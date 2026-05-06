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Hipnose:
O que é a auto hipnose e como fazê-la?
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Os segredos e técnicas da auto hipnose.
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06/05/2026 13:16
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O conceito de auto hipnose ainda é uma questão muito controversa e discutida entre estudiosos, terapeutas e praticantes da hipnose de modo geral; afinal, de acordo com tais especialistas, toda a hipnose é também e, principalmente, uma auto hipnose. Tal justificativa acontece de maneira muito clara, uma vez que não é possível hipnotizar alguém caso o indivíduo não esteja aberto e disposto a entrar em um transe hipnótico. O nível e profundidade no qual este será inserido durante o transe também terá relação total com sua abertura e grau de concentração nas palavras e técnicas do hipnólogo. Esse requisito fica ainda mais claro quando dizemos que pessoas com algum déficit de atenção não podem ser hipnotizadas. No entanto, o que muitos querem saber é: seria possível hipnotizar a si mesmo? A resposta é sim, e vamos explicar mais detalhadamente a seguir.
A auto hipnose é possível?Geralmente inserida como um último módulo ao longo dos estudos relacionados a hipnose, a auto hipnose é um estágio onde o indivíduo é capaz de aplicar as técnicas assimiladas em si mesmo, obtendo todos os benefícios da mesma quando praticada em terceiros. Como exemplo, a auto hipnose pode ser utilizada tanto como um recurso para buscar seu próprio aprimoramento pessoal como para promover estados de relaxamento profundo. Nestes casos, o auto hipnólogo se assim podemos chamar poderá conceder a si, através das técnica de hipnose, boas noites de sono e uma melhora em sua qualidade de vida.
Como fazer a sua primeira sessão de auto-hipnose?Para começar a praticar, o indivíduo interessado na auto hipnose primeiramente deve se condicionar a não adormecer durante o processo de relaxamento. Por isso, caso possua uma certa facilidade para pegar no sono, permaneça sentado ou em pé, até que se atinjam níveis mais avançados dessa técnica. O relaxamento consiste em um script onde o indivíduo deverá dizer a si mesmo que, parte a parte de seu corpo estará entrando em um profundo estado de paz e tranquilidade. Relaxe seus músculos e tire as tensões de seu corpo. A seguir, acontecerá o processo de aprofundamento, onde será o ponto-chave para que seu subconsciente se torne aberto às sugestões que você mesmo ditará. Comece uma contagem regressiva, com a quantia de números que achar necessárias para que consiga entrar em um estágio de transe. Respire lentamente, sem perder o foco, e continue conversando consigo mesmo a fim de induzi-lo no processo de sugestão. Por fim, uma vez inserido completamente no transe e com seu subconsciente aberto às sugestões, chegou o momento onde você estará livre para inserir, modificar ou eliminar o que bem entender. De preferência, antes de começar a auto hipnose, tenha memorizado um script com as sugestões que deseja dizer em curtas e bem escritas frases evite gírias e duplos sentidos -, pois em um estado de transe é difícil conseguir criar novas sentenças ou imaginar sugestões imediatamente. Se não conseguir entrar em auto hipnose da primeira vez, tente novamente em um outro dia, em um local mais tranquilo e sem interrupções. Aprofunde-se no tema, busque por dicas e, se preferir, grave o seu processo de relaxamento e sugestão em áudio e utilize-o até que consiga induzir a hipnose sem o auxílio dele. Veja também:
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