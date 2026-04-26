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Fases da Lua em maio de 2026: intensidade, renovação e superenergia no ar

Prepare-se, porque as fases da lua em maio de 2026 vêm carregadas de poder e transformação. Temos duas Luas Cheias (a segunda sendo uma Lua Azul) e uma Superlua combinação perfeita para despertar emoções intensas, dar corpo aos sonhos [&#8230;]

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Heloísa Von Ah - WeMystic
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Heloísa Von Ah - WeMystic
Repórter
26/04/2026 23:22

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Fases da Lua em maio de 2026: intensidade, renovação e superenergia no ar
Fases da Lua em maio de 2026: intensidade, renovação e superenergia no ar crédito: Wemystic
Prepare-se, porque as fases da lua em maio de 2026 vêm carregadas de poder e transformação. Temos duas Luas Cheias (a segunda sendo uma Lua Azul) e uma Superlua combinação perfeita para despertar emoções intensas, dar corpo aos sonhos e acender o fogo da realização. O mês começa denso, com a Lua Cheia em Escorpião, revelando verdades que estavam escondidas, e termina em um clímax poderoso com a Lua Azul em Sagitário, convidando você a enxergar a vida com novos olhos. Entre essas duas pontas de energia, há espaço para limpar, planejar e manifestar.

Quais são as fases da Lua em maio de 2026?

Confira o calendário lunar de maio de 2026:

  • Lua Cheia em Escorpião - 1 de maio

    A primeira Lua Cheia do mês é intensa, profunda e um tanto misteriosa. Escorpião não faz nada pela metade então, se houver algo a ser transformado, curado ou encerrado, o Universo vai mostrar o caminho.

    Amor

    Se você estiver em um relacionamento, prepare-se para conversas intensas, talvez acaloradas (e até revelações). Se estiver solteiro, a paixão vem com tudo mas cuidado com as ilusões.

    Dinheiro

    É hora de reavaliar investimentos e cortar gastos que drenam energia e recursos. Transformação também pode ser financeira.

    Saúde e bem-estar

    Emoções reprimidas podem vir à tona. Liberte o que ficou preso escreva, dance, chore, respire fundo. Dica mágica: tome um banho de descarrego com sal grosso e folhas de arruda, do pescoço para baixo, e depois finalize com um banho de lavanda para reequilibrar as energias.
  • Fases da Lua em maio de 2026

    Lua Minguante em Aquário - 9 de maio

    Depois da intensidade escorpiana, essa Lua Minguante vem com um ar de liberdade. É o momento de quebrar padrões, inovar e olhar para a vida com distanciamento emocional sem se perder em dramas.

    Amor

    Se algo estiver te limitando, é hora de respirar novos ares. Relacionamentos saudáveis pedem autonomia, pense nisso!

    Dinheiro

    Questione hábitos e gastos automáticos. Pode surgir uma ideia criativa para reorganizar sua vida financeira.

    Saúde e bem-estar

    Evite se isolar. Troque experiências, converse com pessoas que te inspiram e se abra a novas formas de autocuidado (para de rolar o feed desse Instagram e vai atrás do realmente faz sentido pra você). Dica mágica: queime um papel com tudo o que você não quer mais carregar. Assista à fumaça subir e imagine-se mais leve.

  • Lua Nova em Touro (Superlua Nova) - 16 de maio

    Uma Superlua Nova em Touro é um presente do universo para quem quer construir algo sólido. É o momento ideal para definir metas concretas e começar projetos que tragam estabilidade, prazer e segurança.

    Amor

    Invista em relações que te fazem sentir em casa. Demonstre carinho com gestos simples, mas genuínos.

    Dinheiro

    Momento perfeito para manifestar prosperidade. Escreva suas intenções com clareza e dê o primeiro passo em direção a elas.

    Saúde e bem-estar

    Foque em hábitos saudáveis e sustentáveis. Comer bem, dormir bem e viver com prazer são a base da energia taurina. Dica mágica: faça um ritual de abundância! Acenda uma vela verde, coloque uma nota de dinheiro de qualquer valor sob um cristal de quartzo e visualize prosperidade fluindo até você.
  • Fases da Lua em maio de 2026

    Lua Crescente em Virgem - 23 de maio

    Virgem chega trazendo praticidade, foco e aquele empurrãozinho para colocar a vida em ordem. É hora de dar estrutura aos planos e transformar ideias em ação.

    Amor

    Pequenos gestos de cuidado e atenção farão toda diferença agora. O amor está nos detalhes, não precisa elaborar demais!

    Dinheiro

    Excelente momento para revisar planilhas, contratos e metas (do jeitinho que o virginiano gosta). Ajuste o que for necessário antes da Lua Cheia.

    Saúde e bem-estar

    Corpo e mente pedem equilíbrio. Organize sua rotina, pratique alongamentos e respire fundo. Dica mágica: faça uma limpeza energética na casa. Jogue fora o que não usa mais, pois abrir espaço físico também libera energia estagnada.
  • Fases da Lua em maio de 2026

    Lua Cheia em Sagitário (Lua Azul) - 31 de maio

    Encerrando o mês com chave de ouro (e fogo!), a Lua Azul em Sagitário traz entusiasmo, alegria e um senso de aventura. É hora de olhar pra frente, sonhar grande e confiar no fluxo da vida.

    Amor

    Abra o coração e deixe o amor fluir. Seja em um novo romance ou em um recomeço, viva com leveza e curiosidade.

    Dinheiro

    Essa Lua raríssima favorece oportunidades que envolvem viagens, ensino, internet e expansão de negócios. Então, se algo aparecer, não deixe passar!

    Saúde e bem-estar

    A energia é de movimento caminhe, viaje, explore algo novo. Liberdade é o melhor remédio. Dica mágica: escreva uma carta para o seu eu do futuro, contando onde você quer estar daqui a seis meses. Guarde e leia na próxima Lua Azul.

Fases da lua em maio de 2026: agir com equilíbrio e propósito

Maio é sobre poder e propósito. Começamos o mês com as emoções à flor da pele, graças à Lua Cheia em Escorpião, e terminamos celebrando conquistas sob a Lua Azul em Sagitário. No meio do caminho, a Superlua em Touro lembra que sonhos só viram realidade quando têm raízes sólidas. O recado é claro:
Não tema as transformações elas são o solo fértil para o novo florescer.
Encare o ciclo, confie nos processos e permita-se brilhar em sua nova versão.
Veja também: Fases da Lua em junho de 2026  Não pare por aqui! Descubra como as fases da lua em junho de 2026 podem continuar guiando você em 2026.
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Perguntas Frequentes sobre as Fases da Lua em maio de 2026

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