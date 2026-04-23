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Ervas de Ogum: suas utilizações em rituais e propriedades de cura
Conheça as ervas e plantas especificas para aproximar seu contato com o Orixá Ogum e em quais situações utilizar delas.
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23/04/2026 23:13
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Orixá da guerra, representante da coragem e protetor de casas, templos e caminhos de seus filhos, Ogum é o guerreiro da espada de ferro, considerado também o deus da metalurgia e do fogo. Para entrar em contato, assim como ocorre com os demais orixás presentes no Candomblé ou na Umbanda, algumas ervas e plantas específicas são direcionadas para obter os resultados esperados. Conheça as ervas de Ogum!
Quais são as ervas de Ogum?Nas oferendas e pedidos feitos a este Orixá, algumas são as ervas de Ogum que podem ser utilizadas em diversas finalidades, seja para curar doenças, purificar ou fortificar. Veja quais são elas!
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Açoita-cavalo (ivitinga)
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Açucena-rajada (cebola-cencém)
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Agrião
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Arnica-erca lanceta
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Aroeira
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Cabeluda-bacuica
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Cana-de-macaco
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Cana-de Brejo (Ubacaia)
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Canjerana (pau-santo)
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Ervas de Ogum - Carqueja
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Crista-de-galo (pluma-de-príncipe)
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Dragoeiro (sangue-de-dragão)
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Erva-tostão
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Grumixameira
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Guarabu (pau-roxo)
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Helicônia
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Jabuticaba
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Jambo-amarelo
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Jambo-encarnado
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Japecanga
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Jatobá (jataí)
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Jucá
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Limão-bravo
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Ervas de Ogum - Losna
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Óleo-pardo
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Piri-piri
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Poincétia
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Porangaba
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Sangue-de-dragão
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São-gonçalinho
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Tanchagem
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Vassourinha-de-igreja
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