora de se deitar quando ao acordar. Imagine-se suspenso, flutuando no infinito do cosmo, e logo acima de você está uma estrela que você elegeu como sua, é a sua estrela. De dentro dessa estrela, derrama sobre você uma cachoeira de luz branca que penetra pela sua cabeça, percorre todo o seu corpo e deságua pelos seus pés. Essa luz branca percorre cada célula do seu corpo, protegendo-as. Em seguida, imagine que o seu coração é um sol, cheio de luz, pulsando energia e distribuindo para todas as células do seu corpo. Fixe essa imagem por 30 segundos. Pronto, está feito o seu exercício de proteção e você se sentirá mais seguro e irradiando energia.

Proteja-se da energia negativa Se você estiver próximo a Se você estiver próximo a pessoas muito negativas pessimistas , que falam mal dos outros, imagine-se sempre dentro de uma cuba de vidro que te protege de toda a negatividade. Essa imagem de um vidro forte e que te blinda de toda a negatividade pode ser usada também para te proteger ao entrar em ambientes com energia muito carregada.

Proteção para um sono profundo Esse exercício acalma o corpo e protege o seu sono, favorecendo uma noite calma com bons sonhos. Deite-se de barriga para cima, em uma posição bem confortável e respire profundamente 3 vezes, relaxe toda a musculatura do seu corpo, especialmente da sua face. Imagine-se em uma bela paisagem, você está sozinho e o sol começa a se por, num grande espetáculo da natureza. Você sente a brisa tocar o seu corpo, ouve o som do vento a passar pelas folhas e som dos passarinhos a se recolherem. Imagine que os últimos raios do sol tocam o seu corpo suavemente, e você os acolhe no peito, aconchegando você em um sono profundo e gostoso. Esse exercício acalma o corpo e protege o seu sono, favorecendo uma noite calma com bons sonhos. Deite-se de barriga para cima, em uma posição bem confortável e respire profundamente 3 vezes, relaxe toda a musculatura do seu corpo, especialmente da sua face. Imagine-se em uma bela paisagem, você está sozinho e o sol começa a se por, num grande espetáculo da natureza. Você sente a brisa tocar o seu corpo, ouve o som do vento a passar pelas folhas e som dos passarinhos a se recolherem. Imagine que os últimos raios do sol tocam o seu corpo suavemente, e você os acolhe no peito, aconchegando você em um sono profundo e gostoso.

Proteção para gostar do próprio corpo Imagine-se em frente ao um espelho de corpo inteiro, dispa-se e veja na imagem do espelho o corpo que você considera que seria o ideal para você, que você gostaria de ver no reflexo. Então, imagine-se entrando dentro do espelho e encaixe o seu corpo nesta imagem. Por fim, saia de dentro do espelho com essa nova imagem, com o seu corpo e rosto renovado, cheio de orgulho e feliz com a nova forma. Esse exercício é bom para quem está dieta e está em busca de um corpo mais saudável e bonito, ele dá força e disciplina para chegar onde se deseja. Imagine-se em frente ao um espelho de corpo inteiro, dispa-se e veja na imagem do espelho o corpo que você considera que seria o ideal para você, que você gostaria de ver no reflexo. Então, imagine-se entrando dentro do espelho e encaixe o seu corpo nesta imagem. Por fim, saia de dentro do espelho com essa nova imagem, com o seu corpo e rosto renovado, cheio de orgulho e feliz com a nova forma. Esse exercício é bom para quem está dieta e está em busca de um corpo mais saudável e bonito, ele dá força e disciplina para chegar onde se deseja.

Para proteger da saudade Esse exercício ajuda a amenizar a Esse exercício ajuda a amenizar a saudade de alguém que já faleceu ou alguém que está longe e você está com muitas saudades. Imagine que vocês estão em um campo de flores bem bonito e vão caminhando um em direção ao outro, lentamente, e sempre com um sorriso no rosto. Ao se encontrar vocês se abraçam, sinta o calor do corpo da pessoa, o toque do seu abraço, a energia que é trocada ao encostar um coração no outro. O efeito dá muito conforto e calma ao coração saudoso.