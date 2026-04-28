Chakras e Reiki
Pedras dos Chakras: aprenda a equilibrar os centros energéticos
Chakras: Saiba quais são as pedras dos 7 chakras e descubra como utilizá-las para harmonizar os seus centros energéticos.
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28/04/2026 23:16
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Para entender como funcionam as Pedras dos Chakras, primeiro devemos saber o que é um chakra. Os chakras são centros energéticos capazes de acumular, captar e distribuir energia para o nosso corpo. Essa energia pode trazer benefícios ou malefícios ao nosso corpo, dependendo do equilíbrio e harmonização dos nossos chakras. Aprenda como equilibrar seus chakras e emitir vibrações positivas e de cura para o mundo e para si mesmo através das pedras.
Para utilizar as Pedras dos 7 Chakras de modo terapêutico e atrair a energia dessas pedras, é necessário entender quais energias são emanadas por cada uma delas e como atuam junto aos chakras.
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Como as Pedras dos Chakras atuam?Tanto as pedras quanto os chakras são condutores de energia. Eles são capazes de conduzir a energia para dentro ou para fora do nosso corpo espiritual, e se conectam através da vibração e da cor de correspondência de cada um. Cada chakra possui uma energia específica que se liga a um grupo específico de pedras que possuem vibrações harmonizantes. Ao fazer esse alinhamento, o corpo emocional e espiritual ficam em equilíbrio e os benefícios são sentidos também no corpo físico.
Equilibrando os Chakras com Pedras e Cristais
Para utilizar as Pedras dos 7 Chakras de modo terapêutico e atrair a energia dessas pedras, é necessário entender quais energias são emanadas por cada uma delas e como atuam junto aos chakras.
1º Chakra: O Chakra Básico - MulandharaEsse chakra está localizado na base da coluna vertebral e é estimulado pela cor vermelha. As pedras que correspondem a esse chakra são: Turmalina Negra, Rubi, Quartzo vermelho, Hematita, Jaspe vermelho e Granada. Ao utilizar uma dessas pedras no chakra básico você sente a sensação de aterramento, estabilidade e segurança. Saiba mais sobre o Chakra Mulandhara
2º Chakra: O chakra da reprodução (sacral) SvadhisthanaEstá localizado na região do baixo ventre e é estimulado pela cor laranja. Pedras que correspondem a esse chakra: Ágata Cornalina, Coral, Calcita laranja, Crocoíta ou Opala de fogo. Ao utilizar uma dessas pedras sobre o chakra sacral você sentirá os sentimentos fluírem naturalmente, esclarecimento emocional e abertura para a intimidade e paixão. Saiba mais sobre o Chakra Svadhisthana
3º Chakra: O chakra do Plexo solar - ManipuraEste chakra está localizado acima do umbigo, ele é estimulado pela cor amarela. As pedras correspondentes são: Citrino, Âmbar, Enxofre, Topázio Azul e Calcita amarela. Ao utilizar uma dessas pedras sobre o chakra do pleno solar, você sentirá melhoria em sua autoestima, autoaceitação, você se sente mais aberto e sobre controle. Saiba mais sobre o Chakra Manipura
4º Chakra: O chakra cardíaco - AnahataEste chakra está localizado na área do coração. Também é conhecido como o chakra do amor e é estimulado por duas cores: verde e rosa. As pedras que correspondem a esse chakra são: Quartzo verde, Calcita verde, Turmalina verde, Malaquita, Quartzo rosa, Calcita rosa, Turmalina rosa ou Rodocrosita. Ao utilizar uma dessas pedras no chakra cardíaco você irá harmonizar as energias do amor, da bondade e da afeição. Vai se sentir mais harmônico em suas amizades e relacionamentos. Saiba mais sobre o Chakra Anahata
5º Chakra: O chakra laríngeo VisuddhaEsse chakra também é conhecido como chakra da comunicação, está localizado na garganta e a cor que o estimula é o azul celeste. As pedras correspondentes são: Turquesa, Topázio Azul, Calcita azul, Quartzo azul, Sodalita e Angelita. Ao harmonizar o chakra da garganta você irá libertar o seu poder de comunicação, a sua autoexpressão e dons artísticos. Saiba mais sobre o Chakra Visuddha
6º Chakra: O chakra Frontal AnjaEsse chakra está localizado na região da testa e também é estimulado pelo azul, só que o azul índigo ou roxo. As pedras correspondentes a ele são: Safira, Lápis-lazuli, Turmalina azul, Azurita ou ametista. Ao utilizar uma das pedras acima para equilíbrio do chakra frontal você aumenta o seu poder de introspecção, intuição e espiritualidade. Saiba mais sobre o Chakra Anja
7º Chakra: O chakra coronário SahasraraÉ conhecido como o chakra da perfeição e está localizado no topo da cabeça. As cores que o estimulam são: violeta, dourado e branco. As pedras que o correspondem são: Cristal de quartzo, Diamante, Topázio, Charoíta, Fluorita, Pirita, Calcita dourada, Ametista ou Ametrino. Quando você equilibra seu chakra coronário amplia sua sabedoria, conhece melhor a si mesmo e ao mundo. Você se torna consciente de quem você é e da sua missão no mundo. Saiba mais sobre o Chakra Sahasrara
Como usar as Pedras dos 7 ChakrasAntes de começar a utilização das pedras dos 7 Chakras, é necessário preparar um ambiente agradável, estar bem relaxado e concentrado em cada ponto de energia do seu corpo. Posicione as pedras limpas e energizadas sobre cada um dos chakras. A média de tempo para que as pedras precisam ficar em cima dos chakras é de aproximadamente 30 minutos, durante esse momento, mentalize coisas boas e preste atenção em cada pensamento que surgir em sua mente. Trabalhe continuamente sua respiração, fazendo longas e intensas respirações. Esse é um ponto muito importante na utilização das pedras dos 7 Chakras, é algo determinante para o bom desempenho da terapia. Comprar Pedras dos 7 Chakras: recupere a sua energia interior! Saiba mais :
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