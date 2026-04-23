Horóscopo do Dia para Libra
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LIBRA - 23/set a 22/out
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Horóscopo do Dia para Libra
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Amor
Um beijo doce deve despertar borboletas em seu estômago. Vá em frente e aproveite a tarde ou a noite com o novo parceiro. Muito carinho e atenção.
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Trabalho
A rotina anda estressante, mas é você que precisa saber dar uma pausa para relaxar. Nada como estar tranquila e confiante sempre.
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Bem Estar
Não subestime o desconforto físico que vem sentindo. Esse tipo de dor pode indicar allgo mais sério e por isso um médico é o mais indicado.
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O Horóscopo do Dia para Libra foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.