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Ervas de Ogum: suas utilizações em rituais e propriedades de cura

Conheça as ervas e plantas especificas para aproximar seu contato com o Orixá Ogum e em quais situações utilizar delas.

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Heloísa Von Ah - WeMystic
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Heloísa Von Ah - WeMystic
Repórter
23/04/2026 23:13

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Ervas de Ogum: suas utilizações em rituais e propriedades de cura
Ervas de Ogum: suas utilizações em rituais e propriedades de cura crédito: Wemystic
Orixá da guerra, representante da coragem e protetor de casas, templos e caminhos de seus filhos, Ogum é o guerreiro da espada de ferro, considerado também o deus da metalurgia e do fogo. Para entrar em contato, assim como ocorre com os demais orixás presentes no Candomblé ou na Umbanda, algumas ervas e plantas específicas são direcionadas para obter os resultados esperados. Conheça as ervas de Ogum!

Quais são as ervas de Ogum?

Nas oferendas e pedidos feitos a este Orixá, algumas são as ervas de Ogum que podem ser utilizadas em diversas finalidades, seja para curar doenças, purificar ou fortificar. Veja quais são elas!

  • Açoita-cavalo (ivitinga)

A erva apresenta seus efeitos quando aplicada nos banhos de descarrego, obrigações e sacudimentos, tanto pessoais quanto domiciliares. Na medicina, a erva é utilizada para controlar diarreias e também no tratamento de reumatismo, feridas e úlceras.

  • Açucena-rajada (cebola-cencém)

Nas obrigações, essa erva de Ogum é utilizada somente em seu bulbo. Já nos sacudimentos, somente as questões domiciliares são abrangidas por sua eficácia. Na medicina caseira, as folhas da açucena-rajada são aplicadas como emoliente.

  • Agrião

Sem uso ritualístico, a erva tem grandes resultados quando utilizada no tratamento de doenças respiratórias. Como xarope, o agrião põe fim às tosses e bronquites, atuando como um ligeiro expectorante.

  • Arnica-erca lanceta

A erva é empregada em obrigações de cabeça e nos abô de purificação dos filhos de Ogum. Na medicina caseira, a arnica-erca lanceta é um excelente artigo no tratamento de contusões, cortes e lesões, atuando interna e externamente na recomposição dos tecidos.

  • Aroeira

Utilizada como adstringente na medicina caseira, a aroeira promove a aceleração da cura de feridas, úlceras e inflamações das genitálias. Nos rituais, a erva de Ogum é aplicada nas obrigações de cabeça, sacudimentos, banhos de descarrego e purificações de pedras.

  • Cabeluda-bacuica

Com utilizações em diversos rituais, como o ebori simples ou completo, a cabeluda-bacuia também possui suas propriedades em banhos de purificação.

  • Cana-de-macaco

A erva é usada nos abô de filhos do orixá Ogum, os quais devem tomar duas doses diárias deste preparado, sendo meio copo após o almoço e meio após o jantar.

  • Cana-de Brejo (Ubacaia)

A utilização da ubacaia está restrita aos abô de Ogum, principalmente se direcionada aos banhos de limpeza de seus filhos. Na medicina caseira, auxilia no combate das infecções renais, inflamações da uretra, leucorreia e possui também uma grande fama acerca de sua eficácia contra a sífilis.

  • Canjerana (pau-santo)

Nos rituais, a casca do pau-santo é utilizada pela constituir o pó, com a finalidade de afugentar eguns e proporcionar a anulação de ondas negativas. Se consumida em forma de chá, a erva atua contra a febre, diarreias e dispepsias. Diante do cozimento de sua casca, a erva também funciona como um excelente cicatrizante de feridas.

  • Ervas de Ogum - Carqueja

Sem uso ritualístico. A medicina caseira aponta esta erva como cura decisiva nos males do estômago e do fígado. Também tem apresentado resultado positivo no tratamento da diabetes e no emagrecimento.

  • Crista-de-galo (pluma-de-príncipe)

Sem utilizações nas obrigações de rituais, a crista-de-galo possui ação indicada para a cura de diarreias na medicina caseira.

  • Dragoeiro (sangue-de-dragão)

Com suas aplicações nas obrigações de cabeça, abô geral e também em banhos de purificação, a erva de Ogum sangue-de dragão pode ser usada em forma de suco como corante e, se pilada, tem ação adstringente.

  • Erva-tostão

Em rituais, a erva-tostão é aplicada apenas em banhos de descarrego com o auxílio de suas folhas. Na medicina caseira, a planta é usava contra os males do fígado, proporcionando um melhor funcionamento renal.

  • Grumixameira

A erva pode ser aplicada em quaisquer tipos de obrigações de cabeça, nos abô e banhos de purificação. Em utilização para cura, é indicado o cozimento de suas folhas em banhos aromáticos para a cura do reumatismo e também contra a fadiga nas pernas.

  • Guarabu (pau-roxo)

Aplicado em todas as obrigações de cabeça, nos abô e banhos de purificação dos filhos de Ogum, a erva de Guarabu é utilizada apenas em suas folhas aromáticas. Na medicina caseira, o chá da mesma possui efeito fortificante.

  • Helicônia

Com imensa versatilidade em banhos e rituais, a erva é utilizada nos banhos de limpeza, de descarrego, nos abô de ori, na feitura de santo e nos banhos de purificação dos filhos de Ogum. A medicina caseira a indica em aplicação em banhos quentes contra o reumatismo, cozendo a planta como um todo.

  • Jabuticaba

Usada nos banhos de limpeza e descarrego, estes devem ser tomados ao menos a cada quinze dias para que cumpram sua finalidade de haurir forçar para uma luta. Para fins medicinais, indica-se o cozimento da entrecasca para a cura da asma e hemoptises.

  • Jambo-amarelo

A erva pode ser utilizada em quaisquer obrigações de cabeça e também nos abô. Nas aplicações, as folhas são as responsáveis pelas ações nos banhos aos filhos de Ogum. Na medicina caseira, o jambo-amarelo pode ser usado como chá para emagrecimento.

  • Jambo-encarnado

Aplicado a partir de suas folhas nos abô, obrigações de cabeça e banhos de limpeza dos filhos do Orixá do ferro, o jambo-encarnado também tem uso no ariaxé (banho lustral).

  • Japecanga

Não possui aplicações específicas nas obrigações de cabeça, nem nos abô relacionados a Ogum. Na medicina popular, a Japecanga pode ser utilizada como depurativo do sangue, tratando o reumatismo e moléstias de pele.

  • Jatobá (jataí)

Erva poderosa, porém sem aplicação nas cerimônias do ritual ou nos usos para a medicina popular. Excelente fortificante, somente é usada como remédio quando empregada aos filhos recolhidos para obrigações de longo prazo.

  • Jucá

Sem emprego nas obrigações de ritual, o Jucá é popularmente usado em um cozimento demorado das cascas e sementes, onde o conteúdo é coado e reservado para ser aplicado em ferimentos diversos.

  • Limão-bravo

Empregado nas obrigações de ori e nos abô, o limão-bravo tem ainda aplicações nos banhos de purificação aos filhos de Ogum. A erva, juntamente com o xarope de bromofórmio, beneficia os brônquios e pulmões, colocando fim às tosses crônicas.

  • Ervas de Ogum - Losna

A losna pode ser empregada nos abô e banhos, tanto de descarrego quanto de limpeza dos filhos do Orixá. Na medicina popular, atua como vermífugo, podendo ser utilizada na forma de chá no combate à solitárias. Também funciona como tônico e antifebril.

  • Óleo-pardo

Utilizada apenas em banhos de descarrego, o óleo-pardo é utilizado na medicina caseira no tratamento de úlceras e contra vermes em animais a partir do cozimento de sua raiz.

  • Piri-piri

A única aplicação litúrgica da erva se dá nos banhos de descarrego. E tratamentos médicos caseiros, o pó de seu caule seco e queimado possui uma poderosa ação para estancar hemorragias. O mesmo pó, se misturado com água e açúcar, combate as diarreias quando ingeridos.

  • Poincétia

Na medicina caseira, é utilizada em banhos para tratar de dores nas pernas. Já em rituais, emprega-se em quaisquer obrigações de ori, nos abô de uso externo e também em banhos de limpeza e purificação.

  • Porangaba

A porangaba pode ser utilizada em quaisquer obrigações, incluindo nos abô. Popularmente é aplicada como tônico e diurético.

  • Sangue-de-dragão

Sem aplicações na medicina popular, o sangue-de-dragão possui aplicações de cabeça, banhos de descarrego e nos abôs.

  • São-gonçalinho

A erva santa possui diversas aplicações em rituais. Na medicina caseira, atua contra a febre em forma de chá.

  • Tanchagem

Atua em todas as obrigações de cabeça, nos abô e banhos de purificação. É axé para os assentamentos dos filhos de Ogum. Na medicina popular, sua raiz e folhas são utilizadas como tônicos, antifebris e adstringente. Pode também atuar contra a angina e a caxumba.

  • Vassourinha-de-igreja

A erva é bastante utilizada nos sacudimentos de domicílio e locais onde são exercidas atividades profissionais. Na medicina popular, seu uso não se aplica. Veja também:

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