Astrologia
Fases da Lua em maio de 2026: intensidade, renovação e superenergia no ar
Prepare-se, porque as fases da lua em maio de 2026 vêm carregadas de poder e transformação. Temos duas Luas Cheias (a segunda sendo uma Lua Azul) e uma Superlua combinação perfeita para despertar emoções intensas, dar corpo aos sonhos […]
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26/04/2026 23:22
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Prepare-se, porque as fases da lua em maio de 2026 vêm carregadas de poder e transformação. Temos duas Luas Cheias (a segunda sendo uma Lua Azul) e uma Superlua combinação perfeita para despertar emoções intensas, dar corpo aos sonhos e acender o fogo da realização. O mês começa denso, com a Lua Cheia em Escorpião, revelando verdades que estavam escondidas, e termina em um clímax poderoso com a Lua Azul em Sagitário, convidando você a enxergar a vida com novos olhos. Entre essas duas pontas de energia, há espaço para limpar, planejar e manifestar.
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Quais são as fases da Lua em maio de 2026?Confira o calendário lunar de maio de 2026:
- 1 de maio às 14h22: Lua Cheia em Escorpião
- 9 de maio às 18h10: Lua Minguante em Aquário
- 16 de maio às 17: Lua Nova em Touro (Superlua)
- 23 de maio às 8h10: Lua Crescente em Virgem
- 31 de maio às 5h44: Lua Cheia em Sagitário (Lua Azul)
Fases da lua em maio de 2026: agir com equilíbrio e propósitoMaio é sobre poder e propósito. Começamos o mês com as emoções à flor da pele, graças à Lua Cheia em Escorpião, e terminamos celebrando conquistas sob a Lua Azul em Sagitário. No meio do caminho, a Superlua em Touro lembra que sonhos só viram realidade quando têm raízes sólidas. O recado é claro:
Não tema as transformações elas são o solo fértil para o novo florescer.Encare o ciclo, confie nos processos e permita-se brilhar em sua nova versão.
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Perguntas Frequentes sobre as Fases da Lua em maio de 2026
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