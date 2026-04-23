Horóscopo do Dia para Capricórnio
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CAPRICóRNIO - 22/dez a 19/jan
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Horóscopo do Dia para Capricórnio
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Amor
Se o seu companheiro tem te deixado mal e não te apoia em nada, é hora de rever essa relação, pois você precisa de uma base não de um inimigo.
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Trabalho
Tome muito cuidado para não reagir exageradamente a críticas em seu trabalho. Ao invés de retrucar, procure ouvir e tomar outras medidas.
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Bem Estar
Aumente seu foco e não perca seus objetivos de vista. Evite distrações que só te decepcionam depois.
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O Horóscopo do Dia para Capricórnio foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.