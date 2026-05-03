Aromaterapia
Anis Estrelado:
Como cultivar anis estrelado em casa
Anis Estrelado:
Já pensou chegar em casa e sentir o aroma doce e leve de anis estrelado? Aprenda como plantar e cultivar essa planta em casa.
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03/05/2026 23:19
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Anis estrelado é a semente de uma árvore da família das magnoliáceas e é utilizada na culinária para aromatizar pães, doces, chás e licores. Ela possui sabor doce e marcante e oferece diversos benefícios à nossa saúde. Veja no artigo quais são as condições ideais para ter essa plantinha em casa.
Se, ao invés de uma muda (que é a forma mais fácil de dar continuidade ao cultivo), você adquiriu sementes, talvez tenha alguma dificuldade em vê-las germinar simplesmente ao colocá-las na terra. Por isso, é importante submeter as sementes a um processo de "despertar". Para isso, coloque-as na parte mais fria da geladeira por 15 a 20 dias. Em seguida, deixe-as em água fria por mais 2 ou 3 dias. Aí então seu anis estrelado estará pronto para ser cultivado. Lembrando que as sementes compradas em supermercados ou industrializadas (torradas ou que passaram por algum processo de irradiação, por exemplo), NÃO VÃO germinar. Dê sempre preferência por sementes orgânicas ou de uma procedência confiável. Feito isso, apenas cuide para que o solo esteja bem arenoso, com a terra solta e bem adubado. Em geral, essa não é uma planta muito exigente, portanto não é difícil de cuidar. Veja as indicações:
Porque além de ser uma especiaria cheia de sabor, ela também é muito nutritiva. A semente anis estrelado é rica em proteínas, fibras, carboidratos e gorduras saudáveis. Possui muita vitamina A, vitamina C e minerais essenciais à nossa saúde como o cálcio, cobre, ferro e magnésio. E se você gosta de tomar banhos energéticos, o anis estrelado é incrível para levantar o astral, melhorar o humor, despertar aquela intuição que já estava adormecida dentro de você, além de limpar suas energias e atrair boa sorte. Basta ferver algumas flores em um litro d'água, aguardar amornar e despejar o conteúdo do pescoço para baixo depois do seu banho de higiene, mentalizando pensamentos positivos. Tudo de bom, não é mesmo? Veja também:
Como plantar anis estrelado em casa
Se, ao invés de uma muda (que é a forma mais fácil de dar continuidade ao cultivo), você adquiriu sementes, talvez tenha alguma dificuldade em vê-las germinar simplesmente ao colocá-las na terra. Por isso, é importante submeter as sementes a um processo de "despertar". Para isso, coloque-as na parte mais fria da geladeira por 15 a 20 dias. Em seguida, deixe-as em água fria por mais 2 ou 3 dias. Aí então seu anis estrelado estará pronto para ser cultivado. Lembrando que as sementes compradas em supermercados ou industrializadas (torradas ou que passaram por algum processo de irradiação, por exemplo), NÃO VÃO germinar. Dê sempre preferência por sementes orgânicas ou de uma procedência confiável. Feito isso, apenas cuide para que o solo esteja bem arenoso, com a terra solta e bem adubado. Em geral, essa não é uma planta muito exigente, portanto não é difícil de cuidar. Veja as indicações:
ClimaAnis estrelado é uma semente típica de regiões tropicais, mas ela se adapta facilmente ao clima subtropical e temperado desde que consiga receber a luz solar. É uma planta que adora sol.
SoloAnis estrelado gosta de solos leves, com boa drenagem, textura areno-argilosa e boa quantidade de matéria orgânica, por isso recomendamos a utilização de húmus na terra. Ela pede um espaçamento entre plantas de 3 a 4 metros, porque é uma árvore com raízes que se espalham.
RegasA planta gosta de solos úmidos, por isso no verão é ideal que as regas sejam um pouco mais frequentes, mas não excessivas. Não é indicado encharcar o solo. Durante o inverno, as regas podem ser a cada 3 ou 4 semanas. A média é regar cerca de uma vez por semana o seu vaso, na quantidade média de uma xícara de água.
AmbienteComo árvores, a indicação é plantar anis estrelado em um quintal ou jardim, pois ela pode chegar a até 18 metros de comprimento, mas se você fizer podas regulares ela pode se manter entre 3 e 4 metros. Você pode também cultivar mudinhas de anis estrelado dentro de casa (desde que próximo a uma janela que bata bastante sol). Elas dão um charme especial à sua cozinha e ainda deixam o ambiente bem perfumado.
AdubaçãoApós um ano, ou até menos, sua plantinha de anis estrelado começará a dar flores e esse processo acontecerá cerca de duas vezes por ano! Por isso, é importante que você também faça a adubação correta para esse tipo de finalidade. Procure na casa agropecuária mais perto de você o fertilizante mais indicado para floração, e adube sua planta em média a cada 45 dias.
Por que plantar anis estrelado em casa?
Porque além de ser uma especiaria cheia de sabor, ela também é muito nutritiva. A semente anis estrelado é rica em proteínas, fibras, carboidratos e gorduras saudáveis. Possui muita vitamina A, vitamina C e minerais essenciais à nossa saúde como o cálcio, cobre, ferro e magnésio. E se você gosta de tomar banhos energéticos, o anis estrelado é incrível para levantar o astral, melhorar o humor, despertar aquela intuição que já estava adormecida dentro de você, além de limpar suas energias e atrair boa sorte. Basta ferver algumas flores em um litro d'água, aguardar amornar e despejar o conteúdo do pescoço para baixo depois do seu banho de higiene, mentalizando pensamentos positivos. Tudo de bom, não é mesmo? Veja também:
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