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Significado do Olho de Hórus: conheça o significado misterioso

Olho de Hórus: Um poderoso amuleto representante da força, vigor, saúde e segurança. Você gostaria de ter um? Saiba o significado.

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Heloísa Von Ah - WeMystic
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Heloísa Von Ah - WeMystic
Repórter
02/05/2026 23:15

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Significado do Olho de Hórus: conheça o significado misterioso
Significado do Olho de Hórus: conheça o significado misterioso crédito: Wemystic
Belo, enigmático e milenar, o Olho de Hórus, também conhecido como udyat, vem sendo utilizado desde tempos remotos no Egito Antigo como um poderoso amuleto representante da força, vigor, saúde e segurança. Conheça neste artigo qual o significado do Olho de Hórus. Atualmente, este é um símbolo ostentado como forma de inibir o mau-olhado e a inveja, além de se mostrar um poderoso amuleto protetor. Em âmbitos mais místicos, afirma-se ainda que o Olho de Hórus é representante da glândula pineal, localizada no cérebro e responsável pela produção de melatonina; sendo chamada de terceiro olho e, diante disso, proporcionando a ligação entre corpo e alma.

Significado do Olho de Hórus

De acordo com a lenda egípcia, o deus do sol nascente Hórus, possuía em seus olhos o simbolismo de Sol (olho direito) e Lua (olho esquerdo), sendo este representado como um falcão e considerado a personificação da luz. No entanto, durante uma batalha travada contra seu inimigo Seth deus da desordem e violência - com a finalidade de vingar a morte de seu pai Osíris, este foi responsável por arrancar o olho esquerdo de Hórus, o qual teve de ser substituído pelo que conhecemos atualmente como o amuleto. Com essa substituição, o deus não possuía visão total, tomando como medida paliativa a adição de uma serpente sobre sua cabeça e dedicou seu olho arrancado à memória de seu pai. Quando recuperado, Hórus organizou novos combates e assim venceu Seth definitivamente.

Os lados direito e esquerdo do Olho de Hórus

Ainda que a utilização popular do Olho de Hórus seja seu lado esquerdo, o olho direito do deus egípcio também possui seus significados místicos. De acordo com sua lenda, o olho direito representa a lógica e a informação concreta, sendo estas controladas pela parte esquerda do cérebro. Voltado ao universo de um modo masculino, esse lado ainda é responsável pela maior compreensão das letras, palavras e números. Por outro lado, o olho esquerdo representante da Lua tem sua conotação feminina, representando pensamentos, sentimentos, capacidade intuitiva e a visão de um lado espiritual não perceptível por muitos. Atualmente, o simbolismo é utilizado como adorno em pingentes, em tatuagens e também pode-se observar a presença do Olho de Hórus na Maçonaria, na Medicina e entre os Illuminati, sendo o amuleto associado ao símbolo do Olho que Tudo Vê; como o estampado na nota de um dólar americano. Veja também:

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