Técnicas elaboradas de Tarot online

Tiragens complexas do Tarot Online

Vamos mostrar a você quais as mais comuns técnicas elaboradas de tiragem de cartas de

para que você entenda mais sobre o tarot e não lhe restem quaisquer dúvidas sobre as questões. Seja como leitora de tarot online ou como simples consulente, não queremos que você tenha dúvidas ou existam surpresas.

Tiragens complexas do tarot Online: Cruz Celta

Cruz Celta , tiragem de tarot online com 10 arcanos, é bastante útil quando você pretende examinar uma questão de forma pormenorizada. Essa forma de tiragem de tarot permite ter dez ângulos diferentes do mesmo assunto e, assim, alargar o campo de visão e interpretação

Existem diversas formas de esquemas e, conforme vamos evoluindo, encontramos nossa própria forma de tiragem. No entanto, é necessário que se defina desde logo qual a função de cada arcano do tarot para que depois consigamos ter uma mensagem clara.

Tiragens complexas do tarot Online: Leitura do Coração

Essa tiragem permite compreender a pessoa que está na sua frente, mostrando sua personalidade e como essa mesma pessoa se encontra no momento presente. Tem como grande intuito a resposta à perguntas que tenham por base situar a pessoa, ou seja, resposta a questões como: Como me vê? Como está? Como é?

A grande diferença desta técnica é a utilização de arcanos menores maiores , mas em maços separados.

Tiragens complexas do tarot Online: Mundo Pessoal

Este sistema de tiragem do tarot online utiliza a totalidade dos 78 arcanos maiores e menores. E como se faz esta tiragem? O tarólogo retira do maço sete cartas e coloca elas em cima da mesa, sendo que elas são lidas na sequência numérica, numa fase inicial. O passo seguinte é fazer a interpretação destas sete cartas através de suas múltiplas combinações. Por exemplo, 7-1-5, 5-1-7, 4-1-6, 2-1-3, entre outras combinações possíveis.

Com estas primeiras cartas, o tarot consegue perceber quem é seu consulente e analisar o seu mundo pessoal.

Podem ser retiradas mais sete cartas pelo próprio consulente, sempre utilizando a mão esquerda. Essas cartas irão mostrar a forma como o cliente se vê a si mesmo e o mundo em seu redor. Essas cartas devem ser colocadas ao lado das primeiras. Uma terceira rodada de sete cartas pode ser retirada, mostrando o que poderá acontecer em determinadas questões específicas. E assim se poderá responder a grande parte das questões que possam vir a ser colocadas, sendo que ainda é possível tirar mais uma rodada de sete cartas para questões que ainda não tenham sido respondidas.