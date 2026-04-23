Horóscopo do Dia para Sagitário
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SAGITáRIO - 22/nov a 21/dez
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Horóscopo do Dia para Sagitário
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Amor
Comece o dia se declarando a quem você ama e prove que vocês devem estar juntos apesar das dificuldades que rodeiam essa relação.
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Trabalho
Você nunca duvida de suas próprias habilidades, mesmo que nem sempre tenha a resposta para tudo de forma imediata. No entanto, os problemas hoje podem parecer mais complexos. Atenção.
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Bem Estar
Sabe aquela dor de ouvidos que persegue você? Poderá estar relacionado com o ar condicionado de sua casa. Desligue ele e evite ligar nos próximos tempos para ter a certeza que será disso.
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O Horóscopo do Dia para Sagitário foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.