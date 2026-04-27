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Como fazer uma limpeza espiritual da casa com casca de laranja
Limpeza espiritual: Uma limpeza espiritual de ambiente muito simples com casca de laranja mas com resultados impressionantes. Você tem que testar.
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27/04/2026 23:16
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A nossa casa está sempre suscetível às mais diversas energias, incluindo energias nocivas. Quando alguém olha para a nossa casa com inveja, quando há uma discussão agressiva ou acalorada dentro de casa, quando se recebe visitas desagradáveis ou voltamos para casa com energias carregadas, é sempre bom realizar uma limpeza espiritual com casca de laranja no nosso ambiente. Veja como fazer.
Saiba mais:
Limpeza espiritual com casca de laranjaEsta limpeza espiritual com cascas de laranja foi sugerida por Stela Vecchi e é baseada nos princípios do Feng Shui Lógico. É uma limpeza muito simples de fazer e capaz de anular toda a energia negativa presente na casa recentemente.
Você vai precisar de:
- 1 pires branco
- 1 rechaud de vela branca (aquelas velas pequeninhas de decoração, envolvidas por um metal e encontradas em qualquer loja de R$ 1,99)
- Cascas de laranja secas ao sol
Como fazer:
- Primeiro, você deve descascar a laranja e deixar as cascas ficarem bem sequinhas ao sol. Depois, você deve acalmar o seu coração, ficar em uma energia bem calma, fazendo algumas respirações profundas, ou meditando, recitando mantras ou uma oração da sua preferência.
- Feche os olhos, concentre-se e imagine uma luz suave ao seu redor, com se você tivesse o sol dentro de si e visualize sua residência toda iluminada.
- Deixe portas e janelas da sua casa bem abertas para que as energias densas possam sair da sua casa.
- Comece na porta de entrada da sua casa, vá passando por todos os ambientes, caminhando primeiro no sentido horário (o mesmo do relógio), depois no anti-horário, também no centro do ambiente e especialmente nos cantos escuros. Alerta: sempre que for manusear o elemento fogo, é preciso ter muito cuidado e atenção. Apesar dele ter forças de cura, ele tem também forças de destruição e exige cautela em seu manuseio. Se você for muito sensível à fumaça e a incensos, não recomendamos que faça essa limpeza, pois pode causar irritação.
- Coloque um pedaço da casca da laranja sobre o fogo e deixe queimar, ela vai começar a soltar uma fumaça de cheiro agradável, é essa fumaça que traz a limpeza espiritual. É normal que a casca dê pequenos estalos em contato com o fogo. Se a casca pegar um fogo forte, apague soprando e deixe que a fumaça se espalhe pelo ambiente. Vá andando e deixando essa fumaça adentrar cada canto da sua casa.
- É possível que a casca de laranja tenha comportamentos diferentes em locais mais carregados (retorça, estale com força, pegue muito fogo, etc). Se isso acontecer, concentre mais tempo naquele local, e nunca se esqueça de manter a calma e sentir o sol dentro de si o tempo todo.
- Depois que terminar de passar em todos os cômodos da sua casa, pode descartar a vela e as cascas de laranja utilizadas (e também as que sobrar, se for o caso) no lixo. Lave o pires, e pode voltar a utilizá-lo normalmente.
Limpeza espiritual com casca de laranja: por que utilizar a laranja?A laranja é cítrica, ela tem uma capacidade especial de retirar dos locais mais escuros as energias mais densas, mais carregadas presentes em nossa casa.
Quando é indicado realizar essa limpeza espiritual?Em diversas situações, especialmente quando:
- Você muda de casa;
- Você faz uma reforma em sua casa;
- Você percebe que houve algum acontecimento que mudou a energia da casa: uma doença, discussão, tristeza, morte, etc;
- Pelo menos 1 vez por ano, de preferência na primavera;
- Em casas mais antigas, que acumularam maior volume de energia em sua história, é preciso realizar essa limpeza com maior frequência.
Saiba mais:
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