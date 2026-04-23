Horóscopo do Dia para Aquário
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AQUáRIO - 20/jan a 18/fev
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Horóscopo do Dia para Aquário
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Amor
Os erros do passado querem perseguir você. Cuidado para não acabar magoando seu companheiro em pouco tempo de convivência por falta de verdade.
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Trabalho
Você tem se envolvido emocionalmente no seu trabalho e isso poderá não deixar você fazer os julgamentos corretos. Tente se distanciar.
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Bem Estar
Se você está doente, não vá trabalhar mesmo sem se sentir confortável. Fique em casa e desfrute de paz interior e muito repouso para melhorar.
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O Horóscopo do Dia para Aquário foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.