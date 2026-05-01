Como ativar o terceiro olho

O desenvolvimento do terceiro olho por meio da meditação

Acenda uma vela, coloque-a em cima de um suporte que fique na mesma altura dos seus olhos quando você estiver sentado. Sente-se confortavelmente a uma distância de um metro dessa vela.

Faça uma sequência de respirações profundas e tranquilas, sentindo toda a energia negativa presente em seu corpo e no ambiente sendo drenadas para o fogo da vela.

Olhe para a chama e concentre-se no centro dela, olhando profundamente, piscando somente quando necessário. Quanto mais relaxado você ficar melhor, estimula o estado de transe. Concentre-se somente na chama da vela, esqueça tudo ao seu redor, todas as preocupações da sua cabeça, foque somente na chama, na sua cor, na maneira como ela dança. Sinta que essa chama atrai o seu olhar como um imã atrai uma agulha. Esteja nesse estado de observação da chama por cerca de 5 minutos.

Após esse período, feche suavemente os seus olhos. Observe a imagem que irá formar nos seus olhos, pode ser a própria imagem da chama, alguma outra imagem que ficou gravada em sua retina, apenas observe como uma testemunha, sem se apegar a essa imagem.

Novamente, abra os olhos. Foque de novo na chama da vela, deixando que ela te atraia, que ela sugue todas as amarras do seu corpo, que ela drene toda a dor e o sofrimento que existe dentro de você, que ela puxe os seus medos, deixando uma sensação de vazio e alívio na sua mente. Sinta-se limpando, ficando cada vez mais leve, mais suave, a ponta de quase levitar.

Feche os olhos e fique em silêncio por mais 5 minutos, observando todas as sensações que essa prática trouxe para o seu corpo, sua mente e seu coração. Perceba toda a leveza de ter praticado esse ritual e veja como ele traz um sentimento de sabedoria e autopercepção de si mesmo.